C朗狠批坦赫格「失敗者思維」　指曼聯要由零開始重建︱足球熱話

C朗拿度接受曼聯前隊友里奧費迪南訪問，他再次批評主帥坦赫格，明示對方缺乏「勝利者思維」，同時大讚重返曼聯當助理領隊的雲尼斯達萊，一褒一貶，意圖明顯。他又指出球隊要從根本開始重建，才可再次成為爭標份子。



C朗質疑坦赫格缺乏「勝利者思維」。（Getty Images）

C朗質疑坦赫格「失敗者思維」

荷蘭教頭坦赫格2022年夏天接掌曼聯，首季便領軍重獲歐聯資格，一度為球迷帶來希望，那一季他作出一個重要決定：棄用C朗。葡萄牙巨星自此不時在訪問中批評坦赫格，曾表示不會尊重對方，「我不會尊重他，因為他沒有向我展示尊重」（I don't have respect for him because he doesn't show respect for me），今次他在里奧的podcast節目中再次批評坦赫格，質疑對方的領軍心態。

「那個教練（坦赫格）說，他們不能爭奪英超和歐聯。身為曼聯主帥，絕不能說你不會為英超或歐聯冠軍而戰鬥。」C朗指出，「即使心知肚明我們沒有那個潛力，但也不能說出來，我們要去嘗試，你必須要盡力去試。」C朗首次加盟曼聯時在傳奇領隊費格遜麾下贏盡錦標，費Sir正是以「贏家思維」見稱，相比之下坦赫格「未戰先認輸」的做法，自是難以得到他認同。

C朗曾與雲尼斯達萊為曼聯並肩作戰。（Getty Images）

認定雲尼斯達萊可成坦赫格一大助力

他同時對曼聯今夏新聘的助理領隊、另一昔日隊友雲尼斯達萊（Ruud van Nistelrooy）大為讚賞，「坦赫格如肯聆聽雲尼斯達萊，或許他可以（幫助自己）。」雲佬曾在2022/23球季執教荷甲球隊PSV燕豪芬，今夏重返曼聯「降格」當坦赫格副手，不少評論均認為，這是曼聯管理層為日後一旦要辭退坦帥的兩手準備。

C朗認為雲佬熟悉曼聯，可成為坦赫格一大助力，並在無意間點出曼聯沉寂多年的原因，他細數曼聯史冊上的名字：「你（里奧費迪南）、堅尼、史高斯、加利尼維利或費Sir……你不能在缺乏知識下重建球會——不是那班坐在辦公室內的人。」

曼聯新球季英超3戰2敗。（Getty Images）

指曼聯不能靠「坐在辦公室內的人」重建

C朗稱，「了解足球的人，就是那班曾在更衣室內的人。他們知道如何跟球員打交道。因此我相信，雲尼斯達萊會幫到手，因為他曾是曼聯中人。他熟悉曼聯，了解球迷，如果教練肯聽他意見，我認為可以幫助球會一點點。」

坦赫格上季領軍備受重壓，屢次傳出即將被辭退的消息，球隊終以他們在英超歷來最差的第八名完成球季，他今季仍然在位，多少有賴足總盃決賽爆冷擊敗曼城。可是今季甫開始已再陷危機——花過億英鎊改組防線，英超首輪擊敗富咸後，對白禮頓和利物浦均敗陣，3戰2負，再次引來質疑的聲音。到底雲佬回歸，能輔助坦帥還是取代他，只有時間能證明。

C朗重返曼聯卻未有美滿結局。（Getty Images）

曼聯要由零開始重建

C朗直指曼聯自恩師費格遜2013年退休後，沒有任何改革，「我的意見是，他們必須重建一切。曼聯仍是全球其中一間最佳球會，但他們需要時間重建，他們了解這是唯一辦法。」C朗稱曼聯要從最根本開始做起，由零開始重新出發，「球會架構、基建和一切都要改變。球會班主正投資興建訓練場，所以我很開心。」

「我相信未來是光明的，但不能只靠人才，曼聯要從最根本開始重建，否則他們不能競爭。那是無可能的。」曼聯自費格遜離任後未曾再奪英超，富豪拉傑夫入股收購25%股份並全權接掌足球部門運作，渴望令曼聯重拾昔日輝煌。

C朗不忘再次趁機表達對曼聯的熱愛，「我對曼聯的祝願，就如對我自己一樣——成為他們所能夠的最優秀球隊。我愛這球會……我不是那種會忘記過去的男人。」