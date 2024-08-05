巴黎奧運劍擊總結｜港隊兩金超東道主法國　走向真正勁旅有多遠？

隨着男子花劍團體賽由日本、意大利和法國分奪金銀銅，巴黎奧運劍擊項目正式落幕。在歷史悠久的巴黎大皇宮，香港區旗兩度飄揚，江旻憓和張家朗合奪兩面金牌，戰績甚至比東道主兼劍擊強國法國還要好，但香港隊能否稱得上真正的「劍擊勁旅」？我們距離金字塔頂端並不遙遠，未來得朝着目標繼續努力。



香港劍擊隊成績總結

江旻憓成為史上首名贏奧運金牌的香港女劍手。（Getty Images）

江旻憓｜女子重劍個人賽金牌

江旻憓奧運奪金．特寫｜暖心舉動盛載師徒默契 教練圓滿終身志業

江旻憓奧運奪金｜不甘輸得「肉酸」 賽後親揭決賽初段落後原因

巴黎奧運開幕後首個比賽日，巴黎大皇宮上演振奮一幕，女子重劍「世一」江旻憓殺入決賽，坐銀望金，決賽火併主場的瑪露比頓，由落後1：7發力收復失地，最終雙方打到12：12，江旻憓於「決一劍」階段獲勝，勝13：12奪金。

小知識：「決一劍」不等如15：14 更無「決三劍」

當限時內已完成比賽（個人賽三局﹑團體賽九局，每局3分鐘），勝負未分，就要加時再戰，一分鐘內先得分者勝，即是一劍定勝負，所以稱為「決一劍」。

若限時內打成14：14，具體例子是張家朗鬥意大利劍手馬奇的男子花劍個人賽決賽，大家在限時內爭取最後一分，這樣的情況不能稱為「決一劍」，所以更無「決三劍」。

「決一劍」只適用於重劍和花劍，不過花劍節奏較快，甚少限時內未分勝負。至於佩劍，由於沒有限時，所以沒有「決一劍」，總之先到15分者勝。

「決一劍」的概念與足球的「黃金入球」類似，兩名劍手在1分鐘內以即時死亡方式作賽，先得分者勝。開始前先抽「優先權」，若然1分鐘內仍未分勝負，擁有優先權的人將會勝出。



19歲的陳諾思創下香港女子花劍歷史。（01體育記者袁志浩攝）

何瑋桁首戰奧運，反負強敵山田優出局。（01體育記者袁志浩攝）

陳諾思｜女子花劍個人賽16強

何瑋桁｜男子重劍個人賽32強

巴黎奧運｜19歲陳諾思女花16強出局譜歷史 「覺得自己已很勇敢」

巴黎奧運．劍擊｜何瑋桁憾負出局落淚 望下屆與隊友一同參賽

劍擊項目第二天，港隊兩名奧運「新丁」陳諾思與何瑋桁同日登場。19歲的陳諾思險勝日本劍手東晟良，雖然16強負德國劍手出局，但她依然創下港隊女子花劍最佳奧運戰績。

何瑋桁在男子重劍32強反負日本的山田優，無緣過關，但他賽後表示，以往對山田優，自己得分未超過5分，今次以9：15告負，雖未能晉級，但自己表現明顯進步，未來將繼續努力。

張家朗成為68年來首人衛冕奧運男子花劍。（Getty Images）

張家朗奪得巴黎奧運男子花劍個人賽金牌。（01體育記者袁志浩攝）

張家朗奪得巴黎奧運男子花劍個人賽金牌。（01體育記者袁志浩攝）

張家朗踏上頒獎台最高一級。（01體育記者袁志浩攝）

張家朗奪得巴黎奧運男子花劍個人賽金牌。（01體育記者袁志浩攝）

張家朗｜男子花劍個人賽金牌

張家朗奧運奪金｜衛冕再贈父親生日禮物 感謝港人捱夜睇比賽

張家朗奧運金牌︱招牌伸脷慶祝動作 源自波神米高佐敦

香港劍擊隊最後一個比賽日，力爭衛冕的張家朗壓軸登場，位處強手林立的上半區，張家朗愈戰愈勇，16強淘汰中國的莫梓維，8強遇上東道主拿霍特（Enzo Lefort），落後12：14下反勝，估不到他於準決賽擊敗日本的飯村一輝，決賽面對意大利劍手馬奇（Filippo Macchi），又遇到同一情況，12：14追到14：14，最後一劍打足三次，裁判黃皓志的判決，為香港人帶來今屆奧運最難忘一幕。

