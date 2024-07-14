巴黎奧運田徑追星指南︱百米飛人及必睇項目　焦點巨星介紹附賽程

每逢奧運田徑場總是焦點所在，2024巴黎奧運當然也不例外，整屆奧運共產生329面金牌，單是田徑已佔48面，再次是獎牌最大戶。今屆奧運田徑賽事有不少遺憾，連續兩屆包辦女子100米及200米短跑金牌的湯臣、東京奧運以首名成績殺入決賽的中國飛人蘇炳添、上屆在女子三級跳以世界紀錄奪金的洛夏思（Yulimar Rojas）均因傷無緣巴黎，馬拉松世界紀錄保持者傑騰更在車禍中離世。

失去四位田徑星將，今屆奧運仍不乏話題。馬拉松無緣上演傑祖基與傑騰的兩代跑神大戰，卻有比基利復出奧運來一場宿敵大戰，跑神昔日在奧運5000米曾兩負比基利，今次既是他復仇也是寫下三連霸創舉的機會。女子馬拉松同是肯雅與埃塞俄比亞兩大長跑王國高手大混戰，緊湊程度隨時較男子組更高。

「牙買加飛人」保特退役後「百米飛人」吸引力似乎不及過往，然而美國的「牙擦仔」賴奧斯豪言挑戰保特的4金創舉，美國已足足6屆奧運失落女子百米飛人寶座，莎卡莉李察臣力求挑戰一眾牙買加強手；加上中距離女王夏辛，撐竿跳男神杜普蘭蒂斯，七項全能女王蒂亞姆，還有400米跨欄的波爾、麥洛蓮和禾賀，奧運田徑項目肯定依然精彩。《01體育》為大家介紹這12位不可錯過的田徑巨星，並附上各人比賽賽程方便大家追星。



巴黎奧運前，先檢閱今屆賽事田徑巨星。（Getty Images）

百米男飛人 — 賴奧斯（美國）

美國的賴奧斯巴黎奧運目標直指4金。（Getty Images）

賴奧斯目標直指4金

百米飛人大多個性張揚，像中國名將蘇炳添那樣謙遜低調反而是少數。蘇炳添上屆以首名成績跑入決賽，可惜今屆因傷無緣再戰，焦點落在美國的賴奧斯（Noah Lyles）身上。他在2023年世界田徑錦標賽連贏100米、200米及4x100米接力3金，是繼保特在2015年做到之後，首位男選手再創此成就，他在接力賽衝線時高舉3隻手指，高調向世人示意自己獲得3面金牌。

今年2月他贏得一項室內格蘭披治賽60米冠軍後豪言，「去年我贏得3面金牌，今年我想得到4金。就算我得不到4金，仍會挑戰3項世界紀錄。」田徑場內一屆奧運奪4金，追平前輩歐文斯和劉易斯成就，由於賴奧斯沒有玩跳遠，換言之他除了100米、200米及4x100接力，還要參加4x400米接力才能挑戰。

今年3月室內世界田徑錦標賽他便為美國在400米接力賽決賽上陣，與隊友獲得銀牌，美國隊會否選他戰400米接力仍是未知數，他已大口氣說要挑戰保特保持的100米、200米及4x100米世績，「就算我未能成功，未來會嘗試，嘗試，再嘗試。」上屆奧運冠軍意大利跑手積及斯（Lamont Marcell Jacobs）近年狀態持續低迷之下，賴奧斯被視為今屆男飛人大熱，26歲的他自知4金難度極大，畢竟他在東京奧運只得一面200米跑銅牌，信心是「百米飛人」不可缺少的特質，自信滿滿的賴奧斯能否在巴黎一夜成名？

賴奧斯個人最佳成績：

100米／9.83秒

200米／19.31秒

4x100米接力／37.1秒



上屆奧運成績：

200米／銅牌



短跑男子世界紀錄

100米／9.58秒／保特

200米／19.19秒／保特

4x100米接力／36.84秒／牙買加



巴黎奧運男子100米賽程

8月3日香港時間16:35 初賽

8月5日香港時間02:00 準決賽

8月5日香港時間03:55 決賽



百米女飛人 — 費莎（牙買加）、李察臣（美國）

李察臣錯過上屆奧運，有望在巴黎大放光芒。（Getty Images）

美國「新花蝴蝶」莎卡莉李察臣

巴黎奧運百米女飛人大戰，緊湊程度隨時在男飛人之上。牙買加兩大名將費莎（Shelly-Ann Fraser-Pryce）和湯臣（Elaine Thompson-Herah）包辦近4屆奧運女子100米短跑金牌，37歲的費莎已講明今屆是她的告別戰，可惜的是湯臣因傷早前錯過選拔賽，無緣巴黎。就算湯臣缺戰，今次冠軍大熱並非費莎，而是美國的「新花蝴蝶」莎卡莉李察臣（Sha'Carri Richardson）。

