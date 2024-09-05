兩大田徑巨星跨界對決　百米跑道合演經典一戰：這是一場偉大比賽

接受挑戰，對運動員來說可能是家常便飯。不過兩名頂尖高手離開各自熟悉領域，在其他項目一決勝負，則可算是罕見而有趣的對決。

瑞典撐竿跳霸主杜普蘭蒂斯（Armand Duplantis）及挪威「跨欄男神」禾賀（Karsten Warholm），在周三（9月4日）的蘇黎世表演賽中一決勝負。最終杜普蘭蒂斯以10.37秒勝出，但相比之下，勝負本身並沒那麼重要，而是兩人背後詮釋的另類體育精神。



杜普蘭蒂斯是男子撐竿跳霸主，除在東京及巴黎奧運都奪得金牌，個人更10次打破世界紀錄；禾賀則是男子400米跨欄世界紀錄保持者，連續199星期佔據400欄世界排名第一。

杜普蘭蒂斯在巴黎奧運男子撐竿跳衛冕成功，並在當時刷新自己保持的世界紀錄。（Getty Images）

兩人雖然都是田徑場上的頂尖運動員，但「隔項如隔山」，他們同時出現在周三表演賽的100米跑道上難言平常，這背後原來藏有一段不認輸的故事。

去年的摩納哥鑽石聯賽，杜普蘭蒂斯在跑道遇到正在練習的禾賀：「他當時說我看起來很快，我便回答說：『來一次賽跑吧。』」禾賀作為世界頂尖跑手，自然同意對方的挑戰。兩人賽前都深信自己會贏，更立下賭約：敗者要在翌日的鑽石聯賽中，穿上對方的戰衣。

禾賀在巴黎奧運未能衛冕，但他仍為400米欄世界紀錄保持者。（Getty Images）

禾賀在今次表演賽前表示，他們沒有為此特意宣傳及炒作，但這場名為「Karsten vs. Mondo（杜普蘭蒂斯的稱號）」的對決，仍引起全世界關注。根據國際田聯資料，杜普蘭蒂斯上次出戰100米賽事已是2018年4月，當時他成績為10.57秒；禾賀則是在2017年1月，當時他跑出10.49秒。

兩人各穿紅藍戰袍如拳擊手般隆重登場，還有各自的出場音樂。狹窄的紅色跑道上，這兩名「稀客」跪在起跑器前，此時全場鴉雀無聲，屏息等待這場對決開始。

兩人以拳擊手方式登場，為這場對決營造氣氛。（路透社）

禾賀在主項400米保持着45.94秒的世界紀錄，不過起步卻落後於杜普蘭蒂斯。後者領先後一直保持優勢，未有被禾賀拉近距離，最終以10.37秒衝線，快禾賀0.1秒勝出。衝線一刻，杜普蘭蒂斯還回頭看了對手一眼，不免令人想起「牙買加閃電」保特的經典一幕。

落敗後，禾賀表示輸得心服口服：「他光明正大地擊敗我，這是一場偉大的比賽。他很快便跑出，表現得十分出色。」杜普蘭蒂斯亦十分享受這場可一不可再的對決：「我很興奮，怎麼會不興奮呢？不過這肯定是最後一次（這樣比賽）了。」

勝負未有影響這兩名運動員的關係，兩人都十分享受這次對決。（路透社）

兩人今次100米的成績，放在剛過去的巴黎奧運，其實亦能突破資格賽（Preliminaries）晉級至首輪賽事，因此讓不少網民驚嘆，也讓大家看到頂尖運動員接受新挑戰的鬥心與勇氣。

兩人賽後一同欣賞煙花。（路透社）

賽後兩人互相擁抱致意，並肩欣賞體育場上的煙花；禾賀亦願賭服輸，接過杜普蘭蒂斯的瑞典戰衣，並會在翌日的鑽石聯賽穿上它出戰400米跨欄比賽。