驚濤駭浪之中逆轉勝，張家朗完成衛冕大業，是68年來首個蟬聯男花個人賽奧運金牌的劍手，也是歷來第三人。

香港隊兩面牌，在奧運劍擊獎牌榜排第四，與日本﹑韓國及美國看齊。（Getty Images）

香港劍擊隊未來目標

巴黎奧運劍擊6個個人項目加6個團體項目今天結束。單看獎牌榜，香港與日本﹑美國及韓國看齊，同得兩面金牌，在獎牌榜排第四，港隊在金牌數比起東道主法國﹑傳統勁旅意大利及匈牙利的一面金牌多。

迷思1：香港劍擊突然咁勁？

「香港劍擊點解突然咁勁？」在江旻憓與張家朗奪金後，香港市民不時有這樣的討論。其實香港劍擊自上世紀九十年代開始，已不時於亞洲錦標賽及亞運會奪得獎牌，例如男花的黃贊、李忠民、盧滿堂，以及女重的何嘉麗、張依妮、張雪麗，這些名字都是對新一代陌生、對老一輩久違的獎牌得主。

在他們當打時，其實新一代已開始學習劍擊，現今觀眾在奧運直播看到的面孔例如張小倫、顏冠一、劉國堅、朱詠康、楊翠玲，都是千禧年初冒起的劍手。前人退役前後開始於轉做劍擊教練，甚至在坊間開設劍擊學校，也為香港劍擊今天修正成果奠下基石；到了千禧年代末葉，張小倫與佩劍的歐倩瑩和林衍聰漸見成熟，張、歐兩人在2010年廣州亞運爆冷奪銀，更正式開啟劍擊「開枝散葉」的大門。

在此補充一下，江旻憓也是千禧末葉出道，於全國少年賽和亞青賽嶄露頭角。同期還有花劍崔浩然與楊子加，以及佩劍林衍聰的妹妹林衍蕙，前兩者目前還是現役，林氏兄妹則在去年告別運動員生涯。

踏入2010年代，香港劍擊發展已經成形，學界和本地青少年比賽的參賽人數以百計算，如今大家琅琅上口的張家朗和蔡俊彥，以至何瑋桁（前稱何施浩）、朱嘉望、連翊希、方凱申、吳浩天、何思朗、鄭曉為等，都在這段時間加入港隊，眾將都在亞錦賽、亞運、世界盃、世錦賽取得佳績，只是關注度不如張家朗和江旻憓的奧運金牌，但他們的水平同是亞洲甚至世界頂級，是以香港劍擊絕非「突然咁勁」，而是經歷超過三十年的一脈相承。

迷思2：香港係劍擊勁旅？

社會對於劍擊的另一個討論點，在於「香港係劍擊勁旅」。無疑，香港劍擊隊近年佳績連連，即使何瑋桁和「花劍少女」陳諾思在今屆奧運未獲獎牌，但何瑋桁早前贏得亞洲冠軍，後者亦創下香港女花奧運歷史，足證香港劍擊整體實力愈來愈強，在國際劍壇地位有升無跌。

不過，香港隊今屆奧運並未取得團體賽參賽資格；三個劍種之中，佩劍亦於爭取入場券路上功虧一簣，港隊只得重劍和花劍選手競逐奧運，要像真正劍擊大國例如法國、意大利、匈牙利、日本等，在個人和團體賽皆取得獎牌，方能稱得上真正的「劍擊勁旅」，如何透過幾個獎牌旗幟人物領軍，提升整體實力和團隊意志，將是香港劍擊隊未來的重要任務。

巴黎奧運．劍擊｜烏克蘭劍后資格失而復得 摘一金一銅獲圓滿結局