長長的七彩斑斕美甲，精心打扮的妝容，漂亮又強悍的莎卡莉李察臣，有否令你想起一個人？沒錯，1988年漢城奧運包辦女子100及200米短跑金牌的姬菲芙（Florence Griffith Joyner），正是她的偶像。

已故美國傳奇名將姬菲芙正是李察臣的偶像。（Getty Images）

姬菲芙1998年癲癇發作突然離世，終年38歲，莎卡莉李察臣在她死後兩年才出生，一樣受到對方啟發，「姬菲芙來到跑道，已知自己會主宰賽事。她的作賽和行事方式如此優雅，我一直也很喜歡。假如神奇的姬菲芙會留長指甲，沒理由我不能這樣做。」

莎卡莉李察臣充滿天份，東京奧運前她在美國隊奧運選拔賽以10.86秒勝出，備受期待能為美國重奪奧運女子100米金牌，之後卻因被驗出曾吸食大麻，被罰取消資格兼停賽一個月，剛好錯過100米決賽，由於她不入選接力隊，因此無緣東京奧運。結果湯臣衛冕100及200米金牌，費莎得100米銀牌。

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李察臣小時候被父母棄養，由祖母及姨母撫養長大，生母對她而言是個陌生人，奧運選拔賽前數天，從一個記者口中得知生母去世的消息，令她一時之間接受不到，於是吸食大麻來嘗試麻醉自己。她知道那是錯誤的，接受責任並公開道歉。李察臣復出後，曾錯過2022年世錦賽，到2023年成績重回正軌，並在8月的世界田徑錦標賽大放光芒，100米決賽以10.65秒勝出，力壓牙買加的積臣（Shericka Jackson）及費莎，連同接力金牌和200米銅牌，個人獨得3面獎牌。

「我經常說，永不放棄」，莎卡莉李察臣感言，「永遠不要讓傳媒、局外人、其他人去定義你，只有你自己才可以。我一直說要戰鬥，無論面對什麼，戰鬥吧。」24歲的她經過失落東京奧運的磨練，變得更強大，毋懼任何對手，在巴黎終能首度出戰奧運，繼續追逐偶像姬菲芙稱霸奧運的成就。美中不足的是，由於她在美國隊奧運選拔賽200米僅跑第四，個人項目她只獲100米短跑出賽資格。

李察臣個人最佳成績：

100米／10.65秒

200米／21.92秒

4x100米接力／41.03秒



湯臣未能到巴黎衛冕，牙買加仍有另一位短跑天后費莎。（Getty Images）

牙買加「超級媽媽」費莎

湯臣未能到巴黎衛冕，牙買加仍有另一位短跑天后費莎。她在2008年初戰奧運已在100米短跑摘金，2012年倫敦奧運成功衛冕，2016年摘銅，2021年獲銀牌，連續四屆奧運都能夠在100米短跑登上頒獎台，令人哭笑不得的是，血汗辛苦換來成就，還不及去年在兒子學校運動會的家長賽中全力奔跑、「屈機式」奪冠那樣引來全球注目。

費莎2017年生育孩子暫時退出田徑場，2019年復出旋即在世界田徑錦標賽贏得100米中金牌，成為24年來首名贏得世界冠軍的母親，她在2022年再次摘冠，以35歲之齡成為有史以來最年長的短跑世界冠軍。

費莎去年在兒子學校運動會的家長賽中「屈機式」奪冠引來全球注目。（影片截圖）

巴黎奧運是37歲的她第5次也是最後一次參賽，費莎2021年曾跑出10.60秒的史上第3快成績，今季表現起起伏伏，季度最佳為10.91秒。6月底舉行的牙買加奧運選拔賽，積臣以10.84秒勝出，克里頓（Tia Clayton）10.90秒奪亞，費莎僅以10.94秒獲季軍，三人齊獲代表資格。

今年較早時費莎已決定巴黎奧運是她職業生涯最後一戰，「今個賽季我只祈求能保持健康和可以繼續工作，因為直到終結前永遠不會完結。」她直言，每個跑手都有自己的負擔和問題，但都要想辦法去到起跑線，因此能去到巴黎她已很感恩。

