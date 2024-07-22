巴黎奧運｜將沉睡的運動激活　《排球少年》燃點全日本男生排球魂

日本是動漫大國，著名的體育題材作品多不勝數，也影響過不少國內外的數代人，例如《足球小將》及《男兒當入樽》，便是很多人接觸足球與籃球的啟蒙作品。

近年日本刮起排球旋風，以隊長石川祐希為首的球星，多次在國際舞台上大放異彩，現在日本男子國家隊，已是世界排名第2的強隊——這項運動在東洋彼端再度崛起，《排球少年》應記一功。



去年在男子排球國家聯賽（VNL）勇挫強敵意大利奪季軍，時隔46年再奪國際大賽獎牌；今屆更是打進決賽，惜負於前屆冠軍法國。日本男子排球隊現已攀上世界第二，力爭自1972年後再奪奧運獎牌。

日本男子排球近年屢創佳績。（Getty Images）

日本女子國家隊近年表現亦有明顯進步，她們在今年的VNL奪銀，是首次在此項賽事贏得獎牌，也曾在近期超越中國隊，短暫成為亞洲第一。

「你認為是什麼在背後支持着日本排球進步？」被日本電視台NHK訪問時，不少入場觀看的球迷，都不約而同地說出《排球少年》的名字。

《排球少年》吸引不少觀眾入場支持。（影片截圖）

載入史冊的人氣漫畫

若對動漫有一定認識，相信對《排球少年》（日語：ハイキュー!!）的名字不會陌生。這部作品從2012年2月開始在《週刊少年Jump》連載，至2020年7月完結，是近年最具人氣的體育題材作品之一。

《排球少年》主角日向翔陽身材矮小但熱愛排球，日本有高中校隊教練表示，這個角色吸引不少學生參與這項運動。（排球少年X）

作品講述熱愛排球、彈跳力驚人但身材矮小的日向翔陽，升上高中後遇上亦敵亦友的二傳手影山飛雄，兩人在烏野高中合作無間，與隊友共同往日本冠軍的目標進發。

由於比賽描寫細緻，情感真摯動人，《排球少年》感動不少讀者，僅日本國內，漫畫至今累計發行數已超過6000萬冊，在歷史排行第34位。若單按體育題材看，在其前面的僅有《男兒當入樽》（1.7億冊）、《Touch》（1億冊）及《足球小將》（9000萬冊）。

漫畫連載完結後的兩年，劇場版《垃圾場的決戰》在今年上映，仍然獲極大人氣，這種現象也為現實中的日本國家隊，帶來不少支持者。在NHK的訪問中，不少人都回答是因為看完《排球少年》，從而對現實的排球產生興趣。

劇場版《垃圾場的決戰》今年4月在港澳台上映，曾引起不小熱潮。（排球少年X）

將日本排球人口從谷底拯救

日本NHK電視台近日播出《我們透過漫畫變得更強》（ぼくらはマンガで強くなった）最新一集，主題正是《排球少年》，這也是他們第二次探討這部作品對現實的影響。

其實在《排球少年》開始連載的2012年，正是日本排球低谷之時。男子國家隊無緣倫敦奧運，女子隊雖然表現不俗，但也無法改變國內風氣：根據日本排球協會統計，當時國內加入排球部的男女子高中生人數均連年下降。

日本女排在2012倫敦奧運久違奪銅。（Getty Images）

然而自《排球少年》開始連載，這一數字立即呈「V字式」反彈，其中以男性最為明顯。2012年2月27日時，男子高中生的排球部登錄人數是38597，2023年則為54179；NHK提到，加入排球部的男小學生在此期間亦上升不少，與日本整體少子化趨勢剛好相反。

與此同時，日本國內排球聯賽的入場人數在今年3月創下新高，錄9544人入場，超越2006/07球季時，女子排球賽創下的9620人紀錄，進一步向萬人大關進發；更為明顯的，是全季總入場人數超過26萬，是2012年時的兩倍多。

