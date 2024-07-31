巴黎奧運．乒乓球｜瑞典球手爆冷挫王楚欽晉級　六角形球拍成焦點

巴黎奧運乒乓球男單，32強出現意外賽果。周二（30日）奪混雙金牌的中國球手王楚欽，以2：4不敵瑞典球手摩加特（Truls Moregard）。

王楚欽的慣用球拍，疑於混雙決賽後被攝影師踩斷，因而引來關注；不過摩加特所用的六角形球拍，也因外型獨特而成為焦點。



瑞典球手摩加特，爆冷擊敗頭號種子王楚欽晉級。（路透社）

王楚欽目前男單世界排名第1，且積分大幅拋離第2位的梁靖崑，為今次男單頭號種子。然而比賽初段，摩加特便以局數2：0取得領先優勢，令外界大跌眼鏡。之後王楚欽重整旗鼓追至2：2平手，但摩加特愈戰愈勇下再取兩局，終以4：2爆冷擊敗王楚欽，生涯首次晉級奧運16強。

對比起今場對手，摩加特戰績不算出眾。世界排名最高曾在2022年登上過第3，但目前世界排名第26，今次也僅被列位19號種子，獲獎紀錄中最搶眼的，是2023年歐洲錦標賽冠軍。

摩加特最高曾排名世界第3，但目前已跌到第26。（Getty Images）

王楚欽落敗後，未有歸咎於後備球拍：「那不是今天輸球的原因，我覺得還是自己出現了許多問題，犯了很多錯誤，莫雷高德（摩加特內地譯名）值得今天的勝利。」

摩加特勝出後則欣喜若狂，坐在地上握拳慶祝，又雙手抱頭，似乎無法相信賽果：「我幾乎從未在王楚欽身上贏過一局，所以能在奧運戰勝他，實在太瘋狂。」

戰勝強敵後，摩加特雙手抱頭。（Getty Images）

摩加特今仗除以「黑馬」身份戰勝王楚欽外，他手上的六角形球拍，亦成為網民焦點。其實早在2021年世錦賽時，他便因在四強用六角形球拍反勝德國名將波爾（Timo Boll），因而成為熱議話題。

根據國際乒聯規則，球拍的大小、形狀及重量其實均無限制，只規定厚度，但底板應平坦、堅硬，且必須一面為鮮紅色，另一面為黑色。

摩加特其實已使用六角形球拍數年。（Getty Images）

這塊六角形球拍來自瑞典的乒乓球用品生產商STIGA，其CYBERSHAPE系列，便專門生產六角形球拍。據此品牌官網介紹，它比傳統球拍增大了5%的擊球面積，橫拍的最佳擊球面積增加11%，直拍則增加9%，而且能更接近球桌。這個系列球拍有多種型號，售價由19.9歐元到389.9歐元（約168港元至3300港元）不等。