牙買加奧運選拔賽後，費莎表示：「對牙買加短跑而言，今個賽季極具挑戰性，希望今晚牙買加向全世界顯示出我們的實力。」

費莎看似年紀大了，但千萬別因此看淡她，為專注100米，費莎放棄了200米選拔賽。從她在兒子運動會中的家長賽也傾盡全力去跑，可見她的鬥心和求勝欲望如何旺盛，今次是她在正式賽場上的最後一個100米，力爭連續五屆打入三甲，譜寫不滅傳奇。

費莎個人最佳成績：

100米／10.60秒

200米／21.79秒

4x100米接力／41.02秒



奧運歷屆成績：

100米／金牌（2008、2012），銀牌（2020），銅牌（2016）

200米／銀牌（2012）

4x100米接力／金牌（2020），銀牌（2012、2016）



短跑女子世界紀錄

100米／10.49秒／姬菲芙

200米／21.34秒／姬菲芙

4x100米接力／40.82秒／美國



巴黎奧運女子100米賽程

8月2日香港時間16:35 初賽

8月4日香港時間01:50 準決賽

8月4日香港時間03:20 決賽



400米跨欄 — 波爾（荷蘭）、麥洛蓮（美國）、禾賀（挪威）

荷蘭女將波爾（Femke Bol）近年表現愈來愈出色。（Getty Images）

荷蘭「小鹿斑比」波爾

巴黎奧運田徑焦點賽事，除了必看男、女子百米飛人，400米跨欄也是絕對不能錯過。先說女子400米跨欄，荷蘭女將波爾（Femke Bol）近年表現愈來愈出色，她是東京奧運400米跨欄銅牌得主，她兼項400米跑戰績同樣突出，去年以49.26秒打破塵封近41年的室內400米世界紀錄，今年她再將紀錄推前至49.17秒。

24歲的波爾很有一種鄰家女孩的感覺，她因為過欄動作像小鹿一樣優雅，外號「小鹿斑比」（Bambi）。2022年歐洲田徑錦標賽當上400米跨欄、400米跑及女子4X400米接力三料冠軍，2023年世界田徑錦標賽亦奪得400欄和4X400米接力雙金，巴黎奧運勢與上屆冠軍麥洛蓮（Sydney McLaughlin）力爭金牌。

悉心打扮的波爾（Femke Bol）。（IG@Femke Bol）

波爾的名字如今在田徑界無人不知，有趣的是她小時候曾兩度跌斷手，為改善平衡力和學懂如何跌倒而不受傷，醫生建議她去學習柔道。

她想跟哥哥去玩田徑，最初因年紀太小不能參加，於是聽醫生建議學柔道，一年之後實在不喜歡，還是情歸田徑，「它一直是個幫我清空思緒的方法，盡情開心享受，不用多想其他事情，這是我仍然如此喜歡田徑的地方。」 難怪田徑場上的波爾，總是在笑。

波爾個人最佳成績：

400米跨欄／51.45秒



上屆奧運成績：

400米跨欄／銀牌



麥洛蓮出戰巴黎奧運前先打破世界紀錄，對手難以匹敵。（Getty Images）

美國「跨欄天后」麥洛蓮

波爾縱然厲害，女子400米跨欄最強跑手，始終是美國的「跨欄天后」麥洛蓮。2021至22年間，她4度改寫400欄世界紀錄，她創下的50.68秒成績，成為史上首位突破51秒的女將，早前的美國奧運選拔賽，麥洛蓮再跑出50.65秒，第五度改寫項目世界紀錄。

她是東京奧運女子400米跨欄及4X400米接力雙金得主。東京奧運她跑出51.46秒，當時創下世界紀錄，她在選拔賽五創新世績後表示，希望終有一日能突破50秒大關。跟波爾一樣，麥洛蓮同樣能兼項，爆炸力驚人的她在200米及400米均具競爭力，去年曾跑出48.74秒贏得400米全國冠軍，成為歷來第三位跑進49秒的美國女將，也是歷來第十快成績，她在選拔賽兩項都有報名，最終都沒出賽，還是專攻400米跨欄一項。

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24歲的麥洛蓮將會第三次出戰奧運，2016年初戰奧運時只得16歲，她未能跑入決賽，小妮子當年豪言會重返奧運並以頒獎台為目標，5年後她果然做到，不止登上頒獎台最高一格，還刷新了世界紀錄。東京奧運後她曾暗示或會轉項，能力強大的她無論100欄、200米或是400米，也難不倒她，不過最終還是沒有轉項。

