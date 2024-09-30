奧運金牌張寧現身馬會「羽你同樂」大師班　教授200名小球員球技

對喜歡運動的小朋友而言，能跟世界級球星見面，是很大的鼓舞。早前賽馬會香港公開羽毛球錦標賽社區計劃舉辦的「羽你同樂」國際球星大師班，吸引近200名小朋友在活動中與奧運球星切磋球技，更可獲前奧運羽毛球金牌張寧親身指導，讓一眾小球手夢想成真。

中國香港羽毛球總會重點青年軍學員朱清宜表示，能近距離接觸世界級球星十分開心，還在他們身上學會堅持及永不放棄的精神。

攝影：羅國輝



多名小球員參與「羽你同樂」大師班，有機會與張寧、楊雅婷、楊霈霖等球星交流。

活動還未開始，在會場外等候的約200名小朋友，便已興奮得跑跑跳跳。他們之中有約150名是青訓學生，包括重點青年軍、分區青年軍及分區預備青年軍球員，加上另外50名從本港十八區招募的小朋友，受香港賽馬會及中國香港羽毛球總會邀請來到九龍公園。

小朋友的興奮之情不難理解，因為出席今次活動的球手有兩屆奧運女單金牌張寧，還有前港隊奧運代表張雁宜、新加坡混雙組合許永凱/陳薇涵，以及剛在巴黎奧運代表港隊出戰女雙賽事的楊雅婷/楊霈霖。

大會抽出32名小朋友，獲張寧及張雁宜親自指導握拍和發球姿勢等，各球星亦示範挑高、殺球、正反手防守等基本動作。活動中唯一一名男球手許永凱更在表演殺球時，小朋友在旁歡呼打氣。面對熱情的小球員，各球星都笑容洋溢，玩得不亦樂乎。

新加坡球手許永凱示範殺球技術，在場小朋友歡呼打氣。

曾於2004及2008奧運兩奪女單金牌的中國球手張寧，在活動中細心指導小朋友的姿勢，又大讚香港小朋友充滿熱情：「看到香港羽毛球的未來，會有很大發展，也希望這些小朋友通過羽毛球能變得更開心、更健康，希望這些孩子能出一個世界冠軍、奧運冠軍。」

兩屆奧運冠軍張寧親自教導小球員。

除技術及姿勢外，張寧亦在心理上指導一眾小球員：「人生路上一定有很多挑戰，你不堅持怎麼知道結果是什麼呢？體育運動沒有捷徑，一定是很苦很累，但是會讓你學懂堅強。大家在運動當中不要害怕失敗，要勇敢地相信自己。」

簽名合照環節氣氛熱烈，張寧大受小球員歡迎。

活動當日除了指導及交流球技，所有小球員都可獲球星的簽名，更有機會與他們合照。有小球員集齊所有球星簽名，主動跟記者及攝影師分享「戰利品」後，小心翼翼地捲好，表示回家後會好好裝裱保存。

小朋友獲得與球星合照機會。

既能學習球技，又有簽名及合照，小朋友都笑容滿面。

對只有10歲的朱清宜來說，一眾球星過去只在電視裏出現，如今近在眼前，讓她開心不已。這名小球手是中國香港羽毛球總會重點青年軍學員，在今年的全港青少年羽毛球錦標賽獲14年組女單冠軍，她希望通過今次活動提升技術，並在球星身上學習堅持及永不放棄的精神。

同是10歲的張升瑜則是屯門分區青年軍，他表示願望是參加奧運，認為今次活動最難忘是能向一眾球星拿簽名，「因為一年只有一次」；他亦慶幸能跟球星近距離接觸及一起打羽毛球，經過今次活動學習到要打好基本功。

張升瑜（左）及朱清宜（右）享受今次活動，獲益良多。

「羽你同樂」國際球星大師班活動圓滿舉行。（左一，中國香港羽毛球總會董事郭天鳴先生；右一，中國香港羽毛球總會董事曾醒華先生； 左二，油尖旺民政事務專員余健強先生, JP；左三起：陳薇涵、許永凱、張寧、張雁宜、楊雅婷、楊霈霖）

巴黎奧運港隊女雙代表楊霈霖/楊雅婷，在活動中被小球員逗得笑容滿面，樂在其中。楊雅婷笑稱彷彿看到小時候的自己：「我們也經歷過青年軍，一步步從梯隊升上來。感覺他們好像在走我們以前走過的路，也希望他們繼續堅持這種熱衷的心態，繼續打羽毛球，希望未來（港隊）就是這班小朋友。」楊霈霖亦有同樣感受：「看到他們每個人都很想跟我們打波，感覺像是回到以前。」

楊霈霖（左）及楊雅婷（右）同稱，在今次活動中彷彿看到小時候的自己。

楊雅婷稱讚不少小球員都表現得相當落力，不時飛撲救球，「他們有成為運動員所需的拼搏精神」；她又指跟新加坡的許永凱/陳薇涵交談時，對方表示香港小朋友的基本功似乎比新加坡小孩更出色。

「雙楊」希望未來能參與更多類似活動：「可能會讓他們更熱衷打羽毛球，或者見到其他外國球手，對他們都是很大鼓舞：『我也想成為他們的一份子』、『我也想像這些姐姐一樣，成為很厲害的香港運動員』，能令小朋友更有目標去追夢。」兩人在今次活動也獲益良多，能夠受到大前輩張寧啟發，未來遇到困難時，不管結果如何亦要堅持，不要放棄。

楊雅婷認為小球員表現出色，連新加坡球員也大讚香港小將。

今屆香港公開羽毛球錦標賽一連六日在紅磡香港體育館舉行。香港賽馬會為推廣羽毛球，向社會大眾、本地學校及弱勢社群派發超過5,000張免費門票，當中包括聾人羽毛球港隊，讓各界人士能在本地欣賞到國際級賽事及選手的英姿。賽馬會「開聲體」口述影像服務亦令視障人士及其他聽眾可以不一樣的方式感受現場氣氛。

香港賽馬會還特意在體育館外設置遊戲攤位，包括測試反應、擊球準繩度等，吸引大批市民排隊玩遊戲。市民盧先生已第四次到現場觀看香港公開賽，訪問當日雖然下起大雨，但未影響心情，照樣遊玩現場所有攤位，亦成功「集郵」拿到不少國家隊及港隊球手的簽名，他說非常滿足。

有來自廣州的球迷特意南下一睹丹麥球手安賽龍的英姿，她表示數年前在英國留學時曾觀看過全英賽，但也未見過有場外攤位，大讚香港公開賽甚有心思。

鐵棒跌下測試反應的攤位遊戲深受歡迎，吸引不少親子一同遊玩。

「雙楊配」亦體驗攤位遊戲。