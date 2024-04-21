田徑︱杜普蘭蒂斯第八度創新世績　美國新花蝴蝶被澳洲新星震撼了

世界田聯田徑鑽石聯賽廈門站，瑞典撐竿跳男神杜普蘭蒂斯（Armand Duplantis）跳出6.24米新世界紀錄，這已是他第八度打破世績，賽後他指自己仍有能力跳得更高。

杜普蘭蒂斯的表現在意料之中，女子200米決賽卻爆出半冷賽果，美國女飛人莎卡莉李察臣，不敵19歲澳洲新星，或令巴黎奧運女子100米和200米決賽更有看頭。



杜普蘭蒂斯第八度刷新撐竿跳世績。(路透社)

巴黎奧運今夏上演，杜普蘭蒂斯身為田徑場上焦點人物之一，他在鑽石聯賽開季第一站便以一個新世界紀錄跟大家見面。他去年9月才在鑽石聯賽總決賽跳出6.23米，今次以1厘米再創新紀錄後，揚言有能力再創佳績，「條件允許的話，那是絕對可能的。我每天都在嘗試做到最盡。」

「絕對仍有進步空間。一路跳到6.24米之前，我不認為今天表現真的很完美，6.24米那跳感覺真的很好。」這位24歲選手表示，「我認為未來仍有一段路要走，肯定仍有空間推動我跳得更高。」

31歲美國選手Sam Kendricks以5.82米獲得亞軍後，大讚杜普蘭蒂斯背後「如有神助」（He's got God's hand on his back），感慨說：「我以前曾是冠軍……由他14歲開始，我看着他一路成長。」

就算敗陣，Sam Kendricks仍有風度地說，「在世界紀錄保持者身後得第二，我一直很高興。我知道他非常努力，用盡一切方法，如今當上一個我們全部都想他成就的真正冠軍。」

帥氣的杜普蘭蒂斯令撐竿跳吸引力大增。（Getty Images）

瑞典男神撐出世界新高

近年田徑場有不少星級俊男美女，能令不愛運動的朋友也留意賽事的，首推瑞典撐竿跳男神杜普蘭蒂斯。從前有「鳥人」布卡為破世界紀錄獎金而逐厘米打破世界紀錄，杜普蘭蒂斯也以類似「唧牙膏」式屢次刷新世績。

爸爸也是撐竿跳選手，媽媽是七項全能和排球運動員，杜普蘭蒂斯跟兩兄一妹都是運動健將。一家人住在美國，他3歲已嘗試在家中玩撐竿跳，他早前稱，「大部分孩子家中後花園都有籃球架，我們擁有撐竿跳設備，令我們與別不同。」7歲已創下首個分齡世界紀錄，破紀錄對他如同家常便飯，15歲那年已贏得U18世界冠軍，成績一路突飛猛進，2020年2月以6.17米寫下首個成人世界紀錄，2星期後將紀錄改寫成6.18米。撐竿跳賽場從此是他的天下，幾乎每次均在比賽大幅拋離對手勝出。

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東京奧運撐竿跳決賽，他頭5次試跳均一次過關，輕鬆地以6.02米贏得金牌後，他一下子將高度提升至6.19米，惟未能成功再創世績。銀牌得主尼爾遜（Chris Nilsen）將杜普蘭蒂斯在撐竿跳的壟斷程度，比作美斯與C朗拿度兩大足球巨星。

2022年他3次刷新世界紀錄，2023年2月和9月兩度再創世績，今次他第8度改寫世界紀錄。無論是歐錦賽、世錦賽以至奧運，各項大賽的撐竿跳賽場，似是他的遊樂場多過比賽場地，「我總是覺得我是為撐竿跳而生，感覺猶如命中注定——由我成為最佳，只要我一路繼續下去，便能成功。」

女子200米決賽澳洲19歲新星托莉（Torrie Lewis）在第9線出戰跑出22.96秒奪冠。（資料圖片／Getty Images）

杜普蘭蒂斯的表現在預期之內，女子200米決賽澳洲19歲新星托莉（Torrie Lewis）在第9線出戰跑出22.96秒奪冠，以0.03秒力壓美國百米女飛人莎卡莉李察臣。李察臣被視為巴黎奧運金牌熱門之一，她去年世錦賽100米摘金，200米亦獲得銅牌，不過今場在強敵缺陣下，意外不敵托莉。

托莉今年初以11.10秒刷新女子100米澳洲紀錄，她更擅長跑200米，不久前在訪問曾說過「假如我100米能跑那麼快，200米只會更快」。言猶在耳，果然在200米賽場有驚人表現，李察臣是她的偶像，賽後托莉說：「擊敗莎卡莉感覺超現實，我不知道自己擊敗了她們，直到看重播時才發現：『我的天！那麼超現實！』我原本目標只是盡量跟住她們，我在第9線，知道她們在50至60米便會超越我，但我只想盡力跑好。」