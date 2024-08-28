巴黎殘奧︱殘疾運動分項懶人包　一文看清不同殘障程度如何分級

巴黎2024殘疾人奧運會（巴黎殘奧）即將上演，殘奧22個競賽項目當中，有游泳、田徑、羽毛球、乒乓球、劍擊等20個跟奧運相同或近似的項目，加上硬地滾球和盲人門球兩個殘奧獨有項目，各項運動都會按運動員的狀況分為不同級別競賽。

每個項目到底如何分級？以下逐一為大家介紹。



任國芬再一次出戰殘奧。（香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會提供）

1. 田徑

田徑是殘疾人運動中類別最多、級別設置最多的項目。同一項目不同級別還會有相應的特殊規例。殘疾人田徑項目運動員的分級主要為視障、智障、腦癱、短肢、下肢障礙、上肢障礙及輪椅組。

運動員參賽最低標準的限制主要從上肢和下肢肌力喪失的程度、關節活動範圍以及其他運動功能障礙等因素考慮。F代表田項，T代表徑項，數字代表類別和級別。數字越低，殘障程度越高。

田徑是殘疾人運動中類別最多、級別設置最多的項目。（Getty Images）

殘疾人田徑項目分級：

．T即徑項及跳躍項目，F即田徑

．11-13：視力殘障

．20：智力殘障

．31-38：協調殘障

．40-47：短肢，上肢或下肢需用義肢作賽

．T51-54：輪椅賽

．F51-58：坐姿拋擲

．61-64：下肢需用義肢



巴黎殘奧香港游泳代表陳睿琳。（Getty Images）

2. 游泳

殘疾人游泳項目分級主要分為視障、肢體殘疾及智障三類。

．肢體殘疾運動員：以身體綜合功能分級，分為S1-S10級（自由泳、背泳或蝶泳）；SB1-SB9級（蛙泳）；SM1-SM10級（混合泳）。數值越大，表示殘疾程度越低。

．視障運動員：按視力喪失程度，分為11、12和13級，同樣是數值越大，表示殘疾程度越低。

．智障運動員：為14級。

泳種：S即自由泳、背泳或蝶泳；SB即蛙泳；SM為混合泳

出發方式：泳手因應殘疾程度，可選擇由跳台出發、或在水中以一手觸池壁出發；全失明運動員在比賽中接近池壁，即準備轉身或完賽時，可由引導員利用提示棒（其中一端綁上海綿的竹竿）輕敲運動員背部。

3. 羽毛球

殘疾人羽毛球在2021年東京殘奧才正式成為比賽項目，分為企立組（當中另設四個分組）和輪椅組（WH）。項目按運動員的活動範圍、肌肉力量、平衡和球拍操控等能力分為六個級別：輪椅組有WH1及WH2兩個級別；企立組有四個級別，包括下肢組（SL3及SL4）、上肢組（SU5）和短肢組（SH6）。

殘疾人羽毛球分級：

．WH1：輪椅賽，運動員的腿及軀幹嚴重殘障

．WH2：輪椅賽，運動員的腿及軀幹較輕度殘障

．SL3：運動員站立作賽、下肢殘障、平衡及跑動有困難

．SL4：運動員站立作賽、下肢較輕度殘障、平衡及跑動有較輕度困難

．SU5：運動員站立作賽、上肢殘障（不一定是比賽用手）

．SH6：短肢（天生受基因所限身材矮小，常被稱為「侏儒症」）



埃及殘奧乒乓球代表Ibrahim Elhusseiny Hamadtou。（Getty Images）

4. 乒乓球

殘疾人乒乓球共分為11個級別，包括輪椅組、站立組及智障組，比賽規則沿用國際乒乓球聯會（ITTF）所定的規則，並加入及修改了一些規定以配合輪椅組賽事，例如：單打賽事發球時，若球從接發球那方的邊線出界，便需重新發球；擊球後，運動員可利用乒乓球桌面平衡身體；但在擊球前，運動員不能以乒乓球桌面作為支撐或觸到桌面。

