張家朗奧運再奪金｜金牌戰爭議三劍足本重溫　張家朗冷靜逆轉勝

衛冕奧運男子花劍個人賽是多麼困難的事，張家朗與意大利的馬奇連場激戰，決賽最後一分打足三次，裁判頭兩次不判任何人得分，打到第三次方判斷進攻權屬於張家朗，張家朗最終險勝15：14，蟬聯奧運金牌，是68年來第一人，也是史上第三個達成這項霸業的劍手。

金牌戰最後三劍，到底發生過什麼事？立即睇片，足本重溫。



張家朗奧運再奪金｜台灣裁判惹爭議 拆解金牌戰最後關頭三劍判決

張家朗和馬奇的最後一分打足三次，同樣各慶祝三次，最終奪冠的是張家朗。（Getty Images）

⬆️⬆️⬆️TVB Youtube頻道直播⬆️⬆️⬆️

馬奇一臉失望。（Getty Images）