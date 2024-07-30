巴黎奧運｜羅馬尼亞乒乓美女實力與美貌兼備　衝擊首面奧運獎牌

打開電視觀看今屆巴黎奧運，大家可能會見到一名球技出色的金髮美女，她是羅馬尼亞美女球手施素絲（Bernadette Szocs）。

她其實是今屆賽事五號種子，目前女單世界排名第10，混雙更排第8，可說是美貌與實力兼備。



29歲的施素絲，其實已征戰乒壇多年，她曾憑團體及雙打，獲3面歐洲錦標賽金牌。這名金髮美女，由於擁有甜美外表及性感身材，在Instagram擁有逾11萬粉絲。

施素絲可說是美貌與實力兼備。（路透社）

今次巴黎奧運，施素絲參加女單、女子團體及混雙賽事。其中混雙項目，他與拍檔Ovidiu Ionescu打入8強，但不敵韓國出局，最終排名第5。女單方面，她則暫時連贏兩場，進入賽事16強。女子團體賽事則會在8月6日開始。

雖然此前2次征戰奧運，都未能獲得任何獎牌，但這名羅馬尼亞美女心態相當正面：「縱觀自己整個人生，我一直非常正面及自信。有時候我在比賽中也會有負面情緒，事後回看時，我會覺得那不是我。」她表示這驅使自己永遠不要有負面想法，「因為每次一這樣的話，我便輸了」。

施素絲熱衷使用Instagram，不時貼出生活及比賽照片，當中不乏較為性感的照片。