握拍有困難的運動員，可配戴矯形器具將球拍固定在手中，或是綑住手及球拍去保持握拍，但只能用於握拍用的手。

巴黎殘奧乒乓香港代表，左起：吳玫薈、梁仲仁、王婷莛。（黃浩謙攝）

殘疾人乒乓球分級：

．TT1-5：輪椅運動員（1為傷殘程度最高、5為最輕徵）

．TT6-10：站立作賽運動員（6為傷殘程度最高、10為最輕徵）

．TT11：智障運動員



香港「輪椅劍后」余翠怡第六屆參賽。（Getty Images）

5. 輪椅劍擊

輪椅劍擊由古特曼爵士（Sir Ludwig Guttmann）在斯托克曼德維爾醫院（Stoke Mandeville Hospital）開發，並在1960 年首屆殘奧亮相。截肢、脊髓損傷和腦癱（大腦麻痺或後天性腦損傷）的運動員可參加花劍、重劍和佩劍項目，他們的輪椅在比賽期間會被固定在地板上。

當運動員刺中對手，電子計分器會亮燈顯示，經裁判最後決定該次攻擊成功，可獲一分。每一項劍種的得分範圍均有不同。花劍的得分範圍限於上軀幹，而重劍及佩劍的得分範圍則包括腰以上身體任何部分。

輪椅劍擊運動員按功能測試評定的分數，殘奧上只分成A、B兩個級別，以A級的殘疾程度較輕，B級較嚴重。

輪椅劍擊一向是香港隊在殘奧的強項，由80年代的馮月華、90年代的陳仕傑、張偉良，到千禧年代的馮英騏、陳蕊莊等等，名將一代接一代。香港今屆繼續有「輪椅劍后」余翠怡領軍，第六次代表香港出戰殘奧。

輪椅劍擊分級：

．A組：運動員至少要有其中一側的下肢傷殘

．B組：運動員因傷殘令軀幹無法自主移動



香港硬地滾球名將梁育榮。（Getty Images）

6. 硬地滾球

長期以來硬地滾球都是一種娛樂活動，1984年首次在殘奧會上出現，患有嚴重殘疾的運動員終有機會可以代表他們的國家出現在奧運會賽場上。硬地滾球的英文名稱「boccia」（也就是硬地滾球分級的簡稱BC）源於意大利語中的「球」一字，最初是為腦癱患者而開發的運動。此後這項運動已經發展至全球75個國家，適用於患有其他類型運動功能障礙的運動員。硬地滾球和盲人門球是兩種殘奧獨有的運動。

參賽選手均有影響運動功能的殘疾，包括腦癱和類似的疾病，以及嚴重的軀體功能障礙，所有的運動員都是在輪椅上比賽。運動員根據他們的殘疾情況被分為四個等級，最嚴重殘疾的選手比賽期間可獲得協助，包括輪椅穩定、滾球的坡道、指示器或運動助手。運動助手在發球期間背對賽場，目的是執行運動員的命令，但不允許為運動員提供建議或者轉身觀看比賽。

