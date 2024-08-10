巴黎奧運跳水｜男子10米台　楊昊多次失準包尾　曹緣穩定發揮奪金

巴黎奧運跳水男子10米台決賽，香港時間8月10日晚上9時舉行。中國選手曹緣及楊昊分別以準決賽首名及次名入決賽，爭取金牌。最後，曹緣保持高水準發揮，贏得金牌，但楊昊多跳失誤，在決賽包尾。



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曹緣（路透社）

決賽第六跳：楊昊包尾完賽 曹緣封王

楊昊又再失誤，跳出本輪最低分的55.5分，累積390.2分，在決賽12位選手中敬陪末席。

曹緣跳出86.4分，並列本輪第四高分，總分547.5分奪冠。日本的玉井陸斗跳出99分的全場最高分，重返次席得銀牌，落後曹緣39.85分。

曹緣：86.4分【5255B「向後翻騰兩周半轉體兩周半屈體」（難度系數：3.6）】

總分：547.5分

楊昊：55.5分【109C「向前翻騰四周半抱膝」（難度系數：3.7）】

總分：390.2分

曹緣（路透社）

決賽第五跳：楊昊調整過來 曹緣大幅領先

楊昊找回節奏，在第五跳跳出不錯水準，獲得本輪第四高分的83.2分，累積334.7分，擺脫包尾，微升上第十位。

曹緣這一跳跳出本輪第二高的88.8分，累積461.1分排榜首，以44.2分大幅領先墨西哥選手維拉斯（Randal Willars）。最大對手日本的玉井陸斗「炸水」本輪只得39.1分，跌落第三位。

曹緣：88.8分【109C「向前翻騰四周半抱膝」（難度系數：3.7）】

總分：461.1分

楊昊：83.2分【5253B「向後翻騰兩周半轉體一周半屈體」（難度系數：3.2）】

總分：334.7分

曹緣（路透社）

決賽第四跳：楊昊未見希望 曹緣保持水準

楊昊依然表現低迷，完全跳不出水準，跳出本輪第二低的54分，累積251.5分，繼續排包尾。

曹緣發揮穩定，裁判給他8分至9分，跳出並列本輪最高的91.8分，以372.3分續居首位，繼續領先玉井陸斗2.75分。

曹緣：91.8分【6245D「臂立向後翻騰兩周轉體兩周半」（難度系數：3.6）】

總分：372.3分

楊昊：54分【207B「向後翻騰三周半屈體」（難度系數：3.6）】

總分：251.5分

決賽第三跳：楊昊低迷跌至包尾 曹緣重返榜首

楊昊始終未能調整過來，第三跳依然是水準以下，炸出水花，跳出61.2分的本輪最低分，累積197.5分，從第十位跌至包尾的12位。

曹緣突破第一跳的成績，跳出97.2分的本輪最高分，累積280.5分，以2.75分之差超前日本的玉井陸斗，重返榜首。

曹緣：97.2分【207B「向後翻騰三周半屈體」（難度系數：3.6）】

總分：280.5分

楊昊：61.2分【307C「反身翻騰三周半抱膝」（難度系數：3.4）】

總分：197.5分

楊昊（Getty Images）

決賽第二跳：楊昊再失誤跌至第十 曹緣退居次席

楊昊第二跳表現更差，裁判給他5分至6.5分，只得59.5分，該輪積分只排本輪並列11位包尾，累積136.3分，排名由第七跌落第十。

曹緣第二跳跳出86.4分，並列本輪第四高，累積183.3分，退居次席，以0.1分之差落後日本的玉井陸斗。

曹緣：86.4分【407C「向內翻騰三周半抱膝」（難度系數：3.2）】

總分：183.3分

楊昊：59.5分【626B「臂立向後翻騰三周屈體」（難度系數：3.5）】

總分：136.3分

楊昊（Getty Images）

決賽第一跳：楊昊失準排第七 曹緣幾乎完美領先

楊昊第一跳表現不算理想，得到76.8分，暫排第七位。

曹緣第一跳已經跳出極高水準，近乎完美，全部裁判都給他9.5分，他獲得本輪最高的96.9分領先。

曹緣：96.9分【307C「反身翻騰三周半抱膝」（難度系數：3.4）】

楊昊：76.8分【407C「向內翻騰三周半抱膝」（難度系數：3.2）】

楊昊（路透社）

準決賽：

楊昊表現不過不失，長期排前列，在第四跳後一度升上榜首，最後以490.55分次名入決賽。

曹緣首跳瑕疵較大，只排第九位，其後回復水準，第二跳後上榜首，第四跳後一度被楊昊爬頭，但第五跳後搶回榜首，以504分首名入決賽。

初賽：

楊昊在初賽表現不穩，在第二跳難度系數3.5的626B臂立向後翻騰三周屈體失手，只得28分，令他的排名由第三跌到24位，之後他回復水準，逐步追上來，累積479.8分，以第四名晉級準決賽。

曹緣整體發揮較佳，但第二跳及第三跳都有瑕疵，一跌跌落第四位，但他之後3跳表現不俗，最後以500.15分首名入準決賽。