身為其他選手的共同目標，麥洛蓮希望在巴黎奧運跑得較上屆好，「我只想表現得較東京好，自己有所進步。」跟波爾一樣，她在400米同樣具備競爭力，是個接力上佳人選，她接受NBC新聞訪問時稱，「我不知到時會出戰哪個項目，只想好好代表美國隊。」

愛美的她直言前往巴黎是夢想成真，「那些店舖、道路、餐廳，一切都是夢想。」麥洛蓮稱，「我熱愛時裝，那裏每個人都有神奇的品味，能欣賞各種不同打扮、不同設計師作品已教我高興。能在當地體驗文化，實在太好了。」

麥洛蓮個人最佳成績：

400米跨欄／50.65秒（世界紀錄）

400米／48.74秒



上屆奧運成績：

400米跨欄／金牌

4x400米接力／金牌



400米不同項目女子世界紀錄

400米跨欄／50.65秒／麥洛蓮

400米跑／47.60秒／Marita KOCH

4x400米接力／3分15.17秒／蘇聯



巴黎奧運女子400米欄賽程

8月4日香港時間18:35 初賽

8月7日香港時間02:07 準決賽

8月9日香港時間03:25 決賽



挪威「跨欄男神」禾賀（Karsten Warholm）已經連續199星期佔據400欄世界排名第一。（Getty Images）

挪威「跨欄男神」禾賀

麥洛蓮在女子400米跨欄的壟斷程度還未算誇張，挪威「跨欄男神」禾賀（Karsten Warholm）已經連續199星期佔據400欄世界排名第一。事實上，這位28歲星將自從2017年首奪世界冠軍開始，在400欄難逢敵手，2021年7月以46.70秒打破塵封29年世界紀錄，繼而在東京奧運跑出45.94秒新世績奪金。

上屆奧運那場男子400米跨欄決賽是整屆奧運最精彩場面之一，禾賀與美國勁敵班捷明（Rai Benjamin）爭奪金牌，禾賀早段拉開優勢，班捷明逐步追上，二人在最後100米接近並排，禾賀跨過最後一個欄後竟能再度發力，終以兩個身位率先衝過終點，以超快的45.94秒再度打破世界紀錄，比原有的紀錄快0.84秒，首度將時間推前至46秒內。這名挪威跑手衝線後感到難以置信，興奮得「爆衫」慶祝，班捷明以46.17秒衝線摘銀，時間其實已超越禾賀的舊世績，這場決賽實在快得瘋狂。

禾賀與美國勁敵班捷明在東京奧運男子400米跨欄決賽對決，是整屆奧運最精彩場面之一。（Getty Images）

現今頂級運動員大多數對外面面俱圓，禾賀卻常常流露真性情，說話坦白直率得可愛，上屆奧運與班捷明一場世紀之賽過後，他批評對方腳下一雙Nike超級釘鞋是「牛屎」（bullshit），他當時認為那雙鞋的物料如彈床那樣讓班捷明有不公平優勢，甚至直指這種高科技鞋款會損害田徑運動的可信度。

3年過後，他對曾經憎恨的科技跑鞋態度卻180度逆轉，「當你看着現今世界，沒可能避開科技。我是那種舊式的男人，需要時間接新事物」，禾賀敢於批評自己，說關於高科技跑鞋，「我是全世界最大的偽君子。」

東京奧運400欄決賽禾賀興奮得「爆衫」慶祝。（路透社）

禾賀之所以坦白認錯突然擁抱科技，全因他在巴黎奧運會穿上贊助商Puma的全新超級釘鞋，特性也是又快又彈力強勁。今次他穿上這對超級釘鞋，在類近的條件下，可望跟班捷明來一場「公平對決」。

禾賀在項目長居「世一」，近態未必及得上對手，今季他最快跑出46.70秒，班捷明剛在美國奧運選拔賽以更快的46.46秒奪冠，力求在巴黎奧運復仇，這場男子400米跨欄大戰隨時又是另一場世紀之戰。

禾賀個人最佳成績：

400米跨欄／45.94秒（世界紀錄）



上屆奧運成績：

400米跨欄／金牌



巴黎奧運男子400米欄賽程

8月5日香港時間16:05 初賽

8月8日香港時間01:35 準決賽

8月10日香港時間03:45 決賽



中距離跑 — 夏辛（荷蘭）

荷蘭中長距離女王夏辛成為在同一屆奧運參加3項中長距離賽事均獲獎牌史上首人。（Getty Images）

荷蘭中長距離女王夏辛

中距離跑在奧運會之中吸引力平平，上屆卻因荷蘭選手夏辛（Sifan Hassan）受到不少關注，她在女子1500米初賽最後一圈被對手絆跌倒地後未有放棄，爬起身力追一眾已遠去的對手，結果不止追回主車群，更以首名過終點，令人嘖嘖稱奇。更厲害的是，休息半日後，她當晚在女子5000米跑決賽以14分36.79秒贏得冠軍。