巴黎殘奧硬地滾球香港代表成員，前排左起：何宛淇、謝德樺、龍子健、梁育榮、張沅、楊曉林。（黃浩謙攝）

硬地滾球分級：

．BC1：患大腦麻痺的運動員，一般以電動輪椅作賽，可用手或腳發球，比賽時可有一位助手，坐在運動員比賽區外，準備協助固定、調整輪椅或拾球

．BC2：患大腦麻痺的運動員，但較BC1級球員有較佳拋投能力，不能有助手協助

．BC3：有嚴重殘障（包括大腦麻痺）的運動員，無法將球拋或踢出超過3米，需利用管道發球，比賽時有一位助手協助使用管道，助手必須背向比賽區域，並且不可觀看賽事

．BC4：有明顯傷殘的運動員（不包括大腦麻痺），令投球有困難，不能有助手或器具協助



謝佩婷第四度代表香港出戰殘奧。(資料圖片／梁鵬威攝）

7. 馬術

不同於奧運會有3個分項，殘奧馬術賽只設盛裝舞步一項，香港隊代表謝佩婷第四度參賽。

殘疾人馬術分級：

．級別I：運動員有影響上下肢及軀幹的嚴重殘障

．級別II：運動員有軀幹嚴重傷殘 + 手臂輕度傷殘/軀幹、手及腳均有中度傷殘

．級別III：運動員雙腿嚴重傷殘 + 驅幹沒有傷殘/軀幹、手及腳均有中度傷殘

．級別IV：運動員雙臂都有嚴重傷殘或傷殘/四肢都有中度傷殘/短肢

．級別V：運動員有視障/全盲/較輕微的肌肉力量或活動能力缺失/四肢其中之一較輕度傷殘



8. 射箭

射箭合適身體有缺陷的運動員，他們可以允許使用輔助設備進行射箭。射箭的級別鑑定按運動員的類別分為三個級別：W1、複合弓和反曲弓。

殘疾人射箭分級：

．反曲弓公開組：離靶70米站立施射

．複合弓公開組：離靶50至80米，以坐姿施射，複合弓適合手臂力量較小的運動員

．反曲弓W1級：下肢、驅幹或單臂殘障，離靶50米施射



手搖單車賽事。（Getty Images）

9. 單車

殘奧單車項目設有公路單車及場地單車兩個大項，再細分為C（單車）、H（手搖單車）、T（三輪單車）、B（雙人單車）四個類別作賽。每個類別再按選手殘障程度，細分為不同級別，數字越小，殘障程度越嚴重。

．C1-C5：四肢萎縮、肌肉力量或動作範圍受限、殘疾導致協調受限



．H1-H4：H1級為沒有任何軀幹及腿部功能、手臂功能有限；H4級為沒有腿部功能但軀幹及手臂功能良好

．H5：腿部截肢、截癱或輕度至中度不自主運動或不協調，可以跪姿作賽，利用手臂及軀幹加速



．T1-T2：平衡力欠佳、肌肉緊張、動作不協調、非自主運動原因限制踩踏板



．B1、B2、B3級：視力障礙運動員（須跟隨前方視力正常車手作賽）



盲人門球賽事。（Getty Images）

10. 盲人門球

盲人門球是硬地滾球外，另一項殘奧獨有項目。所有參賽選手的視力敏銳度必須只得10%或以下，殘奧只設男子和女子組兩級別，所有運動員必須為視障程度B1-B3人士。B為Blind，即是失明的意思。為公平起見，比賽時所有外場球員必須戴上眼罩。

B1級別：感受不到光或無能力辨別形狀

B2級別：視力敏銳度在矯正後不超過30分之一，或視野不超過5°

B3級別：視力敏銳度在矯正後不超過10分之一，或視野不超過20°



殘奧盲人足球外場球員必須戴上眼罩作賽。（Getty Images）

11. 盲人足球（5人）

殘奧足球只得男子5人賽一項，所有門將以外的外場球員（Outfield players）必須被界定為B1級別視障人士， 即只得非常低視力敏銳度及／或感光度。為公平起見，比賽時所有外場球員必須戴上眼罩。門將則可以為視力正常或弱視人士（B2或B3級別）。B為Blind，即是失明的意思。

殘奧柔道項目。（Getty Images）

12. 柔道

殘奧柔道項目同樣是為視障人視而設，按選手視障程度分為J1及J2兩個級別，J1為全盲，J2為視障，然後如其他柔道比賽一樣，以選手重量再分為4個量級作賽，即男、女子組共各有8個級別。

男子組

．J1 60公斤以下

．J1 73公斤以下

．J1 90公斤以下

．J1 90公斤以上

．J2 60公斤以下

．J2 73公斤以下

．J2 90公斤以下

．J2 90公斤以上



女子組

．J1 48公斤以下

．J1 57公斤以下

．J1 70公斤以下

．J1 70公斤以上

．J2 48公斤以下

．J2 57公斤以下

．J2 70公斤以下

．J2 70公斤以上



殘奧健力舉重項目。（Getty Images）

13. 健力舉重（Powerlifting）

殘奧健力運動員全都是下肢或臀部功力受限，令他們無法參與站立舉重運動。男、女子組分別按體重分為10個量級。

男子組

．49公斤級

．54公斤級

．59公斤級

．65公斤級

．72公斤級

．80公斤級

．88公斤級

．97公斤級

．107公斤級

．107公斤以上級



女子組

．41公斤級

．45公斤級

．50公斤級

．55公斤級

．61公斤級

．67公斤級

．73公斤級

．79公斤級

．86公斤級

．86公斤以上級



殘奧賽艇項目。（Getty Images）

14. 賽艇

殘奧賽艇（簡稱：PR）項目分為三個級別，共設5面金牌。PR1級別為艇手只有微量甚至沒有軀幹功能，只可運用肩膀和雙手；PR2級別為可以運用上肢划艇，他們的座位設成固定狀態，雙腿伸直；PR3級別選手擁有一條能運作的腿，可運用雙臂、身軀，及能運用艇上滑座。

