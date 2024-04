田徑︱杜普蘭蒂斯第八度創新世績　美國新花蝴蝶被澳洲新星震撼了

世界田聯田徑鑽石聯賽廈門站,瑞典撐竿跳男神杜普蘭蒂斯(Armand Duplantis)跳出6.24米新世界紀錄,這已是他第八度打破世績,賽後他指自己仍有能力跳得更高。

杜普蘭蒂斯的表現在意料之中,女子200米決賽卻爆出半冷賽果,美國女飛人莎卡莉李察臣,不敵19歲澳洲新星,或令巴黎奧運女子100米和200米決賽更有看頭。



杜普蘭蒂斯第八度刷新撐竿跳世績。(路透社)

巴黎奧運今夏上演,杜普蘭蒂斯身為田徑場上焦點人物之一,他在鑽石聯賽開季第一站便以一個新世界紀錄跟大家見面。他去年9月才在鑽石聯賽總決賽跳出6.23米,今次以1厘米再創新紀錄後,揚言有能力再創佳績,「條件允許的話,那是絕對可能的。我每天都在嘗試做到最盡。」

「絕對仍有進步空間。一路跳到6.24米之前,我不認為今天表現真的很完美,6.24米那跳感覺真的很好。」這位24歲選手表示,「我認為未來仍有一段路要走,肯定仍有空間推動我跳得更高。」

31歲美國選手Sam Kendricks以5.82米獲得亞軍後,大讚杜普蘭蒂斯背後「如有神助」(He's got God's hand on his back),感慨說:「我以前曾是冠軍……由他14歲開始,我看着他一路成長。」

就算敗陣,Sam Kendricks仍有風度地說,「在世界紀錄保持者身後得第二,我一直很高興。我知道他非常努力,用盡一切方法,如今當上一個我們全部都想他成就的真正冠軍。」

帥氣的杜普蘭蒂斯令撐竿跳吸引力大增。(Getty Images)

瑞典男神撐出世界新高

近年田徑場有不少星級俊男美女,能令不愛運動的朋友也留意賽事的,首推瑞典撐竿跳男神杜普蘭蒂斯。從前有「鳥人」布卡為破世界紀錄獎金而逐厘米打破世界紀錄,杜普蘭蒂斯也以類似「唧牙膏」式屢次刷新世績。

爸爸也是撐竿跳選手,媽媽是七項全能和排球運動員,杜普蘭蒂斯跟兩兄一妹都是運動健將。一家人住在美國,他3歲已嘗試在家中玩撐竿跳,他早前稱,「大部分孩子家中後花園都有籃球架,我們擁有撐竿跳設備,令我們與別不同。」7歲已創下首個分齡世界紀錄,破紀錄對他如同家常便飯,15歲那年已贏得U18世界冠軍,成績一路突飛猛進,2020年2月以6.17米寫下首個成人世界紀錄,2星期後將紀錄改寫成6.18米。撐竿跳賽場從此是他的天下,幾乎每次均在比賽大幅拋離對手勝出。

+ 2

東京奧運撐竿跳決賽,他頭5次試跳均一次過關,輕鬆地以6.02米贏得金牌後,他一下子將高度提升至6.19米,惟未能成功再創世績。銀牌得主尼爾遜(Chris Nilsen)將杜普蘭蒂斯在撐竿跳的壟斷程度,比作美斯與C朗拿度兩大足球巨星。

2022年他3次刷新世界紀錄,2023年2月和9月兩度再創世績,今次他第8度改寫世界紀錄。無論是歐錦賽、世錦賽以至奧運,各項大賽的撐竿跳賽場,似是他的遊樂場多過比賽場地,「我總是覺得我是為撐竿跳而生,感覺猶如命中注定——由我成為最佳,只要我一路繼續下去,便能成功。」

女子200米決賽澳洲19歲新星托莉(Torrie Lewis)在第9線出戰跑出22.96秒奪冠。(資料圖片/Getty Images)

杜普蘭蒂斯的表現在預期之內,女子200米決賽澳洲19歲新星托莉(Torrie Lewis)在第9線出戰跑出22.96秒奪冠,以0.03秒力壓美國百米女飛人莎卡莉李察臣。李察臣被視為巴黎奧運金牌熱門之一,她去年世錦賽100米摘金,200米亦獲得銅牌,不過今場在強敵缺陣下,意外不敵托莉。

托莉今年初以11.10秒刷新女子100米澳洲紀錄,她更擅長跑200米,不久前在訪問曾說過「假如我100米能跑那麼快,200米只會更快」。言猶在耳,果然在200米賽場有驚人表現,李察臣是她的偶像,賽後托莉說:「擊敗莎卡莉感覺超現實,我不知道自己擊敗了她們,直到看重播時才發現:『我的天!那麼超現實!』我原本目標只是盡量跟住她們,我在第9線,知道她們在50至60米便會超越我,但我只想盡力跑好。」