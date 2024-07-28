巴黎奧運｜意大利英俊持旗手太興奮　婚戒不慎跌入塞納河

意大利衛冕男子跳高選手譚貝利（Gianmarco Tamberi），今屆巴黎奧運擔任持旗手，卻在揮舞國旗時，興奮過度而不慎將結婚戒指脫落掉到塞納河中。他為此發文向妻子道歉，形容戒指「永遠留在愛之城的河床」。



譚貝利在上屆東京奧運，與卡塔爾「鳥人」巴舒謙（Mutaz Essa Barhsim）共享男子跳高金牌，創田徑百年來首例以外，亦傳為一時佳話。

譚貝利（左）上屆與巴舒謙（右）共享金牌，成為一時佳話。（Getty Images）

這名32歲運動員，與女子劍擊選手Arianna Errigo同擔任今次意大利代表團持旗手，他本人也興奮地多次在Instagram分享相關照片。

然而樂極生悲的是，他揮舞國旗時，不慎讓結婚戒指跌落塞納河：「可能是因為雨太大、過去幾個月我減肥減得太多、或者我們無法抑制興奮，也可能是三個原因皆是。」

譚貝利與女子劍擊選手Arianna Errigo同擔任今次意大利代表團持旗手。（譚貝利Instagram）

不過譚貝利亦「兜」得很好：「如果我真的要失去它，也想不到比這更好的地方。它將永遠落在這座愛之城的河床，而且還是在我盡可能地將意大利的三色旗，在世界上最重要的運動賽事開幕式上揮舞時飛走。我實在沒有想像力憑空想出這麼一個藉口。」

他還詩意地補充，妻子可以將她的戒指也扔到河中，這樣兩枚便可以永遠在一起，他們也有藉口可以重新立下誓言及再次結婚：「也許這是讓我摘金的好意頭！」

譚貝利與妻子Chiara Bontempi Tamberi。（譚貝利Instagram）

譚貝利的浪漫與幽默，也為這個故事帶來美好結局。他妻子Chiara Bontempi Tamberi在文章處大方回應：「只有你才能將這件事變得如此浪漫！」應該是已經原諒譚貝利。

男子跳高將在8月7日開始，並在8月10日深夜（8月11日凌晨）上演決賽，屆時能看到他與巴舒謙再次交手，也能見證他能否為妻子帶來一份貴重的「賠罪禮物」。