夏辛速度和實力驚人之餘，體能更強大得恐怖，她在東京奧運同時參加1500米、5000米及10000米三項賽事，需要在8日之內出戰6場比賽，包括1500米初賽、準決賽和決賽，5000米初賽及決賽，以及10000米決賽。結果她在5000米及10000米均奪金，1500米摘銅，成為在同一屆奧運參加3項中長距離賽事均獲獎牌史上首人。

▼ 重溫：夏辛熱血狂追變第一 ▼

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一屆奧運同時挑戰這三個距離，看似瘋狂，背後是她希望以自己做例子，鼓勵全球女生勇敢追夢，「每個女性都擁有卓越能力，我們已經變得很強大。」夏辛揚言，「只要你想，便能變強，便能夠做到。」

比起兩面奧運金牌，那場1500米初賽被對手絆跌劣境下依然未有放棄，望着已遠去的對手，吸一口氣，爬起身發力狂奔，逐個對手追上，就算前6名已足夠晉級，她一路狂爆到尾，以第一名衝過終點，東京新國立競技場那一幕極速傳說，何止啟發女生，簡直是在鼓勵世上陷入逆境之中的每一個人。

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夏辛在埃塞俄比亞出生，15歲那年，母親一個決定，影響她一生。夏辛被母親塞往一架開往荷蘭的客機，尋求庇護，一年後獲難民身份居留權，2013年獲發荷蘭護照。有時候，她也不清楚何處是吾家，「無論如何，我也覺得自己是荷蘭人。我的埃塞俄比亞練習夥伴認為我開放而直接，她們較我安靜得多。」

2016年倫敦奧運，夏辛在800米初賽出局，1500米得第五。同年轉往美國受訓後，開始進步神速，2019年世界田徑錦標賽連贏1500和10000米雙金，東京奧運再拿兩金一銅，奠定中長距離跑女王地位。2023年首次嘗試跑馬拉松，她就算中途兩度停下來拉筋，曾落後帶頭跑手28秒，仍能靠後勁追上並以2小時18分33秒贏得倫敦馬拉松冠軍，賽後她一句：「真是很奇妙，我從未想過能完全一場馬拉松」，對手聽到真是不知有何感受。

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她與波爾都是荷蘭田徑隊在巴黎奧運焦點所在，夏辛今屆會參加哪些項目，現階段依然是個謎，她可參加女子1500米、5000米、10000米及馬拉松，荷蘭隊公布大軍名單當日，未作說明，僅指夏辛稍後會公布她的選擇。無論她跑哪個項目，相信大家都會留意這位話題星級跑手。

夏辛個人最佳成績：

1500米／ 3分51.95秒

5000米／14分13.42秒

10000米／29分06.82秒

馬拉松／2小時13分44秒（史上第二快）



上屆奧運成績：

1500米／銅牌

5000米／金牌

10000米／金牌



中長距離跑女子世界紀錄

1500米／ 3分49.11秒／Faith KIPYEGON

5000米／14分00.21秒／Gudaf TSEGAY

10000米／29分01.03秒／Letesenbet GIDEY

馬拉松／2小時11分53秒／艾絲花（Tigst ASSEFA）



巴黎奧運女子中長距離跑賽程



1500米

8月6日香港時間16:05 初賽

8月9日香港時間01:35 準決賽

8月11日香港時間02:25 決賽



5000米

8月3日香港時間00:10 初賽

8月6日香港時間03:10 決賽



10000米

8月10日香港時間02:55



馬拉松

8月11日香港時間14:00



馬拉松 — 傑祖基（肯雅），比基利、艾絲花（埃塞俄比亞）

39歲的傑祖基（Eliud Kipchoge）被尊稱為「跑神」。（Getty Images）

「跑神」傑祖基誓創奧運三連霸創舉

39歲的傑祖基（Eliud Kipchoge）被尊稱為「跑神」，他自轉跑馬拉松後，基本上長年雄霸這個距離，曾兩度打破世界紀錄，2022年跑出2小時01分09秒，亦曾在實驗性質的「Ineos 1:59 Challenge」成功創下2小時內跑畢馬拉松距離，突破人類極限。

他保持的世績2023年被同鄉後輩傑騰（Kelvin Kiptum）以2小時00分35秒打破，正當全世界期待巴黎奧運他與傑騰來一場兩代跑神大戰，卻因後者今年2月車禍離世而無法上演。

