張家朗奧運再奪金｜金牌戰爭議三劍足本重溫 張家朗冷靜逆轉勝
撰文：李思詠
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衛冕奧運男子花劍個人賽是多麼困難的事，張家朗與意大利的馬奇連場激戰，決賽最後一分打足三次，裁判頭兩次不判任何人得分，打到第三次方判斷進攻權屬於張家朗，張家朗最終險勝15：14，蟬聯奧運金牌，是68年來第一人，也是史上第三個達成這項霸業的劍手。
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張家朗奧運再奪金｜台灣裁判惹爭議 拆解金牌戰最後關頭三劍判決
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