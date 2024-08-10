巴黎奧運田徑｜美國男子接力隊接棒失誤　李察臣領女子隊逆轉奪金

巴黎奧運田徑第9日，香港時間深夜上演的男﹑女子4X100米接力是焦點之一，牙買加戰力大減，美國隊當然是奪金的熱門，但要贏人先要贏自己，美國男子隊第二棒已有失誤，兩名跑手差不多撞到一起，影響節奏，結果尾二衝線，最終被取消資格。

至於女子組，負責最後一棒的莎卡莉李察臣接棒時排第四，最後100米反勝德國及英國，贏得女子4X100米金牌。



短跑勁旅牙買加今屆戰力大減，只得一人打入女子100米決賽，今屆賽事由克萊頓（Tia Clayton）領軍，「大師姐」費莎則未有出戰，最終跑出42.29秒，以第5名衝線。

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由謝法臣（Melissa Jefferson）﹑泰莉（Twanisha Terry）﹑200米金牌得主湯馬絲（Gabrielle Thomas）及100米銀牌莎卡莉李察臣（Sha'carri Richardson）組成美國女子接力隊，一直留守第2﹑第3位，第三棒湯馬絲交棒時更跌至第4，莎卡莉李察臣接棒發力狂追。

莎卡莉李察臣最後一棒反勝，為美國霸氣奪金。（路透社）

美國﹑德國﹑英國最後階段十分接近，莎卡莉更轉頭望英國對手的位置，最終以0.07秒之差力壓對手，美國以41.78秒首名衝線奪金，英國﹑德國則獲銀牌及銅牌。

美國女子接力隊反勝奪金。（Getty Images）

男子組方面，牙買加意外無緣決賽，即使美國飛人賴奧斯（Noah Lyles）確診新冠肺炎，避戰4X100米接力。

美國隊向來在接棒上時有失誤，豈料第一次交棒已經出事，負責第一棒的基斯頓高文（Christian Coleman）起步不俗，交棒予比拿歷（Kenneth Bednarek）時過早起步，他需要刻意減慢才成功交棒，兩人差不多撞在一起，即使未有跌棒，但已經大大影響美國隊的節奏，最終以尾二衝線。完成賽事後，大會指美國在交棒區以外交接，最終被取消資格，連第7名都不保。

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