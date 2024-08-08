何冰嬌為未能奪冠自責　挫陳雨菲遭揶揄首度回應︱巴黎奧運羽毛球

巴黎奧運羽毛球女子單打賽事，戴資穎分組賽出局，山口茜、陳雨菲八強止步，馬蓮（Carolina Marin）準決賽傷出，何冰嬌以黑馬姿態入決賽，終不敵大熱封后的韓國球后安洗瑩。她先在八強擊敗中國隊隊友陳雨菲，四強在馬蓮受傷治療期間處處顯關懷，獲得亞軍後又在頒獎台上拿着一個西班牙國旗小徽章「帶馬蓮上頒獎台」，贏盡外界掌聲。

沉澱過後，何冰嬌發文總結巴黎奧運之旅，為未能帶來金牌自責之餘，大讚冠軍選手安洗瑩，並再次向祝馬蓮送上祝福。



何冰嬌以黑馬姿態入決賽，終不敵大熱封后的韓國球后安洗瑩，賽後二人惺惺相惜。（Getty Images）

剛獲得奧運女單銀牌的何冰嬌在微博發文稱，「平復了一天心情，終於可以和大家分享一下巴黎奧運之旅的總結了」，她首先為「沒能為國羽女單延續奧運冠軍，我的內心還是很自責的，和大家說聲抱歉。」東京奧運陳雨菲在決賽擊敗戴資穎，今屆陳雨菲八強不敵何冰嬌出局，決賽安洗瑩以2：0擊敗何冰嬌奪冠。

何冰嬌分享，「確實，賽前我既激動又緊張。安洗瑩是一個值得我們所有運動員學習的榜樣，不管是場外的因素還是她自身傷病的困擾，都沒能打垮她，輸給這樣的對手，我也是無話可說」，對安洗瑩這位對手大為讚賞，「其次，我想感謝中國羽毛球隊這個集體，大家庭，特別是女單組，大家在這個周期，面臨著很多的困難和壓力，所有人都在咬牙堅持。」

何冰嬌獲得巴黎奧運羽毛球女單銀牌。（新華社）

她擊敗中國「一姐」陳雨菲後，承受不少壓力，尤其是網民的指指點點，甚至認為何冰嬌就算晉級也無望奪冠，為此她在帖文中回應，「我和菲過早的在奧運會賽場相遇，也是我個人非常不想看到的，但既然是奧運的賽場，我們都想為了夢想衝一把。」

她感言：「能夠走到決賽，感謝女單組所有人的保障和支持，下一次，我們會做得更好。」最後她感謝球迷，「你們是我前進的最大動力，不管是高峰，還是低谷，一直不離不棄。未來的路，我們繼續並肩同行，咱們可以做得更好。」

瑪蓮受傷，坐在地上接受檢查時，何冰嬌上前慰問。（路透社）

帖文末端不忘再次祝福馬蓮，「最後的最後，希望大家可以遠離傷病，也希望馬琳可以早日康復。」陳雨菲日前發文宣布奧運後暫別球壇，馬蓮長文感謝何冰嬌和外界支持時似也暗示不會重返賽場，加上戴資穎早已預告今年是她生涯最後一年，羽毛球界一下子失去三大女單巨星，感覺凋零。

何冰嬌身處女單Big 4加上西班牙球后馬蓮的同一時代，性格和打法不及她們鮮明，平時感覺帶點面目模糊，稍欠星味。不過她今屆先在16強挫仙杜，8強擊敗陳雨菲，在場上展現實力，最為人津津樂道是4強對馬蓮在對方受傷時跪在一旁，十分肉緊對方傷勢，在馬蓮不能續戰後向對方送上擁抱和祝福。

何冰嬌（左）帶着西班牙徽章登上頒獎台，引來媒體及網民關注。（Getty Images）

馬蓮受傷令她能進入決賽，何冰嬌準決賽後落淚表示：「她已經克服過兩次傷病回來了，我希望她也能盡快克服這次的傷病，早日回到賽場」，她淚言：「很不想遇到這種事情，馬蓮今天打得非常好，她的狀態和求勝慾望都是值得我學習的。」

決賽落敗後何冰嬌特別拿着一個西班牙國旗小徽章，向瑪蓮致敬，獲歐洲羽毛球聯會（Badminton Europe）稱讚「這就是奧運精神的意義」，再次讓何冰嬌贏盡掌聲。

何冰嬌這個令人意外舉動，獲網民大讚。（路透社）

賽後記者會上，何冰嬌說：「我頒獎時帶的徽章，是西班牙奧委會的一個徽章。因為在半決賽中我的對手（馬蓮）不幸受傷，我對此感到很心痛。但是因為馬蓮是一個非常優秀的選手，我希望帶着她的這種拼勁，在決賽裏能夠更好地發揮，然後我也希望她能看到，祝她早日康復。」

內地網民紛紛為此稱讚何冰嬌善良，「簡直是天使」、「貫徹落實友誼第一比賽第二」；韓國網民亦稱讚何冰嬌具體育精神，「她很尊重他人，讓人對她非常有好感」。西班牙《馬卡報》也在第一時間報道她的舉動，而馬蓮本人亦在社交媒體帖文中特別感謝何冰嬌，「頒獎台上的一刻，是我經歷過最美麗的致敬動作之一，我會永遠感激。」