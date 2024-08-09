巴黎奧運．馬拉松｜路線距離日期時間一覽　跑神傑祖基力爭創歷史

巴黎奧運馬拉松賽事，男子賽將會在8月10日舉行、女子賽事則會在11日上演，在男子賽事，傑祖基（Eliud Kipchoge）將會力爭成為史上首位三連霸的奧運馬拉松跑手。

今屆奧運馬拉松最特別之處，是設有全馬和10公里賽事予公眾參與，即使未能抽中比賽名額，也有跟奧運全馬同時間開跑的線上跑，在世界任何地方也能參加。



距離

巴黎奧運的距離跟傳統馬拉松賽事一樣為42.195公里，這個距離是在1921年統一規範，在規範之前則大約為40公里，根據世界田徑聯會，這個距離的起源是一個傳說——西元前490年，古希臘時代的雅典士兵菲迪皮德斯（Philippides）為了傳遞希臘人擊敗波斯人的消息，從馬拉松跑了42公里到雅典，他在完成這段旅程前已跑了近600公里，結果來到雅典、完成傳訊後便力竭身亡。

為了紀念菲迪皮德斯，希臘人在1896年舉行了首次馬拉松賽跑，到1921年開始再規範馬拉松的距離為42.195公里。

巴黎奧運馬拉松賽道路線圖。（巴黎奧運官網）

比賽日期及時間

男子賽：8月10日

女子賽：8月11日

時間：當地早上8時（香港下午2時）

賽道

賽道起點由巴黎市政廳出發，之後經過羅浮宮再轉出塞納河邊，到10公里左右便轉入巴黎大道、過河，途經布洛涅-比揚古和阿夫賴城兩個鎮，由15公里至20公里處急速上坡，從海拔約30米登上183米。賽道中途點為凡爾賽，經過凡爾賽宮後開始返回巴黎市，最後經過艾菲爾鐵塔、榮軍院，返回終點。

艾絲花去年在柏林馬拉松將女子全馬世績大幅推前。（Getty Images）

世界紀錄

目前的男子全馬世界紀錄（2小時35秒），由2月不幸身故的肯亞跑手傑譚（Kelvin Kiptum）在2023年10月的芝加哥馬拉松創下。女子馬拉松紀錄（2小時11分53秒）則由埃塞俄比亞跑手艾絲花（Tigist Assefa）在2023年的柏林馬拉松所造出。

傑祖基在上屆的東京奧運成功衛冕金牌，他今屆能否創下三連霸的歷史？（Getty Images）

賽事焦點

男子賽：傑祖基能否創歷史？

「跑神」傑祖基在2016里約奧運及2020東京奧運（2021年舉行）的男子馬拉松賽事都奪得金牌，今次力爭成為史上首位三連霸奧運全馬的跑手，他接受非洲BBC訪問時道：「我希望能被載入史冊、成為第一個奧運全馬三連冠的人。」

談到巴黎奧運的全馬賽道，他直指賽道「很難應付」：「有40%都相當陡斜，而且氣溫也會有很大影響，有時候早上8至10時前，氣溫已經去到30度了，要適應氣候要花相當多時間，尤其是心理上要準備好捱過這樣的溫度。」傑祖基為了準備應付巴黎的炎熱而將訓練時間推遲，他認為難以預計賽事快慢，「但來到奧運，我們就不在意造出什麼時間了。」

艾絲花是今屆冠軍熱門。（Getty Images）

女子賽：艾絲花首戰奧運能否封后？

埃塞俄比亞跑手艾絲花去年在柏林馬拉松刷新世界紀錄（2小時11分53秒），將本身由高絲姬（Brigid Kosgei）保持的原世界紀錄（2小時14分04秒）一下子推前2分11秒，而這場柏林馬僅是她人生第3個全馬賽事。

這名27歲跑手將會出戰生涯第一屆奧運會，上屆金牌、肯亞的Peres Jepchirchir亦會參賽，且看艾絲花能否在首個奧運便一舉封后。

巴黎奧運馬拉松首設公眾參與

今屆奧運馬拉松也設有公眾版，跑手都經抽籤獲得資格，全馬和10公里賽各有20024個參賽名額，當中全馬賽事與奧運賽事相約。

巴黎奧運官方也設虛擬跑，在8月10至11日期間跑至少30分鐘，並以指定APP（室外跑——MPT APP或Strava，室內跑KinoMap）參加及紀錄，便可獲得官方證書，也有機會為代表地贏得虛擬獎牌。