巴黎奧運｜牙買加男子4x100接力兩度犯錯出局　中國小組首名晉級

巴黎奧運男子4x100米接力，奪冠熱門之一的牙買加竟因兩次接棒失誤，初賽便倒灶出局；同組的中國更跑出38.24秒，以小組第一成績晉級決賽。



「牙買加閃電」保特（Usain Bolt）退役之後，該國多年來未有另一短跑名將接棒，所幸今屆23歲的基尚湯臣（Kishane Thompson）冒起，100米決賽更只以0.005秒之差，不敵美國的賴奧斯（Noah Lyles）獲銀牌。

今屆在男子100米奪銀的基尚湯臣，擔起牙買加接力大旗。（Getty Images）

縱使如此，在矚目的男子4x100米接力，牙買加仍是奪冠熱門之一。初賽他們被分到第二組，對手相對較弱，只需跑到小組前三名便能獲得「大Q」晉級，扣除直接晉級的隊伍，初賽兩個小組合計最快的兩隊亦能以「細q」出線，對牙買加來說難度理應不大。

然而在初賽，牙買加第一棒的Ackeem Blake交棒予第二棒的Jelani Walker時已不順利，後者首三次嘗試接棒都失敗，到成功接棒為止已延誤了不少時間。

牙買加第一、二棒交接時失誤。（微博圖片）

之後第三棒Jehlani Gordon與最後一棒的基尚湯臣之間又有誤會，基尚湯臣太早起跑，Jehlani Gordon又太遲遞棒，基尚湯臣更要回頭察看隊友位置，耽誤之下，接到棒、加速時已落後，最終以38.45秒排在小組第4名，無法直接晉級之餘，也未能以「細q」晉級，爆冷無緣決賽。

牙買加未能晉級決賽，賽後十分失望。（Getty Images）

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與此同時，中國隊表現出色，憑38.24秒獲小組首名晉級，將在8月10日01:47（9日深夜）出戰決賽。值得一提的是，第一組整體實力出色，中國雖為第二組最快，但38.24秒的成績放到第一組，卻不及第7名尼日利亞的38.2秒，只比第8名的荷蘭（38.48秒）快，因此要在決賽奪牌，恐怕不太容易。

中國將會在決賽面對美國、南非、英國、日本、意大利、法國及加拿大。