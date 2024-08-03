奧運足球︱法國八強1：0勝阿根廷後打大交　亨利不滿：他們先踢人

巴黎奧運足球8強法國大戰阿根廷，戰情未如兩軍成年隊在2022世界盃決賽巔峰之戰精彩，賽後雙方球員和教練爆發肢體衝突，令兩支近年針鋒相對的球隊，合演今屆賽事醜陋一幕。



法國小勝阿根廷後，雙方球員起衝突。（Getty Images）

法國阿根廷世界盃決賽後交惡

開賽僅5分鐘，法國便憑「水晶宮孖寶」先開紀錄，奧利斯（Michael Olise）開出角球，桑馬迪達（Jean-Philippe Mateta）近柱頂入。之後法國一路稍為佔優，最大機會已是施蒙尼幼子G施蒙尼（Giuliano Simeone）完半場前的近門頭槌。比賽尾段法國幾乎再入一球，奧利斯的入球因隊友侵犯對手被視像助理球證（VAR）推翻。

法國與阿根廷自從2022世界盃決賽後交惡，近因是今年7月中阿根廷贏得美洲國家盃後，被拍下在慶祝期間高唱羞辱法國黑人球員的歌曲。比賽開始前奏國歌環節，主場法國球迷在播放阿根廷國歌時報以噓聲，雙方氣氛劍拔弩張，法國1：0擊敗阿根廷，完場後兩軍終起衝突。

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亨利：「不是世界盃復仇戰」

兩軍都是由名宿執教，法國奧運隊由亨利帶隊，阿根廷教練則為馬斯查蘭奴。亨利賽後表示，「這是場艱辛的比賽，最後發生的事情不應發生。我的球員被罰紅牌，我們無法控制。我去祝賀馬斯查蘭奴，然後當我知道發生什麼事，我不喜歡最後發生的事情。」

當法國門將利斯迪（Guillaume Restes）大腳一踢，球證鳴笛完場，雙方便幾乎立即爆衝突，完場前5分鐘已被換出、效力史特加的中場球員安素米洛特（Enzo Millot ）紅牌被逐，下場要停賽。亨利為此感憤怒，「那根本是毫無必要，是沒有用的，他原本已在後備席，我真的不高興。」

亨利稱他無法控制球員跟對手起衝突，並無此致歉。（Getty Images）

亨利直言，「我們不會視這場比賽為世界盃的復仇戰，因為那是由另一支球隊出戰（編按：世界盃由成年國家隊出戰，奧運是由U23代表隊加上三位超齡球員上陣）。」他續稱，「早段取得入球給我們一個決定，我為完場後的騷亂致歉，這不是我想要的，而我無法控制。事實上，是他們先起腳踢一個球員。」

法國男足唯一一次贏得金牌是1984年洛杉磯奧運，他們準決賽對手是埃及。另一場四強，由3：0大勝日本的西班牙面對摩洛哥，兩場都是歐洲球隊對非洲球隊的戲碼。