大家縱看不到肯雅兩代跑神大戰，但當另一長跑王國埃塞俄比亞運動員名單上出現比基利（Kenenisa Bekele）的名字，又再次令長跑愛好者充滿期待。

比基利曾奪四面奧運獎牌，包括三金一銀。（Getty Images）

跑神昔日剋星比基利復出戰奧運

42歲的比基利曾是中長距離王者，2004、2008兩屆奧運在5000米及10000米合共取得三金一銀，兩次皆曾在賽道上擊敗傑祖基。2004奧運5000米賽事，比基利得銀，傑祖基摘銅；2008一屆5000米賽事，比基利奪金，傑祖基獲銀牌，每次都剛剛勝過對方。2012倫敦奧運，比基利在10000米敵不過法拉（Mo Farah）得第四名，2014年轉戰馬拉松後，經常受傷患困擾，成就反而及不上昔日手下敗將傑祖基。

比基利就算「只曾」三次贏過馬拉松大賽冠軍，速度仍不容小看，2019年柏林馬拉松寫下2小時01分41秒個人最佳成績的比基利，早前表示自己從未在馬拉松項目達到頂峰。今次在巴黎時隔12年重返奧運舞台，或許會是他與傑祖基最後一次宿敵對決。

傑祖基在2016、2020連續兩屆奧運贏得馬拉松冠軍，史上從未有任何一位運動員，能夠在三屆奧運會都踏上頒獎台，他如能跑進三甲，已經創下歷史新一頁。今次與「宿敵」比基利同場爭鬥，過去一年狀態明顯回落的「跑神」，會否在對方刺激下再次跑出佳績，實現三連霸，全球跑迷都在期待。

傑祖基個人最佳成績：

馬拉松／ 2小時1分09秒（前世界紀錄）



奧運歷屆成績：

5000米／銀牌（2008），銅牌（2004）

馬拉松／金牌（2016、2020）



比基利個人最佳成績：

馬拉松／ 2小時1分41秒



奧運歷屆成績：

5000米／金牌（2008），銀牌（2004）

10000米／金牌（2004、2008）



馬拉松男子世界紀錄

2小時00分35秒／傑騰



巴黎奧運男子馬拉松賽程

8月10日香港時間14:00



艾絲花第三次跑全馬已打破世界紀錄，一鳴驚人。（Getty Images）

嚴重傷患擊不碎的堅毅女將

埃塞俄比亞團隊之中最大金牌希望並非復出戰奧運的比基利，而是馬拉松世界紀錄保持者艾絲花（Tigst Assefa）。這位27歲女將，同樣是中距離跑出身，2016年里約熱內盧年19歲時初戰奧運，參加800米賽事初賽被淘汰，生涯未到高峰，已經要告別田徑跑道，那一年她因阿基里斯跟腱傷患，足足休戰兩年之久。

2018年復出，轉戰10公里路賽，正當她再次愈跑愈好，2019年出戰華倫西亞半馬期間再次觸傷阿基里斯腱，當時西班牙和意大利的醫生均指她的運動員生涯已經完結，復出機會不大。艾絲花拒絕認命，在家人和教練支持下決心復出，「我沒有放棄，我跟自己說：我會回來創造歷史」。

再一次休戰兩年，艾絲花復出賽場，轉戰馬拉松。當時她超重8公斤，明顯不在比賽狀態，依然能在2022年利雅德馬拉松跑出2小時34分01秒獲第七名；她之後參加三個10公里和兩個半馬賽事，同年9月出戰柏林馬拉松，即跑出2小時15分37秒的史上第三快時間，一年後再戰柏林，更寫下2小時11分53秒新世界紀錄，較舊紀錄快超過兩分鐘之多。

艾絲花回想那幾乎提早結束跑步生涯的傷患時說，「我永遠不會忘記我的傷患，它幫助我努力工作，如果不是那次受傷，我根本不可能有今日。」

傑捷捷（中）今年倫敦馬拉松擊敗艾絲花（左）奪冠。（Getty Images）

女子馬拉松同樣是肯雅與艾塞俄比亞兩大陣營好手對戰的局面，而且激烈程度隨時較男子組更甚。肯雅派出傑捷捷（Peres Jepchirchir）、奧比莉（Hellen Obiri）和高絲姬（Brigid Kosgei），傑捷捷正是東京奧運金牌得主，今年4月倫敦馬拉松亦獲冠軍，當時艾絲花緊隨其後獲亞軍；奧比莉時間上及不上眾人，卻是應屆紐約馬拉松及連續兩屆波士頓馬拉松冠軍；上屆銀牌得主高絲姬的入選較為意外，這位2019年曾跑出2小時14分04秒的前世界紀錄保持者，今年倫馬僅獲第五名，近態未必及得上對手和隊友。

