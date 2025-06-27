國足｜中國足協辭退伊雲高域　執掌14場僅4勝　吞日本7蛋舉國震怒

中國足協宣布解僱男足主帥伊雲高域（Branko Ivankovic、又譯伊萬科維奇），這名克羅地亞教練自2024年2月底起接掌中國隊帥印後，14戰僅取得4勝2和8負成績，是近代中國隊其中一位戰績最差的教頭。



中國足協發聲明如下：

「中國足球協會決定，伊萬科維奇（伊雲高域）不再擔任中國國家男子足球隊主教練。

中國足球協會感謝伊萬科維奇先生及教練團隊在執教中國男足期間的辛勤付出和對中國足球的貢獻，祝福伊萬科維奇先生在今後的工作和生活中一切順利。」



中國足協同時亦宣布，現時中國U20主教練祖積域（Dejan Durdevic，內地譯：久爾傑維奇）將在下月帶領中國隊參加在韓國舉行的東亞錦賽事；同時足協將同步開啟新主帥選拔工作。

中國足協委任U20主教練祖積域（又譯：久爾傑維奇）暫代國足主帥，領軍出戰7月東亞錦賽事。（Getty Images）

祖積域先前曾擔任國足亞運隊主教練，領軍打入杭州亞運八強，至去年1月正式擔任國足U20主帥，先在「渭南四國賽」擊敗越南、韓國，打和烏茲別克下贏得冠軍；今年2月的U20亞洲盃，國青隊在他麾下分組賽提前一輪出線，八強被沙特阿拉伯絕殺僅負。

有指祖積域曾執教國足梯隊，熟悉朱辰杰、蔣聖龍等現役國腳之餘，也了解王鈺棟與蒯紀聞等新星；但他被指換人保守，無法及時應對場上情況。

伊雲高域領軍14場僅4勝，終須一別。（Getty Images）

伊雲高域自2024年2月接掌國足後，共比賽14場：

世盃外亞洲區第二圈

作客和新加坡 2：2

主場勝新加坡 4：1

主場和泰國 1：1

作客負韓國 0：1



世盃外亞洲區第三圈

作客負日本 0：7

主場負沙特阿拉伯 1：2

作客負澳洲 1：3

主場勝印尼 2：1

作客勝巴林 1：0

主場負日本 1：3

作客負沙特阿拉伯 0：1

主場負澳洲 0：2

作客負印尼 0：1



友賽

中立場勝科威特 3：1



比賽戰績欠佳，加上首戰世盃外第三圈（又稱18強賽）對日本一仗即吞大敗，故然是伊雲高域短期內變得不受歡迎的主因。其後在主場對沙特落敗後的記者會上，有記者直接向他問「你是否會下課」，據稱現場響起一片掌聲。

國足戰績低迷，屢次辜負14億人民期望。（Getty Images）

國足最終在18強賽最後一輪依靠小將王鈺棟的十二碼在主場1：0絕殺巴林，結束了今次世盃外的旅程，以3勝7負得失球-13得9分，排名C組第五名，無緣2026美加墨世界盃。

有傳媒統計了近30年以來國足歷任主教練的執教戰績。伊雲高域和他的前任主帥恩高域（Aleksandar Jankovic、又譯揚科維奇）的執教勝率均不足30%；而再早前，李鐵下課後的接任者李霄鵬勝率則為0%。國足近30年來，只有這三位主教練的執教勝率不足三成。

中國足球隊慘吞日本七蛋，舉國震驚，要求主帥下台聲音不絕於耳。（路透社）

伊雲高域在2024年初亞洲盃決賽周後接替戰績欠佳的恩高域，當時雖有人質疑伊雲高域與恩高域是同檔次的領隊，人選未見進步，但有內媒指，「伊萬科維奇（伊雲高域）是短時間能夠符合各方面要求的最佳選擇」，指他是「目前中國足球唯一的答案」，縱然「不是最適配，但也是標準答案」。

伊雲高域備受壓力，他希望可以用一場好波回報球迷。（新華社）

不過有內媒亦透露，伊雲高域的年薪約150萬歐元，比恩高域的120萬歐元稍高，但同時符合中國足協的預算，這才是他當時「雀屏中選」的主因。