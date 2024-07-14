溫布頓︱艾卡拉斯再挫祖高域連霸　塞爾維亞球王落敗仍應受尊敬

溫布頓網球錦標賽男子單打決賽，連續兩年由塞爾維亞的祖高域（Novak Djokovic）大戰西班牙的艾卡拉斯（Carlos Alcaraz），兩代球王對決，不變的是兩人年紀相差16年，不過今次37歲的祖高域剛從半月板手術中康復過來，右膝紮住上的他就算未回復最佳狀態和體能，依然憑鬥志與艾卡拉斯周旋到底，單是這點已值得世人尊敬。



右膝紮住上的祖高域，打得相當吃力。（Getty Images）

祖高域半月板手術僅一個月火速復出

祖高域上月在法國網球公開賽16強期間右膝半月板撕裂，贏波晉身八強仍因傷被迫退賽，並隨即進行微創手術。半月板手術動輒需要養傷整年，他卻能火速在一個月內復出，參加溫布頓賽事，已是不可思議。紮住上的祖高域過完一關又一關，竟能神奇地再次晉身決賽，對手又一次是艾卡拉斯，重演去年決賽戲碼。

21歲的艾卡拉斯跑動力明顯佔優，祖高域頭兩盤打來力不從心，屢次被打破發球局，連輸兩盤2：6。第三盤祖高域表現回勇，與艾卡拉斯拉成均勢戰成4：4，關鍵時刻卻被打破發球局。

艾卡拉斯今仗面對祖高域佔盡上風。（Getty Images）

絕境中戰鬥到底

艾卡拉斯領先5：4，只要保住發球局便能獲勝。他在發球局連得三分，只差一分便可封王。祖高域在絕境中咬緊牙關逐分追上，艾卡拉斯「手緊」之下手握三個championship point也把握不到，被祖高域追成5：5，雙方各自「保發」後，進入決勝局。

擅長決勝局的祖高域，面對狀態大勇的艾卡拉斯也苦無對策，曾追上細分3：3，終以4：7落敗，大分2：6、2：6、6：7，盤數0：3再次負予艾卡拉斯。這位西班牙新球王連續兩屆成為溫布頓冠軍，也是個人第四次贏得大滿貫，他四次入決賽均獲勝，維持100%勝率。

祖高域即使落敗，但他在絕境中仍不放棄，戰鬥到底的精神，還是讓人肅然起敬。

祖高域曾與艾卡拉斯一起練習。（Getty Images）

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今次已非祖高域首次「紮住上」，去年帶傷奪澳網後，祖高域便被透露後大腿筋有3厘米撕裂，驚人意志力及身體承受能力震驚不少球迷；今次他在月初被診斷出半月板撕裂，至如今復出參戰溫網，中間僅相隔三個星期，身體復原能力令人驚嘆。

祖高域在今次溫網被列為第2號種子，他再次打入決賽，可惜未能追平費達拿的8次溫網冠軍紀錄，賽後他大方讚揚對手艾卡拉斯的表現值得奪冠，表示自己已經盡力。他坦言，「落敗難免有點失望，但回想過去數星期歷程，仍感到非常自豪、非常滿足。」祖高域已是第十次打入決賽，他說：「在溫布頓中央場出戰是我的童年夢想，就算我已打過十次，每一次都像是第一次，因此我很感恩。」