埃塞俄比亞派出艾絲花、山古莉（Amane Beriso Shankule）和艾莉姆（ Megertu Alemu），山古莉最佳時間同樣在2小時15分之內，艾莉姆PB為2小時18分多，但連續在2022、23兩次倫敦馬拉松跑進三甲。單是這六位選手廝殺，已夠精彩，戲碼不止兩位世界紀錄保持者對決，艾絲花必定希望再次挑戰傑捷捷，報卻倫馬一敗之仇，她曾說過：「我競爭心極強，不喜歡落敗」。尤其是埃塞俄比亞上屆在女子馬拉松意外地三甲不入，就算荷蘭中跑女王夏辛今屆不跑全馬，這場女跑神大戰仍是不可錯過。

艾絲花個人最佳成績：

馬拉松／2小時11分53秒（世界紀錄）



巴黎奧運女子馬拉松賽程

8月11日香港時間14:00



撐竿跳 — 杜普蘭蒂斯（瑞典）

帥氣的杜普蘭蒂斯令撐竿跳吸引力大增。（Getty Images）

為撐竿跳而生的瑞典男神杜普蘭蒂斯

近年田徑場有不少星級俊男美女，能令不愛運動的朋友也留意賽事的，首推瑞典撐竿跳男神杜普蘭蒂斯（Armand Duplantis）。從前有「鳥人」布卡為破世界紀錄獎金而逐厘米打破世界紀錄，杜普蘭蒂斯也以類似「唧牙膏」式屢次刷新世績。

爸爸也是撐竿跳選手，媽媽是七項全能和排球運動員，杜普蘭蒂斯跟兩兄一妹都是運動健將。一家人住在美國，他3歲已嘗試在家中玩撐竿跳，「大部分孩子家中後花園都有籃球架，我們擁有撐竿跳設備，令我們與別不同。」7歲已創下首個分齡世界紀錄，破紀錄對他如同家常便飯，15歲那年已贏得U18世界冠軍，成績一路突飛猛進，2020年2月以6.17米寫下首個成人世界紀錄，2星期後將紀錄改寫成6.18米。撐竿跳賽場從此是他的天下，幾乎每次均在比賽大幅拋離對手勝出。

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東京奧運撐竿跳決賽，他頭5次試跳均一次過關，輕鬆地以6.02米贏得金牌後，他一下子將高度提升至6.19米，惟未能成功再創世績。銀牌得主尼爾遜（Chris Nilsen）將杜普蘭蒂斯在撐竿跳的壟斷程度，比作美斯與C朗拿度兩大足球巨星。

2022年他3次刷新世界紀錄，2023年2月和9月兩度再創世績，今年4月他跳出6.24米，第8度改寫世界紀錄。無論是歐錦賽、世錦賽以至奧運，各項大賽的撐竿跳賽場，似是他的遊樂場多過比賽場地，「我總是覺得我是為撐竿跳而生，感覺猶如命中注定——由我成為最佳，只要我一路繼續下去，便能成功。」

巴黎奧運田徑場，杜普蘭蒂斯當然是焦點人物之一，今屆奧運他肯定不會滿足於衛冕金牌，還會再次挑戰世界紀錄，他曾揚言：「條件允許的話，那是絕對可能的。我每天都在嘗試做到最盡。」

杜普蘭蒂斯指自己絕對仍有進步空間，「我認為未來仍有一段路要走，肯定仍有空間推動我跳得更高。」24歲的他正處於生涯巔峰，期望有朝一日能打破6.3米大關。

杜普蘭蒂斯個人最佳成績：

男子撐竿跳／6.24米（世界紀錄）



巴黎奧運男子撐竿跳賽程

8月3日香港時間16:10 初賽

8月6日香港時間01:00 決賽



七項全能 — 蒂亞姆（比利時）

29歲的蒂亞姆已是兩屆奧運七項全能冠軍。（Getty Images）

邁向傳奇之路的史上最年輕七項全能奧運冠軍

七項全能是較少人留意的田徑項目，1984年首度成為奧運項目，已故百米女飛人姬菲芙的「姑仔」哉娜（Jackie Joyner-Kersee）曾經稱霸多時，她在1988年漢城奧運創下的7291分，至今依然是世界紀錄，她在1992年巴塞隆拿奧運成功衛冕。之後不同選手冒起，先是瑞典克呂夫特（Carolina Klüft），繼而有英國名將恩妮絲（Jessica Ennis-Hill），她在2012年倫敦奧運主場奪冠，4年後30歲的她仍處高峰，2016年里約熱內盧奧運爆冷不敵一位只有21歲的比利時小將，她便是蒂亞姆（Nafissatou Thiam）。

