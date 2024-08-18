C朗入球後艾納斯崩潰式反輸　延續本地錦標荒　一個動作表不滿

C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯C羅）領艾納斯出戰沙特阿拉伯超級盃，與沙特班霸希拉爾爭冠，雖然C朗努力取得入球，仍獨力難支，更被拍到以一個動作表達對隊友的不滿。



這場沙特超級盃，由上季聯賽冠軍希拉爾對上季亞軍、C朗效力的艾納斯。面對實力平均地強悍的希拉爾，C朗在44分鐘率先取得入球，打開紀錄。

C朗為艾納斯打開紀錄。（Getty Images）

然而C朗獨力始終難以抗衡希拉爾，艾納斯竟在55分鐘開始的短短17分鐘間連失4球，當中曾在英超富咸落班的前鋒阿歷山大米祖域（Aleksandar Mitrovic）個人獨取兩球、踢過巴塞隆拿的翼鋒馬爾甘菲臘比（Malcom）和前拉素中場米連高域沙域（Sergej Milinković-Savić）都有進帳，希拉爾最終以4:1獲勝，再一次擊敗艾納斯，捧起球季首個錦標。

有球迷拍到C朗在艾納斯連失4球後，顯得相當氣憤，做出睡覺的手勢，似是指隊友們都「睡着了」；而在賽後頒獎的環節，他也未有領取亞軍獎牌，便怒氣沖沖地離開。

艾納斯雖然花費重金收購了C朗拿度，但論平均實力，則是分散投資的希拉爾更優勝，雖然他們的「重點收購」尼馬至今一直養傷，不過陣中仍有大批曾在歐洲頂級聯賽效力的球員，米祖域、馬爾甘和沙域今仗便包辦所有入球。

希拉爾再一次奪得沙特超級盃。（Getty Images）

儘管艾納斯去年曾在阿拉伯球會冠軍盃決賽擊敗希拉爾封王，但在本土賽事則處處不敵這支對手，上季在聯賽和國王盃都輸給希拉爾，今季首戰又落敗，意味C朗登陸沙特聯賽後，仍未曾獲得任何本地錦標。