巴黎奧運｜西田有志×古賀紗理那　角色隨時互換的排球姊弟戀

日本排球近年成績突飛猛進，男子排球隊攀升至世界第二、女排亦在世界女排聯賽（VNL）奪亞，兩隊均以強隊之姿進軍巴黎奧運。

2022年除夕，男排王牌之一西田有志，與女排隊長古賀紗理那宣布婚訊，這對「姊弟戀」震驚日本各界。其實他們之間感情比外人看來深厚得多，彼此堅強外表下，是兩個互相扶持的靈魂。



這對在日本排球界的有名夫妻，其實因效力隊伍不同，由結婚至現在一直保持分居狀態。不過兩人每兩星期會見面一次，即使只有短短一小時也彌足珍貴，從採訪及紀錄片中能看到，他們關係十分和諧美滿，連洗碗、拿遙控器等也要猜拳來決定。

西田有志被稱作《排球少年》主角日向翔陽真人版。其1.87米的身高，在排球界屬較為矮小，但憑驚人跳躍力及扣殺力量，為目前日本國家隊三大王牌之一。

與日向翔陽不同的地方在於，西田有志場上風格十分豪邁，每每得分後握拳怒吼，加上身材強壯，古賀紗理那坦言，對他的第一印象是「擅於跳躍的大猩猩」：「我知道他是名出色的選手，但他在場上那種『我就是西田有志啊！』的感覺，讓我不是很喜歡，甚至有點反感。」

西田有志以強力的跳躍、扣殺及發球著稱。（Getty Images）

場下的西田同樣進取，他表示第一次看到年長3歲的古賀，便覺得對方很可愛及漂亮，想辦法交換LINE後，便展開怒濤般的攻勢，作為後輩一開始竟還直呼名字，這讓古賀更為反感：「我還未回覆，他便又傳訊息過來，一直是這樣，真的非常討厭，因此我很少回覆他。」

西田還表示自己是男校出身，沒有什麼與女性交談的機會，給古賀留下不佳的第一印象後，還鍥而不捨地發送LINE貼圖。古賀笑言在她看來，當時其實已默認結束了。

那古賀最後為何會與西田走到一起呢？她笑說是因為有次聊到排球話題，然後西田非常認真，「我問了很多問題，他也回答得很快和很詳細，當時便覺得對話很有趣」。兩人自此關係變得親密，並在之後開始交往。

古賀紗理那表示，一開始對西田有志的印象是反感。（古賀紗理那Threads）

由於女方大三歲，兩人是所謂的「姊弟戀」，西田也表示鬥嘴時總是鬥不過對方。不過在這段關係中，他卻是先成為對方支柱的一個。

古賀紗理那在2013首次入選國家隊，之後負日本女排王牌之名，並成為國家隊隊長。可在主場作戰的東京奧運，卻於分組賽首戰便重傷離場，之後雖帶傷復出，但表現受影響下，日本5戰僅得1勝，無緣晉級至淘汰賽，堅強的古賀也在出局後痛哭不止。

東京奧運分組賽出局，受傷患影響的古賀紗理那痛哭不止。（Getty Images）

奧運與世錦賽戰績不佳，讓很少向人傾訴壓力的古賀感到身心俱疲，打算就此退出國家隊。她表示當時與西田基本每日都會用電話交談，但煩躁的心情又讓她不想聊排球話題：「他（西田）那邊其實也臨近比賽，不過他說：『這兩者沒關係啊，妳什麼都可以跟我說，就這樣不管的話妳會被壓力擊倒的。』我因此覺得獲很大支持。」

古賀也笑稱，西田知道她當時其實不是想要什麼建議，單純是希望有人能聆聽自己，「他絕對不會做我不喜歡的事，他的溫柔與外表看起來完全不同，這幫助我很多，（和他）結婚真是太好了」。

正因如此，次年古賀的身影再次出現在女子國家隊中，那位日本女排的王牌，在西田有志的支持下再次站了起來。

雖然在外界看來是姊妹戀，但西田曾給予古賀很大支持。（古賀紗理那Threads）

兩人公布結婚前幾個月，西田有志曾在聯賽中缺陣數周，當時他持續發高燒，睡覺時異常大汗，視線更不時變得模糊：「我休息了三個星期，驗過尿、血，還做過腫瘤及DNA檢查等，但一直找不到原因，卻有17至18項數值不正常，是一般情況下應為0.08，但我卻有10的程度。這令我非常不安。」

他表示當時雖已向古賀求婚，但認為若患上會危及到生命的疾病，便會果斷與古賀斷絕來往：「這情況下結婚的話，會為對方帶來太大麻煩，所以我認為絕對要分手，希望至少紗理那一人能夠幸福。」

西田有志看起來像個壞孩子，但其實十分溫柔及成熟。（Getty Images）

表面看來輕佻並帶點孩子氣的西田，縱使心中不願意，但還是向古賀提出取消結婚一事。這一次則輪到古賀在逆境中支持對方，她完全沒有分開的打算，並支持西田專心將病治好。後來醫生證實西田感染一種不知名病毒，古賀便在每一次檢查後，鼓勵他說：「你看這不是正好轉了嗎？」

西田笑稱當時那些數據其實只有零點零幾，細微得可以忽略不計，但古賀一直說「絕對沒事的」，支撐着他完成治療，並在之後痊癒重返球場。

現時夫妻兩人，同獲巴黎奧運入場券，在相似的跑道上爭奪錦標。古賀紗理那今月初宣布，今屆奧運結束後便會退役，也就是說這是他們唯一一次力爭一起奪牌、寫下日本排球界美滿童話的機會。

古賀紗理那宣布將在巴黎奧運結束後退役。（古賀紗理那Instagram）

事實上，西田與古賀走在一起，國家隊前輩藤井直伸與佐藤美彌是扯紅線的月老（這兩人亦是夫妻），四人關係密切。然而曾是日本正選二傳手的藤井，去年3月因胃癌去世，古賀表示有次吃飯時，聽到藤井一直跟西田說「好想傳球給你啊」，讓她幾乎忍不住眼淚。然而最終西田也無法等到前輩回到球場，再次為自己傳球。

「我們會創造出藤井前輩想看到的景色。」雖然為此痛哭不止過，西田之後亦在鏡頭前表示。「他比誰都想站在奧運賽場，我想他會一直注視着我。我跟紗理那都會昂首挺胸地嚴以律己，繼續努力下去。」