巴黎奧運馬術｜瑞典世界冠軍意外墮馬　失手後哽咽未怪罪愛駒

巴黎奧運馬術個人場地障礙賽，瑞典的應屆世界冠軍科艾克文（Henrik von Eckermann），策騎「愛德華國王」（King Edward）是今屆的奪金大熱。這名瑞典選手竟然在決賽遇上罕見意外墮馬，無緣獎牌戰。

「這是我生命發生過最差的事情」，與科艾克文沒有怪罪拍檔，並親吻愛駒後離場。



科艾克文與「愛德華國王」是金牌大熱。（Getty Images）

科艾克文第四度參加奧運會，東京奧運曾贏得團體金牌，今屆力爭首面個人金牌，這名43歲的瑞典選手是馬術個人場地障礙賽的世界排名第一，亦是應屆世界冠軍，同時被視為今屆的奪金大熱門。

科艾克文與愛駒「愛德華國王」在凡爾館賽出戰，資格賽輕鬆以第7名晉級，在決賽以第24名登場。科艾克文越過6號欄時，稍為觸碰到水池，愛德華國王的頭部向左扭，科艾克文嘗試控制愛駒，即使其後兩個欄順利跳過，但愛德華國王落地時不受控，走向另一方向，在圍欄前突然急停，再把科艾克文無預警地摔在地上，然後再拂袖而去。

科艾克文突然被愛駒摔倒。（新華社）

科艾克文墮馬後沒有大礙。（Getty Images）

墮馬的科艾克文與馬匹都沒有受傷，他第一時間走向愛駒，查看拍檔的狀態，再安撫及親吻愛駒，然後離場賽場。

「馬匹隨年紀增長，像人一樣變得更聰明，所以我十分在意牠的心理健康。」科艾克文在賽前如此說道。

科艾克文如此失手，賽後十分失落，他坦言事情發生得太快，一切都不能控制，而接受訪問時一度哽咽，「我從未經歷過這樣的事情，這是我生命發生過最差的事。」同時透露與愛駒說了什麼，「我只是說了對不起」。

科艾克文賽後向愛駒致歉。（新華社）

馬術個人場地障礙賽冠軍最終落在德國選手Christian Kukuk手上，而瑞士及荷蘭選手則分別獲得銀﹑銅牌。