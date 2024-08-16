英超｜六大方針完善VAR　新球季多項措施有改動　入球慶祝會停錶

英超即將開季，上季VAR引來不少爭議，狼隊更曾發起投票，動議將其取消。英國媒體指出來季規例上將有不少變動，英格蘭專業裁判組織（Professional Game Match Officials Limited，簡稱PGMOL）首席球證總監韋比（Howard Webb）指來季將有六大方針完善這項技術。



此前傳聞，來季英超會在VAR作出決定後，現場以廣播形式解釋球證決定，不過英國《每日電訊報》報道，有英超教練向韋伯表示希望取消這項新措施，因為這會令VAR時間更長。

VAR上季引起不少反對聲音，亦有球迷攜帶相關橫幅入場觀戰。（Getty Images）

報道續指，6月會員大會時，韋比提出六大方針，各球會亦就此達成一致，希望改善外界對VAR印象。當中包括提高干預門檻、減少比賽延誤、增加球迷體驗度、加強VAR培訓、增加判決透明度及執行持續教育計劃。

來季VAR只會在看到場上球證有「明顯犯錯」時才會介入，不會破壞球證主觀判罰，此舉讓VAR影響比賽門檻變高，使主球證能更遵循自身直覺；英超亦會加入半自動越位系統，檢查越位時間將大為縮短，不過《太陽報》指，負責相關技術的公司Genius仍未準備好，因此賽季首輪暫不會實施。

VAR介入門檻變高，來季主球證話語權會更大。（Getty Images）

此外，早前傳聞會在現場廣播解釋VAR決定，如今則改為在X（前稱Twitter），以近乎同步方式解釋。BBC補充，PGMOL計劃會更多地在球場的大螢幕重播相關影片，以及解釋判決。

上季英超超長補時引來不少爭議，今季則會加入「30秒慶祝」時間，即入球後再過30秒，才會重新開始計時。《每日電訊報》指，賽會預計此改動平均每場比賽可減少1分38秒補時。

「30秒慶祝」，應是球迷最直觀能感受到的改變。（Getty Images）

韋比亦會繼續出席《Match Officials Mic'd Up》節目，該節目如之前一樣，會播放各球證之間溝通語音，讓大家更了解他們當時為何會作出相關判決。

BBC指英超已告知球員，他們在己方禁區內時，不用再將雙手藏在身後影響防守，因為來季吹罰手球將更為寬鬆，球員身體動向（movement）亦會被考慮在內。韋比表示：「我們感覺到，有太多正常且合理情況下仍判手球。來季的指引是『少即是多（less is more）』，嚴厲地因手球而判罰十二碼的情況，將會更少出現。」

韋比承認此前VAR判罰防守手球太多。（Getty Images）

其餘措施還包括加強球證訓練、允許更多身體碰撞、打擊浪費時間，以及進攻罰球時，阻擋對方球員會面臨更嚴厲處罰等，最後一點亦被網民認為會對阿仙奴後衛賓韋特（Ben White）造成影響。

2024/25英超揭幕戰，將於周五（16日）深夜3時開始，由曼聯面對富咸。屆時大家可以感受一下，新規例對球賽影響如何。