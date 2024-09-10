「最美女足球員」摩根退役　逾二萬觀眾歡送下落淚：永遠珍惜此刻

被譽為「最美女足球員」的摩根（Alex Morgan）上周四（5日）突然宣布退役，並在周日迎來最後一場比賽。她代表美國女子職業足球（NWSL）球隊聖地牙哥波浪（San Diego Wave）正選上陣，雖主場1：4不敵北卡羅萊納勇氣（North Carolina Courage），但全場逾26000名觀眾無懼酷熱天氣到現場送別這名傳奇女足球星，摩根感言這將是自己永遠珍惜的珍貴時刻。



最美女子足球員摩根

摩根上周五在X（前稱Twitter）透過影片指自己懷有第二個孩子，並宣布掛靴：「過去30年來，足球成為我人生一部分，亦是我最先愛上的事物之一，我為這項運動付出所有，得到的回報甚至比我夢想中更多。」

這名35歲女將是美國女足史上最出色射手之一，曾助美國兩奪世界盃冠軍，亦在2012年贏過奧運金牌、兩次獲選國際足協年度最佳女子球員（The Best FIFA Women's Player）亞軍，亦是首批成為《FIFA》電子遊戲封面的女足球員之一。

摩根曾助美國兩奪女子世界盃冠軍。（Getty Images）

「這就是摩根的力量」

耀眼光輝的球員生涯，今年卻受到一個不小的打擊——美國女足去年世界盃16強止步，創下歷來最差成績，教練安杜羅夫斯基（Vlatko Andonovski）請辭，執教車路士女足贏盡錦標的主帥希思（Emma Hayes）上任，她大膽地棄用摩根，沒有選她入今屆巴黎奧運大軍，當時摩根在X表達失望之情。美國終在巴黎擊敗巴西奪冠，第五度奪金，她亦大方祝賀球隊。她224次為美國上陣，攻入123球，在歷史射手榜排第五位。

摩根掛靴消息公布後，她的謝幕戰隨即備受矚目，美國NBC新聞指，當日球場氣溫接近華氏100度（約攝氏37.78度），仍吸引到26516名球迷入場為她送別。美國女足聯賽專員Jessica Berman指，她當日宣布掛靴後，即售出12000張門票，「這就是摩根的力量」。

美中不足的是，摩根在這場比賽未能以入球告別球員生涯，她在第10分鐘主射十二碼，但被對方門將撲出。由於有孕在身，今場她只正選上陣13分鐘便被調離場，這也是摩根球衣背面的標誌性號碼。

摩根在第13分鐘被換離場，接受場上球員及觀眾掌聲。（路透社）

此時全場所有球員圍在中圈，鼓掌及擁抱送別摩根，看台上的觀眾亦為她送上歡呼與掌聲。她流下淚水，並脫下球靴走往邊線，最後一次以職業球員身份離開球場。

在賽後演講中，摩根指自己經歷了一場美好旅程：「我在球場上付出一切，做到了所有我想做的事。對於退役其實我很平靜，因為我已準備好建立家庭，也準備好掛靴讓下一代蓬勃發展，這種感覺很好。在我生涯中有很多不可思議的時刻，不過今次在球場上與你們一同分享的這一刻，我將永遠珍惜。」

摩根賽後再次回到球場，感謝球迷支持。（路透社）

善用場外影響力 成功爭取國家隊同工同酬

摩根不止是「最美女足球員」及美國國家隊代表人物，她亦曾與韋冰露等美國隊隊友致力改善女足球員待遇，並展開一場法律訴訟，希望改變美國體育界存在多年的性別不平等問題。最終美國足協選擇和解，從此男、女足國家隊歷史性地獲同工同酬，她與韋冰露等亦成為推動女足發展的重要人物。

現為聖地牙哥波浪主帥的美國著名球星當路雲（Landon Donovan）表示，今場女兒請求他幫忙，拿摩根的簽名：「摩根（的成就）無法估量，我女兒以前不怎麼看體育賽事，但現在她迷上運動以及女子體育，這便是摩根為體育及足球界帶來的意義。老實說，我不認為以後會有第二個像她這樣的人。」

有人舉起支持摩根的橫額，上面寫有「感謝你啟發我踢足球」。

不過摩根本人卻不這麼認為，她對觀眾席上兩萬多人說道：「下一個摩根不止會出現在看台上，因為我肯定每個周末都會有這樣的人，出現在球場之上。」

摩根相信，女子足球會繼續發展下去。（路透社）

「最美女足球員」摩根：