巴黎奧運十大難忘時刻　澳洲B-Girl謎之舞步　沙排DJ神選曲堪回味

2024巴黎奧運賽事固然精彩，同時留下不少有趣和動人時刻，下列嚴選今屆十大難忘時刻，不妨再度細味。



1. DJ神選曲一秒淋熄怒火

巴黎奧運沙灘排球女子金牌戰，巴西擊敗加拿大奪得金牌，賽事期間有段小插曲，雙方球員一度隔網口角，更遭球證出示黃牌警告，未料現場DJ的神級選曲，一秒扭轉氣氛。

當時現場DJ將本來節拍強勁的音樂，突然換上了約翰連儂名曲《Imagine》，這首宣揚平等、友愛的歌曲一播放，本來怒氣沖沖的球員們都笑了，造就今屆其中一個神奇時刻。

詳情重溫：

DJ神選曲一秒淋熄怒火，本來怒氣沖沖的球員們都笑了。（路透社）

2. 體操女王比拉絲向對手「跪拜」

體操女王比拉絲（左）向對手安達迪（中）「跪拜」。（路透社）

巴黎奧運女子體操賽事猶如美國體操女王比拉絲（Simone Biles）的個人表演，她不負眾望連贏女子團體、女子個人全能和跳馬三金，之後在另一單項平衡木失手，體操館煞科日最後一項，正是比拉絲最擅長的自由體操。

萬眾期待她的表演，這套全場難度最高動作略有瑕疵，冠軍由她最強勁敵巴西選手安達迪（Rebeca Andrade）奪得，頒獎台上獲亞軍的比拉絲和隊友在她身旁單膝跪地為安達迪「加冕」，盡顯比拉絲的大將風度和她跟安達迪在互相較技之中仍能惺惺相惜建立深厚情誼，又是今屆奧運另一動人一幕。

了解安達迪和比拉絲的故事：

3. 何冰嬌「帶馬蓮上頒獎台」

何冰嬌（左）帶着西班牙徽章登上頒獎台，贏盡掌聲與友誼。（Getty Images）

巴黎奧運羽毛球女單決賽，韓國的安洗瑩以2：0擊敗中國的何冰嬌奪冠。賽後頒獎台上出現感人一幕，何冰嬌拿着一個西班牙國旗小徽章，向準決賽因傷退賽的西班牙球后瑪蓮（Carolina Marin）致意，成就感動一刻。

馬蓮在四強對何冰嬌時領先一局下膝蓋受傷，之後戴上護膝嘗試再戰，但表現明顯受到影響，終要退賽，這名西班牙球后倒在地上抱頭痛哭，場面令人心碎。何冰嬌當下已處處顯關懷，跪在馬蓮身旁關心對方傷勢，賽後二人擁抱交談，何冰嬌更為馬蓮第三度傷及膝部在受訪期間落淚。何冰嬌一個小小西班牙國旗徽章意義重大，她希望展示「帶馬蓮上頒獎台」，讓馬蓮和外界大為感動。

何冰嬌溫情舉動贏盡掌聲：

4. 三鐵選手游完塞納河狂嘔

加拿大代表米斯羅卓以第九名完成，一到終點就嘔。（網上片段截圖）

連續兩屆三項鐵人賽事如玩命，上屆東京灣，今屆塞納河，主辦國偏要在水質不佳的水道舉行賽事，塞納河花費大量金錢水質依然差，三鐵選手各出奇謀戰勝細菌，可是賽後還是有部分選手嘔吐大作，類似畫面繼東京奧運後再次出現。

三鐵選手用生命值戰勝塞納河：

5. 乒乓嫲嫲倪夏蓮「反智轉身」

倪夏蓮在幾次救球中奉獻經典的「反智轉身」。（網上圖片）

巴黎奧運乒乓球女單「嫲孫大戰」備受關注，61歲的盧森堡代表倪夏蓮對戰23歲的中國「世一」選手孫穎莎，昔日曾代表中國出戰世錦賽的倪夏蓮，全程非常享受比賽，不僅會在成功防守時開心揮拳，輸球時同樣面帶笑容，比賽末段明知不敵對手，索性在幾次救球期間奉獻經典的「反智轉身」，成為今屆緊張刺激的乒乓球賽事中，輕鬆有趣一刻。

倪夏蓮玩轉巴黎奧運：

6. 美國隊開幕禮如坐「難民船」

美國代表團陣容龐大，開幕禮獲分配的遊船看來卻不夠大，感覺擠迫如「難民船」。（路透社）

2024巴黎奧運開幕禮盡顯法國人浪漫特色，今屆一大特別之處，是一改各國運動員傳統排隊進場儀式，以遊船盛載各國運動員和代表團暢遊塞納河。有趣的是，遊船大小和豪華程度各有不同，美國隊自乘一船仍極擠迫，同樣人多勢眾的中國隊須與四個國家「夾船」，反觀加蓬、等小國很舒適，船隻的分配隨意得出乎意料。

