田徑︱瑞典撐竿跳男神第7度打破世績　4跳全部一Take過贏亞軍41cm

田徑鑽石聯賽年終總決賽有兩個世界紀錄誕生，瑞典撐竿跳「男神」杜普蘭蒂斯（Mondo Duplantis）再創新世績，今次已經是他第7度打破世界紀錄；應屆10000米世界冠軍、埃塞俄比亞跑手施姬（Gudaf Tsegay）同樣驚人，她在女子5000米跑賽事以接近5秒刷新世界紀錄。



瑞典撐竿跳「男神」杜普蘭蒂斯（Mondo Duplantis）再創新世績，今次已經是他第七度打破世界紀錄。（Instagram）

23歲的杜普蘭蒂斯跟曾雄霸撐竿跳接近廿年的「鳥人」布卡（Sergey Bubka）一樣，在這個項目擁有統治級別地位，世界紀錄彷彿也在他的控制範圍以內。田徑鑽石聯賽年終總決賽，他只用上3次試跳便輕鬆贏得比賽。

杜普蘭蒂斯分別越過5.62米、5.82米和6.02米，當跟他實力最接近的世錦賽銀牌得主、菲律賓選手蔡華強（EJ Obiena）在6.02米3次試跳失敗，這位瑞典男神已篤定勝出。蔡華強則以5.82米再次屈居其後，獲得亞軍。

杜普蘭蒂斯暗示紀錄陸續有來。（資料圖片／Getty Images）

向撐竿跳許下情書

今年2月他才跳出6.22米，生涯第6度創出新世績，今次賽事第4跳他一口氣將高度提升至6.23米，並再次一跳過關——即使他過竿時身體稍為觸及橫竿，令橫竿晃動，它最後沒有掉下來，成功第7度打破世界紀錄。賽後杜普蘭蒂斯暗示，紀錄還陸續有來，「極限非常之高，我希望可以持續跳得好，繼續跳得較今日更高。」

杜普蘭蒂斯更向撐竿跳許下情書：「對我來說，只是盡量嘗試跳得高。我非常熱愛撐竿跳，我由小時候開始已經深愛它。如果我可以跳得很高和做一些有型的事情，來將撐竿跳提升到另一層次和吸引更多人觀看，那麼我的工作便很圓滿。」

杜普蘭蒂斯（左4）在獲對手包圍祝賀，左1為亞軍蔡華強。（Instagram）

他年輕尚輕，已贏盡奧運、室內外田徑世錦賽，並連續3年成為田徑鑽石聯賽撐竿跳總冠軍。他實力強大，兼且外型帥氣，去年成為收入最高的田徑運動員，與模特兒女友Desiré Inglander相當甜蜜，可說是人生贏家。

明年巴黎奧運，他理所當然成為項目金牌大熱，被問及奧運事宜，杜普蘭蒂斯不願想得太遠，「我不太會去想明年的事，只想好好享受這一刻、今晚跟家人盡情享受這快樂，明年是明年。」

埃塞俄比亞跑手施姬（Gudaf Tsegay）在女子5000米跑賽事刷新世界紀錄。（資料圖片／Getty Images）

杜普蘭蒂斯在撐竿跳的優勢固然誇張，不過女子5000米刷新紀錄的過程亦不遑多讓。埃塞俄比亞跑手施姬以14分00.21秒勝出，拋離第二名的Beatrice Chebet超過5秒、第三名的Ejgayehu Taye 21秒之多。她的成績較今年6月肯雅跑手Faith Kipyegon造出的14分05.20秒舊世界紀錄，足足快接近5秒。

施姬賽後豪言：「我今天的目標就是世界紀錄」，並指出下一次將會挑戰在14分鐘內跑畢5000米。施姬是東京奧運5000米銅牌得主，去年世錦賽5000米摘金、1500米奪銀，早前在2023世錦賽10000米封后。

杜普蘭蒂斯第七度打破世界紀錄影片：