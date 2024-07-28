江旻憓奧運奪金．特寫｜暖心舉動盛載師徒默契　教練圓滿終身志業

「拍對方把劍兩次，一次假，一次真。」

決賽前，教練Octavian-Petru Zidaru（Tavi）只給江旻憓留下簡單一句。

比起法國隊的教練，Tavi在決賽中表現冷靜（起碼沒有突然講電話），每次在局與局之間休息和完場時候，把那個士多啤梨與三隻小熊貓的暖杯遞給愛徒，直到奠勝後的擁抱，就是兩人最踏實的交流。

來自羅馬尼亞的教練，來到古稀之年，人生還有什麼未見過？

01體育記者袁志浩 巴黎直擊



其實，Tavi從未踏上奧運頒獎台。

時為1980年莫斯科奧運，Tavi在男子重劍個人賽只得第26名，團體賽雖然殺入前四，但羅馬尼亞就是沒有獎牌那隊「梗頸四」，退役後在CSA Steaua București擔任教練。CSA是羅馬尼亞國防部營運的一個綜合體育會，當中以足球最為聞名。Tavi在CSA培養出1986年世錦賽亞軍Miklós Bodoczi，是其教練生涯第一個成果。

千禧年後，Tavi開始到不同國家推廣劍擊，並於2012年上任羅馬尼亞女子重劍國家隊教練，直到2015年來港執教，遇上身高手長天份好的江旻憓。江旻憓形容，Tavi一生都奉獻給劍擊，「能夠做他的徒弟，拿到金牌，我總算沒對他不起」，她在奧運決賽後說。

在此補充一筆：Tavi於2013年以60歲之齡奪得羅馬尼亞大師賽60歲以上組冠軍，年齡沒有限制他對於劍擊的熱愛。

一生奉獻予劍擊的人，獨欠一面奧運獎牌，法國時間27日的連場大戰，既是江旻憓三屆奧運都在努力的目標，也是Tavi窮一生追求的志業。

江旻憓與教練Tavi。（袁志浩攝）

他在整日賽事最常做的事，就是局與局休息和每場比賽之後，把暖杯交給江旻憓。一隻印有士多啤梨與三隻可愛小熊貓圖案的暖杯，在Tavi手上別有喜感，但這個小動作，也是兩人之間的一種平常又踏實的默契。

江旻比賽只帶手機、耳筒跟這個可愛水壺。（袁志浩攝）

水壺從教練Tavi傳到江旻憓手中，像是一種力量的傳遞。（袁志浩攝）

晉級路上，Tavi提點時大多指手劃腳，偶爾會激動，比劃作狀刺向前方；江旻憓總是安靜地坐在椅上聆聽着，她比賽前總會不自覺望向Tavi，教練一個眼神，就能穩定軍心。

但來到決賽，當法國隊教練不知何故於比賽期間打電話，70歲的Tavi就只得「三言兩語」。

「拍對方把劍兩次，一次假，一次真。」

決賽首節，Tavi毋懼愛徒落後0：4，只顧淡定上前遞上暖杯。往後的戰況已成香港人「捱眼瞓」的美麗回憶，江旻憓亦確實執行到教練的部署，但她不知道，即使落後至1：7，其實Tavi有一句沒說出口，「我想叫她相信自己，她擁有拿金牌的水平，來到選手村後我就感覺到。」

他最資格說這番話。

江旻憓靜心聽取指示。（袁志浩攝）

前文提到他2015年來港執教，翌年已助江旻憓晉身里約奧運，當時贏一場晉身十六強，已是香港劍擊的歷史。Tavi此後陪伴江旻憓渡過兩次十字韌帶斷裂、手術後各種康復訓練；疫情肆虐全球期間，他全程留港，見證徒弟在東京奧運八強飲恨，直至今天站上奧運頒獎台最高點，兩師徒總算一起圓了夢想。

教練Tavi（左）見證江旻憓成長。（FIE）

年屆七十的Tavi一頭白髮，說話時臉上皺紋隨鬆弛的面頰波動，但他依然老當益壯，中氣十足。當江旻憓打得好，他不吝惜讚賞給予鼓勵與信心；去年杭州亞運更為對方抱打不平，向裁判投訴令賽果由輸變贏，不過Tavi發起火來，亦不好惹。

想起2019年江旻憓首度登上「世一」，從大獎賽布達佩斯站回港時，卻像「苦瓜乾」，更不斷落淚，原因就是她受排名影響心情，在該比賽表現讓Tavi失望，後者大發雷霆，兩人甚至一度沒有交流。

「我想教練鍾意番我。」江旻憓當時這樣說。

或者這樣能看懂Tavi今天的心情。

Tavi因江旻憓的表現生氣不已，令她不禁落淚。（資料圖片／高詩琦攝）

江旻憓晉級半準決賽後，兩人只輕輕地握手；殺入四強，Tavi終於展露笑容，先擊掌，再拍拍對方膊頭賦予肯定。

勇闖金牌戰的一剎，江旻憓即時振臂高呼，Tavi同樣張開雙手慶祝回應，但兩人擁抱不慍不火。江旻憓奪金後，兩人終於緊緊擁抱，江旻憓一度靠在Tavi肩膀上，後者高舉左手示意，一同享受勝利的喜悅。

「這是靠她的努力吧，我記得她這個故事的每一分鐘，真的很艱難。」他今次不只是「鐘意返」，「我為她感到無比驕傲」。

此刻仍沉浸於勝利的喜悅，以劍擊為志業的人，立即寄語明天：「奧運仍未完，她可以再做一次（金牌），不要忘記，2026年香港還會舉辦世界錦標賽。」江旻憓聽聞後也「冇符」，「我明天起床一切仍是真實的才算吧，我不想想像2026年……」

像歡喜冤家一般的師徒，成就了香港奧運史上第三金。

江旻憓更一度靠在Tavi肩膀上，一同享受勝利的喜悅。（袁志浩攝）