美國代表團陣容龐大，單是運動員便有592位，勒邦占士、歌芙擔任持旗手，遊船雖然不算小，但人實在太多，船上眾人個個擠迫得面目模糊，一班運動明星沒有多少個被大家看見，杜蘭特等佔身高優勢的NBA球星成少數例外，加上運動員都湧到船邊又叫又跳，看直播之時予人恐怕會沉船之感。

巴黎奧運開幕禮另類花絮：

7. 澳洲霹靂舞B-girl Raygun謎之舞步

澳洲霹靂舞B-girl Raygun被指模仿袋鼠的謎之舞步。（Getty Images）

霹靂舞（Breaking）首次亦可能是最後一次亮相奧運，本身已特別受外界關注，而一位澳洲選手因奇特舞步在社交平台一夜爆紅，成為今屆賽事現象級人物。大家對霹靂舞的印象，大都是各種高難度動作，不過今次澳洲選手B-girl Raygun（Rachael Gunn）卻因獨特而奇怪的舞步，包括模仿袋鼠和在地上以怪姿爬行，而廣受談論，受注目程度更勝冠軍選手。

Raygun以奇怪舞姿揚名天下，其實這位36歲選手大有來頭，她是澳洲麥覺理大學（Macquarie University）博士及教授，面對外界批評的回應是：「別害怕與眾不同」，無論她是刻意奇招博出位還是認真做出那套動作，至少她已為大家帶來不少歡樂。

Raygun其實大有來頭：

8. 跳高金牌離奇一跳：「我都係咁撻落床」

贏得跳高金牌的新西蘭選手卡爾（Hamish Kerr）謎之一跳。（路透社）

巴黎奧運男子跳高決賽，繼上屆史上首次出現「雙金牌」，今屆再次出現戲劇性一刻——兩位選手在相同成績下，決定以「決一跳」繼續一較高下，最終到第三跳才分出勝負，賽後勝出的新西蘭選手卡爾（橫杆）和得銀牌的美國選手麥伊雲（Shelby McEwen）惺惺相惜，這場扣人心弦的史詩式決戰，將體育精神發揮至極致。

可是在此之前，卡爾的其中一次失敗試跳，成為網民熱話。當時卡爾如常起跑，到橫杆前卻收步，然後直接在橫杆下跳向軟墊。網民紛紛表示「我每晚都是這樣跳上床」，影片當然又是被瘋傳。

9. 撐竿跳「撞到鳥」

Anthony Ammirati最後一跳本已成功跳過橫杆，不想下體竟意外將其撞跌。（路透社）

香港短跑選手刁俊稀因為獨特的姓氏在本港成為網絡熱話，巴黎奧運撐竿跳項目上，亦有一位「大雕兄」成為全球紅人。法國選手Anthony Ammirati挑戰5.70米的最後次試跳，他的身體已經越過橫杆，雖然膝蓋稍微碰到、但未有撞跌橫杆；未料他的下體卡到橫杆，令橫杆最後還是掉下來。

這一幕令旁述也語塞，21歲的Anthony Ammirati以5.6米的成績出局後神情沮喪，但隨即在網絡上爆紅，Instagram粉絲人數暴漲，網民紛紛以抵死留言「鼓勵他」或是留下茄子Emoji：「奧運不會令你富有，但Onlyfans（付費內容平台，經常被用於售賣成人內容）會，我們在等你！」、「不用擔心！你在其他地方贏了」、「他帶法國麵包去參賽」、「在選手村贏回來」。他縱未能踏上頒獎台，但獲成人影片網站CamSoda招徠，出價25萬美元找他拍色情影片。

巴黎奧運｜法國撐竿跳選手下體「卡杆」致出局 一夜爆紅粉絲暴增

10. 陳藝文「公主抱」拍檔嚇親對手

美國選手曲克看到這幕後張開大口，目瞪口呆，似乎是受到相當驚嚇的樣子。（微博）

女子雙人3米板項目中國代表陳藝文／昌雅妮由頭帶到尾贏得金牌，美國和英國組合分獲銀、銅，頒獎禮後六位選手循例給場邊攝影師拍照，正正經經影完大路合照，陳藝文忽然輕鬆地一手抱起拍檔昌雅妮，來一個「公主抱」，搞笑的是，在她們身邊的美國選手曲克（Kassidy Cook）看到這幕後張開大口，目瞪口呆，似乎是受到相當驚嚇的樣子。

這一幕旋是熱爆網絡，其實幾位跳水女將全是玩得之人，而且都是很好的朋友，曲克與拍檔貝根（Sarah Bacon）早前受訪時便大讚陳藝文和昌雅妮，「我們超愛她們，她們太有意思了，陳藝文的英語非常好，所以我們可以很好地交流，昌雅妮是我見過最好的、最甜的女孩之一。」