巴黎奧運跳水｜老將楊昊手傷失誤一度陷出局邊緣　壓軸演完美一跳

巴黎奧運跳水男子十米高台初賽，中國選手楊昊因手腕有傷，第二跳做出需要倒立的626B（臂立向後翻騰三周屈體 ）動作時失誤，只得28分，一度跌至幾乎最後一位，未料他力挽狂瀾，最後更交出完美的一跳。



楊昊今屆已憑男子雙人十米跳台摘金，並力爭在個人項目上再添一金。他第一跳獲81.6分排名第3，當時排在榜首的則是另一中國選手曹緣，獲88分。

楊昊（左）日前在男子雙人十米跳台，與隊友練俊傑（右）合力摘金。（Getty Images）

第二跳，楊昊的動作為需要倒立的626B，然而他左手手腕受傷，倒立後約一秒便重新站起，當時他甩動以白色繃帶包紮的右手，稍作調整後再次回到高台邊，再次倒立。

這次他倒立成功，不過未知是否受傷勢影響，他入水時身軀傾斜，水花頗大，最後只得28分，這一輪後，他在26人中排名第25，總分也從第3位直線滑落至第24位。

楊昊入水時角度不佳，水花頗大。（微博圖片）

完整片段（微博）

楊昊的第二跳只得28分。（影片截圖）

初賽排名前18的選手才能晉級，若楊昊想要扭轉形勢，便必須在餘下的四跳收復失地。他第三跳獲86.7分，排名立刻回升至第13位；之後又分別獲97.2分、86.4分，最後一跳更獲幾近完美的99.9分，排最後一輪的第1名，最終以總分第4名完賽，順利晉級至準決賽。曹緣則獲500.15分，以初賽首名身份晉級。

從第24位絕地力追至第4位，楊昊的毅力與出色發揮，隨即獲內地網民大讚；與此同時，網民對曹緣仍活躍於奧運賽場大感驚訝。這名29歲選手在2012倫敦奧運，憑雙人十米高台收穫個人奧運第一金，之後兩屆奧運都有金牌「落袋」。因此有網民表示：「上小學時就看過曹緣比賽，都大學畢業了這哥還是那麽強」、「媽呀，曹緣還在跳，男子跳台咱們後面是沒人了嗎，東京當時我都很驚訝了，沒想到還有巴黎」。