巴黎奧運游泳總結︱美國終極反超澳洲　潘展樂與法國菲比斯齊閃耀

巴黎奧運游泳館賽事終結，賽事頭七日金牌數目大跌的美國隊，在最後兩天賽事急起直追，連續兩日均奪兩金，金牌總數去到最後一項，終於以另一個世界紀錄摘下今屆賽事最後一金，以8面金牌並反超前7金的澳洲，險險保住「游泳金牌第一大國」地位，惟金牌數量是自1988年奧運以來新低。

中國隊受奧運前的禁藥風波事件影響，領軍人物張雨霏未能衛冕，覃海洋更大為失準。不過19歲新星潘展樂大放光芒，與個人連奪四金的法國主場泳手馬爾尚（Léon Marchand）互相輝映。



美國隊末段發力，金牌數目反超澳洲。（Getty Images）

美國近屆奧運游泳金牌數目

奧運年份／金牌

1988漢城／8

1992巴塞隆拿／11

1996阿特蘭大／13

2000悉尼／14

2004雅典／12

2008北京／12

2012倫敦／16

2016里約／16

2020東京／11

2024巴黎／8



美國男泳隊失準 中國主將與金牌擦肩

巴黎奧運前數月，中國23泳手東京奧運前藥檢不合格仍獲放行出賽事件曝光，引發全球熱議，各國泳手紛表態質疑世界反禁藥組織（WADA）和其他國家藥檢制度，英國蛙王比迪（Adam Peaty）揚言「希望有一場公平競爭」，東京奧運男子200米蛙泳金牌得主、澳洲泳手史杜保迪曲克 （Zac Stubblety-Cook）更表示考慮在頒獎台抗議同場的覃海洋。

中國隊在風眼中，初段表現看來不及上屆，被指為23個藥檢不合格泳手之一、上屆金牌泳手張雨霏和汪順均衛冕失敗，惟二人均能踏上頒獎台，最意外的是「中國蛙王」覃海洋大為失準，100蛙決賽只得第七，200蛙甚至不入決賽。不過之後當100米自由泳世界紀錄保持者潘展樂出場，形勢起變化，他以46.40秒再創世績奪金，贏得中國今屆游泳首金，也是今屆游泳館首個新世界紀錄。

相對而言，美國男子隊跌Watt程度更大誇張，首日賽事強勢贏得4X100米自由泳接力後竟無以為繼，個人賽直到最後一日前仍掛零。

「新水神」積素今屆個人賽「全炒」，他未能晉身100蝶決賽後直言「心碎」。（Getty Images）

潘展樂與法國菲比斯齊閃耀

當馬爾尚贏完一金又一金，美國隊只有看的份兒。馬爾尚在美國跟隨菲比斯的教練包文受訓，名副其實是「水神」的同門師弟，他在200米及400米混合泳，200米蛙泳和200米蝶泳獨攬四金，榮升新世代水神，將上屆在東京奧運奪得五金的積素映襯得日月無光。

潘展樂雖然個人賽只參加100自一項，但他在接力賽事同樣出色，即使4X100自接力未能上頒獎台，他那一棒已一再展現世界飛魚速度。到最後一日賽事，他領軍出戰男子4X100米混合泳接力，負責最後一棒自由泳的他游出極快的45.92秒分段，助中國以3分27.46秒反勝對手再奪一金。馬爾尚和潘展樂兩個年輕人在游泳館互相輝映，令世人記住他們的名字。

美國120年金漆招牌險險保住

美國隊在7日賽事後只得4金，較澳洲少3金，在危機之中，全靠一班女泳手挺身而出，「女水神」莉迪姬（Katie Ledecky）在400自失利後，連贏1500自和800自兩金，加上男女混合4X100米混合泳接力以世界紀錄贏得金牌，最後一日賽事前追至跟澳洲只差1金。

美國男泳手由1900年第二屆夏季奧運會開始，從未試過在個人賽未嘗獲金，美國隊只剩下男子1500米自由泳一個最後希望，東京奧運金牌得主羅拔芬克在重壓下，以新世績衛冕，終為美國男泳隊在個人賽開齋，金牌數目與澳洲看齊。

羅拔芬克奪金，終在巴黎奧運為美國男泳手個人賽「開齋」。（Getty Images）

美國靠最後一項終極反超澳洲

兩個游泳大國要鬥到今屆最後一個項目分高下——女子4X100米混合泳接力，所有星級泳將都在看台上為隊友打氣，莉迪姬在觀眾席見證師妹們以3分49.63秒新世界紀錄，以超越4秒優勢擊敗澳洲奪金。

美國終靠最後一項的金牌，以8面金牌反超前澳洲，力保游泳「金牌第一大國」地位，惟金牌數目是自1988年漢城奧運以來新低，36年來首次在游泳賽事金牌未達雙位數。不過最強對手澳洲的7面金牌，也較上屆的9金少。中國今屆獲兩金，較上屆少一金，但同時獲3銀7銅，共獲12面獎牌，較上屆多一倍。

主隊法國成為游泳館最大驚喜，他們上屆只得一銀，今屆在馬爾尚獨得4金1銅，是法國獲得4金3銀1銅、成績突飛猛進的主因。英國由上屆4金3銀1銅，跌至1金4銀，蛙王比迪未能在100蛙奧運三連霸，只靠男子4X200米自由泳接力獲得今屆唯一金牌。

巴黎奧運游泳館獎牌榜

1. 美國8金13銀7銅

2. 澳洲7金8銀3銅

3. 法國4金1銀2銅

4. 加拿大3金2銀3銅

5. 中國2金3銀7銅

