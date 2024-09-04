港足鬥所羅門群島　新帥對球員有一個期望　港台電視免費直播

香港足球代表隊周四（5日）將迎來斐濟三角賽首戰，於當地鬥世界排名第141位的所羅門群島，港台電視31將免費直播。



港隊香港時間周一出發，經約10小時航程後於昨日早上飛抵斐濟楠迪，再轉乘巴士前往蘇瓦酒店，車程近3小時。雖然到埗首日只作簡單拉筋及恢復訓練，但周車勞頓仍叫球員吃不消，中場黃威坦言：「一個字......攰」。

港足中場黃威。（HKFA）

港足抵斐濟 球員讚當地環境舒適

這位上周六為理文踢足90分鐘聯賽的球員表示，體力尚未完全恢復，但形容當地環境舒服，會有陣陣涼風撲面而來。

效力中超深圳新鵬城的前鋒安永佳就稱，相當享受斐濟當地環境，但強調球隊是為了贏波而到訪。

港隊拉筋地點位於海邊，環境舒適。（HKFA）

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新帥韋斯活：「他們要付出所有，踢出體育精神」

新上任的主教練韋斯活今仗雖不會親自領軍，但仍代表港隊參與賽前記者會，他認為斐濟濕度沒香港高，氣候十分適合踢波，希望為球迷帶來一場精彩的比賽。

他強調自己只會觀察港隊表現，為未來做好打算，卻明言期望球員做到一件事，「他們要付出所有，展示出良好的態度，還有要踢出體育精神。」

港隊新帥韋斯活出席記者會。（HKFA）

安永佳出席賽前記者會。（HKFA）

今場比賽在香港時間周五（5日）下午3時展開，球隊之後會再於下周日早上11時再戰斐濟，決出今次三角賽盟主。