．PR1 男子單人雙槳

．PR1 女子單人雙槳

．PR2 男女混合雙人雙槳

．PR3 男女混合雙人雙槳

．PR3 男女混合四人單槳有舵艇



殘奧跆拳道項目。（Getty Images）

15. 跆拳道

殘疾人跆拳道運動員分為K43、K44兩個級別，K43級包括手肘以下部分雙手截肢，或上肢失去同等身體功能；K44級別包括單臂截肢或失去同等身體功能，或失去腳趾從而影響抬腿能力。巴黎殘奧為K43、K44兩個級別運動員會一起作賽，男、女子選手各分為五個量級。

男子組

．58公斤級

．63公斤級

．70公斤級

．80公斤級

．80公斤以上級



女子組

．47公斤級

．52公斤級

．57公斤級

．65公斤級

．65公斤以上級



殘奧三項鐵人項目。（Getty Images）

16. 殘疾三項鐵人

殘疾三項鐵人（Paratriathlon），簡稱PT，因此每個級別前都有PT字眼，WC代表輪椅（Wheelchair），因此PTWC就是輪椅殘疾三項鐵人的意思，參賽選手上肢及下肢功能均有限，跑步項目他們要用手搖單車作賽，單車項目則以競賽輪椅作賽。

S為站立的意思，PTS 2-5級別選手上肢及／或下肢功能受限，並容許以義肢或單車改動等儀器輔助。VI為視障（vision impairment）的意思，PTVI級別選手均為視障運動員。男子組設6個級別，女子組設5個級別。

男子組

．PTWC：輪椅殘疾三項鐵人，跑步項目以手搖單車作賽，單車項目以競賽輪椅作賽

．PTS2-5：選手上肢及／或下肢功能受限

．PTVI：視障殘疾三項鐵人



女子組

．PTWC：輪椅殘疾三項鐵人，跑步項目以手搖單車作賽，單車項目以競賽輪椅作賽

．PTS2、4及5：選手上肢及／或下肢功能受限

．PTVI：視障殘疾三項鐵人



殘奧獨木舟項目。（Getty Images）

17. 殘疾獨木舟

獨木舟賽事分為雙頭槳的kayak（KL）和單頭槳pirogue（VL）兩項，然後再按運動員殘障程度分級，數值越細，殘障程度越高，男、女子組各設5個級別。

KL1和VL1級選手沒有或只有極為有限軀幹功能，雙腿亦不能運用；KL2和VL2級選手有部分軀幹及腿部功能，能在舟上坐直，但需要高背座位；KL3和VL3級選手擁有完整軀幹功能，雙腿有部分功能，能在舟上坐直及向前彎曲，及能最少運用一條腿。

．KL1：雙頭槳賽，選手沒有或只有極為有限軀幹功能，雙腿亦不能運用

．KL2：雙頭槳賽，選手有部分軀幹及腿部功能，能在舟上坐直，但需要高背座位

．KL3：雙頭槳賽，選手有完整軀幹功能，能在舟上坐直及向前彎曲，及能最少運用一條腿

．VL2：單頭槳賽，選手有部分軀幹及腿部功能，能在舟上坐直，但需要高背座位

．VL3：單頭槳賽，選手有完整軀幹功能，能在舟上坐直及向前彎曲，及能最少運用一條腿



殘奧坐式排球項目。（Getty Images）

18. 坐式排球

坐式排球按殘障程度分為殘障較嚴重的VS1級及較輕微的VS2級，運動員必須有一個或以上的上肢或下肢障礙，同時必須能夠以一個坐立姿勢容易及安全移動，而每隊只可有兩個VS2級運動員同時上場比賽。殘奧分別設有男、女子組坐式排球賽事。