《排球少年》漫畫開始連載後，男子小學生加入排球部的人數激增。（影片截圖）

那麼這部作品的魅力到底到是什麼？為何能夠讓這麼多人着迷，甚至連不少日本國家隊成員都直言是其粉絲？

讓國家隊成員也驚訝的真實程度

與「超級系」的《足球小將》、《網球王子》或《黑子的籃球》不一樣，《排球少年》呈寫實風格，人物有擅長的殺手鐧，但沒有誇張的必殺技。其中唯一較為「超現實」的，是主角日向翔陽與影山飛雄的常用合體技「怪人快攻」，但亦常有職業球員及影片創作者模仿成功。

前國家隊隊長柳田將洋也是《排球少年》的忠實粉絲，他接受法新社訪問時，表示家中已收藏每一集漫畫，而讓他完全着迷的，便是這部作品對排球「非常寫實」的描寫。

《排球少年》的熱血與青春，感動不少讀書，但這部作者的吸引之處不僅於此。（排球少年X）

作品中公認最經典的場面之一，是月島螢攔下對方王牌的扣殺後握拳大叫。國家隊副攻手小野寺太志，便對此感嘆不已：「憑攔網拿到關鍵一分時，真的會做出月島那樣的慶祝動作。對於我們（副攻手）的勞苦，能夠理到這種程度的人真的很少，我認為作者真的很細緻地描繪了出來。」

多角度且深入地描寫作品中不同人物的心路歷程，是《排球少年》感動萬千讀者的最大原因。另一方面，作者古館春一表示，他在創作時會參考相關雜誌、書藉以及實際比賽旁述，加上他自身也有一定的比賽經驗，所以能在此基礎上不斷深思挖掘。《排球少年》中解釋相關專業用語時，除會用簡單易懂的圖畫及文字外，也會備註是來源於什麼專業書藉或雜誌，這便能讓接觸這本作品的人，哪怕是初學者，也能從一開始便汲取正確概念及知識。

漫畫中會用簡單易懂的方式，來解釋運動中的專業術語及戰術。（影片截圖）

國家隊王牌之一高橋藍便笑言就讀高中時，教練曾讓學生們都去看《排球少年》，令他們學到不少專業的常用語，例如First Tempo、Second Tempo等，「如果看了《排球少年》的話，就會很快明白，因為裏面的解說真的非常通俗易懂，（這部作品）真的非常厲害，能夠學到很多」。

NHK亦訪問不少現役的強校高中生，想知道他們有否從漫畫中學到什麼技巧，得到的回答相當踴躍，包括「跳發球」（Jump Serve）、「盤式攔網」（Soft Block）等等，這些動作在漫畫中都有詳盡講解，有人正表示是因為在漫畫中看到後，才特意去嘗試並學習。

高橋藍表示，高中教練曾跟部員說：「你們都給我去看《排球少年》！」（高橋藍X）

前日本國家隊成員福澤達哉表示，現時日本主力高橋藍及西田有志，在十多歲時便出色表現，這得益於他們的排球智慧，而現在這個情況變得更為常見，亦體現在各高中生身上。

現實中的「排球少年」

從「二次元」走到「三次元」，日本男子國家隊未有讓《排球少年》粉絲失望，因為他們發現，現實的排球選手比漫畫中更厲害。

最近入場觀看國家隊的粉絲，對他們表現大感驚嘆：「他們就是現實版的『排球少年』啊！」、「那是人類能打出來的進攻嗎？」石川祐希與高橋藍現在經常在比賽中使用的「假扣真傳」等動作，在漫畫中也出現過。

不同於女子國家隊在2012奧運欠運地奪得銅牌，男子國家隊上一次在奧運拿到獎牌，已經要數到1972年，距今52年。由隊長石川祐希、攻防一體的高橋藍、「真人版日向」西田有志組成的「進攻鐵三角」，正帶領這支重新冒起的隊伍，以世界第二之姿捲土重來。

不知不覺間，日本已躋身世界頂級強豪之列，如古館春一送予他們的話語一樣：「與其說是『挑戰』世界上頂級的對手，其實選手們在潛意識中，已『確信』自己能夠做到。我們或會將此稱為自信，但對他們來說是理所當然。請讓全世界為你們喝采吧！」