恩妮絲的強項是跨欄和跑項，首項100米欄順利領先；身高1.84米的蒂亞姆跳項、擲項皆強，跳高、跳遠和推鉛球均在一眾選手中排第一。六項過後蒂亞姆名列第一，最後一項比賽800米跑，恩妮絲必須快過蒂亞姆10秒以上才能後上奪金，恩妮絲跑出2分09.07秒，蒂亞姆在弱項以2分16.54秒完成，在賽事寫下個人第五個PB，她只較恩妮絲慢7秒多，贏得金牌並成為史上最年輕奧運七項全能冠軍。恩妮絲在里約奧運後兩個月退役，七項全能從此是蒂亞姆的天下。

2016年里約熱內盧奧運，蒂亞姆（中）爆冷擊敗英國名將恩妮絲（左），成為史上最年輕奧運七項全能冠軍。（Getty Images）

蒂亞姆的媽媽是比利時人，爸爸是塞內加爾人，小時候媽媽希望她做運動，建議她嘗試田徑，於是她在6、7歲開始玩，14歲當上年齡組別全國冠軍，她的偶像正是瑞典名將克呂夫特。

她喜歡七項全能的多樣性，擲項、跳項和跑項兼備，「要練好每一項是個極大挑戰」，同時指出：「我是個鬥士，在比賽中為獎牌而戰；我追求勝利，同時心底裏最享受的是跟自己比賽，嘗試超越自我，終極目標是成為我所能夠達到的最優秀運動員。」

東京奧運七項全能完賽後一班選手影大合照相當溫馨。（Getty Images）

2017年5月，她在奧地利Hypo田徑賽以7013分勝出，成為史上第四位超越7000分大關的女將，成績為歷代第三位（僅次哉娜的7291分、克呂夫特的7032分），蒂亞姆再次在五個項目突破PB。她的跳高成績尤其突出，2019年曾寫下2.02米，跟專項跳高選手相去不遠。

東京奧運延期一年，無阻她以大熱姿態再次奪冠。蒂亞姆再次在跳項和擲項強勢，贏得有驚無險，這面金牌是比利時奧運歷來首次有運動員能夠衛冕得來，一下子令她登上國寶級地位。她同時是繼哉娜後，首位能衛冕奧運七項全能的選手。

蒂亞姆在巴黎奧運有望當上傳奇一員。（Getty Images）

2023年她在歐洲室內田徑錦標賽以5055分創下女子五項全能世界紀錄，正當狀態勇銳，阿基里斯跟腱嚴重受創，錯過世錦賽，休戰整整一年。正當外界擔心她的狀態，今年6月羅馬上演的歐洲田徑錦標賽她甫復出已取得生涯第三高的6848分奪冠。

大家常問她七項之中哪個項目最強，蒂亞姆的回應卻是「我的意志力」，「我總是想走得更遠，不想為自己設下限制。當我想要什麼，便會想辦法去做，作出犧牲，努力工作。」

她在大學主修地理，愛上這個科目的原因跟七項全能如出一轍，「我喜歡氣候學，也喜歡地形學——地球如何由河流形成，當中有很多科目，就如七項全能，或許這就是為何我愛上它的地方。」2019年她已畢業，運動員生涯可能尚有好一段路，她在比利時已是國家英雄，2023年獲頒比利時皇家最高級別勳章利奧波德勳章（Order of Leopold）。即使如此她的名氣似乎仍只限國內及田徑愛好者，但假如今屆奧運能夠再次奪冠，她的成就會超越哉娜，未到30歲已是七項全能的傳奇。

蒂亞姆個人最佳成績：

七項全能／7013分（史上第三位）

五項全能／5055分（世界紀錄）



奧運歷屆成績：

七項全能／金牌（2016、2020）



七項全能世界紀錄

7291分／哉娜



巴黎奧運七項全能賽程

8月8日香港時間16:05 100米跨欄

8月8日香港時間17:05 跳高

8月9日香港時間01:35 推鉛球

8月9日香港時間02:55 200米跑

8月9日香港時間16:05 跳遠

8月9日香港時間17:20／18:30 擲標槍

8月10日香港時間02:15 800米跑

