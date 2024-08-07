Sky Brown剛甩骹仍奪銅　不怕死的滑板少女繼續飛翔︱巴黎奧運

巴黎奧運女子滑板公園賽得獎選手當中，兩位都是上屆三甲份子，日本的開心那和英國的Sky Brown年紀大了3年，由小女孩變成少女，動作更快更爽更精準，難度也更高。一場精彩對決，二人跟上屆名次不變，開開心心玩完再頒獎，上星期在初賽甩骹帶傷上陣，絲毫沒有影響Sky Brown的表現。



英國的Sky Brown做出極高難度動作，在滑板公園賽摘季，一點也不像身體有傷。（Getty Images）

初賽甩骹 帶傷上陣摘季

上屆東京奧運首度增設的滑板賽事，再次充滿樂趣，女子公園賽上屆三甲選手均有參賽，東京奧運金牌得主四十住櫻未能入決賽，決賽8位選手平均年齡只得16.5歲，澳洲的翠爾（Arisa Trew）、與開心那和Sky Brown表現各有千秋，翠爾以93.18分勝出，開心那、Sky Brown分別獲92.63分、92.31分列二、三名。

Sky Brown比賽時不覺異樣，但每當上場後，不時用手按壓向左肩。事緣上周她初賽時因一次失手重重墮地，導致左肩甩骹，到決賽身體未完全康復過來。左肩傷患毋阻她一次又一次做出高難度動作，如常踏着滑板瀟灑飛躍，一場巔峰對決過後，她才娓娓道出，「我覺得這樣才是我的故事，我感到腎上腺急升，極為興奮，甚至沒有想起它（肩傷）。」

英日混血兒Sky Brown，7歲已當上職業滑板選手。（Instagram@Sky Brown）

奧運另一新項目滑浪，Sky也相當擅長。（Instagram@Sky Brown）

史上最年幼職業滑板選手

Sky Brown為歷來年紀最小的職業滑板運動員，11歲那年初次受訪，已當上職業滑板運動員3年，「我希望向每個女孩傳達，年幼的你一樣可以做到。就算你還小，想做就去做吧！」3年前剛滿13歲的她成為英國史上最年輕夏季奧運代表，繼而再以13歲零28日當上英國最年輕獎牌選手。

Sky在日本宮城縣出生，媽媽Mieko是日本人，爸爸Stuart是英國人。4歲開始接觸滑板，7歲已取得第一張職業合約，2016年8月，年僅8歲的Sky首次出戰職業賽事Vans美國公開職業系列賽，跟身高幾乎是她一倍的成年選手角逐。即使年紀全場最小，她不但毫不怯場，而且動作圓熟，難度不遜對手。其後在英國、愛沙尼亞、瑞典和新加坡均曾贏得冠軍。

Sky Brown在巴黎飛躍。（Getty Images）

Sky Brown：我喜歡飛行的感覺

Sky年幼時Stuart常常帶她去衝浪，久而久之女兒便愛上了，就算他之後想阻止，也已太遲。因此Sky不止擅長玩滑板，滑浪也相當拿手，Sky本人的說法是：「我父親喜愛滑板和滑浪，時常向我們展示如何樂在其中。我住在海灘旁，喜歡到海裏玩。有趣的是，我們的家距離滑板公園有點遠，真正玩滑板的次數也許較大家想像中少。」

她說，「我喜愛速度以及一種……在水或混凝土上飛行的感覺，當我學到新招式的時候會很興奮。」如果看過她的比賽或練習片段，即可知道她年紀雖小，但已是世界頂級女子選手。少年選手因為身體較輕和力量不足，飛躍動作往往出現騰空高度不理想的毛病，動作方面也不時會有很多小瑕疵，Sky的演出完全沒有這些問題，更是全球第一位做出凌空轉體720度的女選手。

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3年前的Sky既可愛又厲害，如今已是亭亭玉立的少女。（Getty Images）

上周剛甩骹仍奪銅

3年前的Sky既可愛又厲害，如今已是亭亭玉立的少女，身體長高，磅數增加，毋損她一身好武功，跟開心那一樣，動作的速度、高度和難度均較在東京奧運時提升，強中自有強中手，今次贏得金牌的是14歲的澳洲選手翠爾，足見這個運動競爭如何激烈。

初賽時肩膊落地，她不諱言「有點恐怖」，「但我曾經戰鬥，並且付出所有。」傷患對16歲的Sky Brown來說簡直是家常便飯，11歲時已曾在玩滑板期間經歷一次幾乎致命意外，12歲時曾撞至頭顱骨裂，她依然不感到害怕，一康復便拿起滑板再次飛翔。13歲在東京奧運奪得銅牌，15歲時膝部重創，一年後再戰奧運，初賽肩膊甩骹後一星期多一點，再次在決賽為英國贏得一面銅牌。