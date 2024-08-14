自由體操銅牌爭議另一主角首開腔　美媒揭CAS關鍵人物涉利益衝突

巴黎奧運女子自由體操銅牌爭議纏繞不散，美國一方縱提出有力新證據，指明他們並未逾時提出上訴。可是國際體育仲裁法庭（CAS）依然拒絕接納，美國的芝莉絲（Jordan Chiles）還是銅牌難保。

事件另一主角、羅馬尼亞選手巴保素（Ana Barbosu）在這個艱難時刻首度就事件開腔，她安慰芝莉絲並希望下屆奧運跟對方一起上頒獎台。與此同時，有美國媒體聲稱今次為CAS主持裁決的關鍵人物，跟羅馬尼亞政府關係密切，疑有利益衝突云云。



羅馬尼亞選手巴保素（Ana Barbosu）。（路透社）

事件另一主角巴保素：希望下屆一起踏上頒獎台

當兩國為這面銅牌在法庭針鋒相對，或在網上爭論不休，事件中的兩位主角在做什麼？受「網軍」出動針對的芝莉絲，日前去了迪士尼樂園遊玩；18歲的巴保素則首度發言，在IG限時動態發文關心事件中兩位對手，「Sabrina（禾尼雅）、Jordan（芝莉絲），我跟你們在一起，我知道你們的感受，因為我也正在經歷同樣的事，但我知道你會以更強姿態回來。」

巴保素稱，「我打從心底裏希望，下屆奧運我們三個人可以一齊踏上頒獎台，這是我真正的夢想。」她表示，「假如負責人能尊重規則，這情況根本不會發生。我們作為運動員，不應受到譴責，針對我們的仇恨言論非常痛苦。我希望能以奧林匹克精神和真正的普世價值來終結今屆賽事。」

芝莉絲：為巴保素感驕傲

芝莉絲因今次事件連日受盡網民攻擊，CAS作出對她不利裁決後，僅在IG表示會暫時遠離社交媒體，「為我的精神健康着想，我會暫時離開社交媒體，謝謝。」

在CAS裁決推翻奧運賽果前，她接受《Good Morning America》電視訪問時亦談到，為巴保素感驕傲，「巴保素是個了不起的運動員，體操技巧高超。我為自己感到非常自豪，也為她感到非常驕傲。」 兩位年輕選手未因爭議交惡，彼此尊重，惺惺相惜。

美國體操選手芝莉絲。（路透社）

自由體操銅牌爭議事件背景：

巴黎奧運女子自由體操決賽，眾人焦點放在美國體操女王比拉絲，與巴西女將安達迪的強強對決，安達迪以14.166分摘金，比拉絲得14.133分摘銀，爭議點在銅牌——羅馬尼亞兩女將巴保素、禾尼雅（Sabrina Voinea）同獲13.7分，美國的芝莉絲得13.666分。

根據賽例，同分時以表現分（execution）秤先，表現分巴保素得8分，禾尼雅得7.9分，因此得第三名，禾尼雅第四，芝莉絲第五。之後美國隊上訴，認為裁判未正確計算芝莉絲動作的難度分數，隨後比拉絲分數改為13.7666，因而升上第三名獲銅，羅馬尼亞的巴保素則跌落第四。

根據賽制，運動員對分數爭議的上訴時限，為裁判打出分數的一分鐘之內。各方消息指，美國隊提出上訴時遲了4秒鐘，因此羅馬尼亞隊向CAS提出上訴。國際體育仲裁法庭確認芝利絲提出上訴時已超過限時，判定：「芝利絲在女子自由體操決賽中的得分，應維持為原本所獲得的13.666分。」CAS認為比賽結果應按原來排列，羅馬尼亞兩名選手列三、四位、芝莉絲排第五。至於銅牌該如何發落，CAS交由國際體操聯會（FIG）自行決定，惟示意應「根據上述判決來頒發獎牌。」

芝莉絲（右）與比拉絲（左），頒獎時跪拜安達迪一幕，成為今屆巴黎奧運組典一幕。（Getty Images）

CAS裁判長跟羅馬尼亞政府關係密切

美國隊不服判決，美國體操協會提交影片，證明教練蘭迪（Cecile Landi）在1分鐘期限前13秒已經提出上訴。然而周二他們收到CAS通知指出：「即使有確鑿的新證據提出，他們（CAS）的規矩也不允許重新考慮判決。」意味芝莉絲的銅牌，依然會被收回。

如此有力新證據仍不獲受理，決定看來難以理解，美國《紐約時報》揭露，為CAS負責今次裁決的裁判長加拉維（Hamid G. Gharavi）跟羅馬尼亞政府關係密切，這位擅長仲裁案件的律師，過去10年曾屢次代表羅馬尼亞政府，指對方涉嫌利益衝突，而他亦在今次案件中作出對羅馬尼亞一方有利的判決。

芝莉絲的銅牌經CAS裁決後，原本勢必交回，不過出現這些新轉折之後會否再有轉變，暫時尚未有定案。