張家朗奧運金牌｜輸打贏要？意大利劍手晉級之路也有「鄰居」裁判

張家朗在巴黎奧運男子個人花劍衛冕成功，寫下香港運動歷史。不過意大利劍手馬奇（Filippo Macchi）及其教練施利安尼（Stefano Cerioni），賽後仍對賽果感不滿意，意大利奧委會（CONI）會長馬拿高（Giovanni Malago）更抗議：「沒有一個運動會出現裁判由一名運動員的『鄰居』（鄰近地區裁判）出任的情況。」

馬拿高指責的，是今次決賽兩名裁判來自台灣及韓國——那麼馬奇的晉級之路又如何，從32強到這場決賽，那4場比賽是否完全避嫌呢？



張家朗與馬奇在決賽打至「決三劍」才能分出勝負。（路透社）

意大利Sky Sports報道，意大利劍擊聯會獲得意大利奧委會（CONI）會長馬拿高（Giovanni Malago）支持，將會就男子花劍決賽「不可接受的裁決」向國際劍聯（FIE）及國際奧委會（IOC）提出正式抗議。

馬奇為賽事第11號種子，從32強開始比賽。根據奧運會官網資料，他首戰面對中國劍手徐杰，裁判Ferjani Ayoub為突尼西亞人，影像裁判（Video Referee）Civiero Aivano Ambre則來自瑞士。

突尼西亞雖為非洲國家，但與意大利僅一水之隔，將兩國鄰近的兩個主要城市突尼斯及巴勒莫相連，距離不足320公里；相比之下，從香港至台灣的高雄約為630公里。此外，瑞士亦緊貼意大利，是其鄰國。

突尼西亞、瑞士均與意大利鄰近。（Google地圖截圖）

16強對日本，裁判Witkowski Andrzej來自波蘭，影像裁判Varga Katalin剛來自匈牙利。這兩個均是歐洲國家，其中匈牙利與意大利較近，中間只隔着斯洛文尼亞。

8強對埃及，裁判Madr Vilem為捷克人，影像裁判Bardenhagen Tim Claus是德國人。這兩個亦是歐洲國家，且與意大利距離相當近。

決賽落敗後，馬奇狀甚失落，並向裁判表達不滿。（Getty Images）

4強對美國，裁判再次為突尼西亞的Ferjani Ayoub，影像裁判是決賽主裁黃皓志（台灣），另有捷克的Madr Vilem，以及在決賽擔任影像裁判的助理裁判Suh Sang Won（韓國）。可見意大利有兩名較近國家的裁判，但未有為美國劍手配上一名地域上較鄰近的裁判。

馬奇早前其實已在Instagram發文，看來他個人已對賽果釋懷，亦表示不應再責怪裁判，希望專心應付之後的團體賽事。