殘奧輪椅籃球項目。（Getty Images）

19. 輪椅籃球

殘奧輪椅籃球設男、女子組，輪椅籃球運動員大部分是下肢截肢和脊柱損傷人士。級別鑑定因應運動員的殘疾程度給予分值（1-4.5分），1分為殘疾程度最嚴重，4.5分則為最輕，每隊5名作賽運動員的級別總分不得超過14分。

輪椅籃球除部份比賽規則經修訂以配合輪椅上運球前進外，其他規例與一般籃球運動相同，較特別之處是運動員每推動輪椅兩次後，必須拍球一次或作出傳球、投籃，比賽時若運動員腳部觸及地面或臀部離開輪椅坐處，均屬違例。

殘奧輪椅欖球項目。（Getty Images）

20. 輪椅欖球

殘奧輪椅欖球只設男女混合一項，跟輪椅籃球一樣，都是按運動員殘疾程度給予分值（0.5-3.5分），0.5分為殘疾程度最嚴重，3.5分則為最輕，每隊4名作賽運動員的級別總分不得超過8分（如有女子運動員上場，總分可增至8.5分）。

移動能力最受限制的球員（0.5分至1.5分），由於他們的身體障礙，會佔據場上主要防守位置。

殘奧輪椅網球項目。（Getty Images）

21. 輪椅網球

輪椅網球分為男子、女子和四輪輪椅，每個類別都有單打和雙打比賽，男、女子組選手有下肢殘障，四輪輪椅選手則上、下肢皆有殘障。球場、球拍或網球的大小跟慣常的網球賽事沒有分別，輪椅網球主要區別在於專門設計的輪椅和「兩次反彈規則」，即球在被擊中之前可以反彈兩次。

．男單

．女單

．男雙

．女雙

．四輪輪椅單打（Quad singles）

．四輪輪椅雙打（Quad doubles）



22. 射擊

根據運動員殘障程度及是否能夠用手臂（手或肩膀）持槍決定分級，3個運動級別分別是SH1手槍、SH1步槍（可用手臂持槍）以及SH2步槍（無法用手臂持槍，需使用支架）。在13個殘奧射擊項目中，7個項目為男女子項目，3個項目為女子項目，3個項目為男子項目。

男、女子組各設：

．SH1 10米氣步槍立射

．SH1 10米手槍

．SH2 50米步槍三姿



男女混合賽事：

．SH1 10米氣步槍卧射

．SH2 10米氣步槍立射

．SH2 10米氣步槍卧射

．SH1 50米步槍卧射

．SH2 50米步槍卧射

．SH1 25米手槍

．SH1 50米手槍



凱旋門上高高掛起的殘奧標誌。（Getty Images）

巴黎殘奧基本資料

開幕日：2024年8月28日（殘奧YouTube頻道免費直播開幕禮）

閉幕日：2024年9月8日

參賽國家及地區：185

參賽運動員數目：4400人

運動項目：22個大項，包括射箭、田徑、羽毛球、盲人足球、硬地滾球、獨木舟、單車、馬術、盲人門球、柔道、舉重、賽艇、射擊、坐式排球、游泳、乒乓球、跆拳道、三項鐵人、輪椅籃球、輪椅劍擊、輪椅欖球、輪椅網球

巴黎殘奧開幕禮

日期：2024年8月28日（香港時間29日凌晨）

時間：香港29日凌晨2:00至5:00

地點：巴黎香榭麗舍大道、協和廣場

巴黎殘奧直播資訊

電視直播：政府購入了2024巴黎殘奧的香港電視播映權，港台電視36將提供直播，其他電視台和平台包括TVB、ViuTV及HOY TV則有待公布。

康文署活力奧運觀賞站：康樂及文化事務署將開放轄下18區指定體育館的活力奧運觀賞站，歡迎巿民親臨觀賞殘奧會賽事，18個活力奧運觀賞站8月29日起開放，直至運動會結束，開放時間為早上8時至晚上11時。康文署會透過專題網頁公布觀賞站每日實際開放時間，方便巿民查閱。

巴黎殘奧2024開幕禮懶人包 一文睇清時間地點內容及免費直播渠道

巴黎殘奧香港代表團共有23名運動員。（梁鵬威攝）

巴黎殘奧｜香港隊累積131獎牌 余翠怡7金最威風 教練更是大贏家