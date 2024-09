C朗狠批坦赫格「失敗者思維」　指曼聯要由零開始重建︱足球熱話

C朗拿度接受曼聯前隊友里奧費迪南訪問,他再次批評主帥坦赫格,明示對方缺乏「勝利者思維」,同時大讚重返曼聯當助理領隊的雲尼斯達萊,一褒一貶,意圖明顯。他又指出球隊要從根本開始重建,才可再次成為爭標份子。



C朗質疑坦赫格缺乏「勝利者思維」。(Getty Images)

C朗質疑坦赫格「失敗者思維」

荷蘭教頭坦赫格2022年夏天接掌曼聯,首季便領軍重獲歐聯資格,一度為球迷帶來希望,那一季他作出一個重要決定:棄用C朗。葡萄牙巨星自此不時在訪問中批評坦赫格,曾表示不會尊重對方,「我不會尊重他,因為他沒有向我展示尊重」(I don't have respect for him because he doesn't show respect for me),今次他在里奧的podcast節目中再次批評坦赫格,質疑對方的領軍心態。

「那個教練(坦赫格)說,他們不能爭奪英超和歐聯。身為曼聯主帥,絕不能說你不會為英超或歐聯冠軍而戰鬥。」C朗指出,「即使心知肚明我們沒有那個潛力,但也不能說出來,我們要去嘗試,你必須要盡力去試。」C朗首次加盟曼聯時在傳奇領隊費格遜麾下贏盡錦標,費Sir正是以「贏家思維」見稱,相比之下坦赫格「未戰先認輸」的做法,自是難以得到他認同。

C朗曾與雲尼斯達萊為曼聯並肩作戰。(Getty Images)

認定雲尼斯達萊可成坦赫格一大助力

他同時對曼聯今夏新聘的助理領隊、另一昔日隊友雲尼斯達萊(Ruud van Nistelrooy)大為讚賞,「坦赫格如肯聆聽雲尼斯達萊,或許他可以(幫助自己)。」雲佬曾在2022/23球季執教荷甲球隊PSV燕豪芬,今夏重返曼聯「降格」當坦赫格副手,不少評論均認為,這是曼聯管理層為日後一旦要辭退坦帥的兩手準備。

C朗認為雲佬熟悉曼聯,可成為坦赫格一大助力,並在無意間點出曼聯沉寂多年的原因,他細數曼聯史冊上的名字:「你(里奧費迪南)、堅尼、史高斯、加利尼維利或費Sir……你不能在缺乏知識下重建球會——不是那班坐在辦公室內的人。」

曼聯新球季英超3戰2敗。(Getty Images)

指曼聯不能靠「坐在辦公室內的人」重建

C朗稱,「了解足球的人,就是那班曾在更衣室內的人。他們知道如何跟球員打交道。因此我相信,雲尼斯達萊會幫到手,因為他曾是曼聯中人。他熟悉曼聯,了解球迷,如果教練肯聽他意見,我認為可以幫助球會一點點。」

坦赫格上季領軍備受重壓,屢次傳出即將被辭退的消息,球隊終以他們在英超歷來最差的第八名完成球季,他今季仍然在位,多少有賴足總盃決賽爆冷擊敗曼城。可是今季甫開始已再陷危機——花過億英鎊改組防線,英超首輪擊敗富咸後,對白禮頓和利物浦均敗陣,3戰2負,再次引來質疑的聲音。到底雲佬回歸,能輔助坦帥還是取代他,只有時間能證明。

C朗重返曼聯卻未有美滿結局。(Getty Images)

曼聯要由零開始重建

C朗直指曼聯自恩師費格遜2013年退休後,沒有任何改革,「我的意見是,他們必須重建一切。曼聯仍是全球其中一間最佳球會,但他們需要時間重建,他們了解這是唯一辦法。」C朗稱曼聯要從最根本開始做起,由零開始重新出發,「球會架構、基建和一切都要改變。球會班主正投資興建訓練場,所以我很開心。」

「我相信未來是光明的,但不能只靠人才,曼聯要從最根本開始重建,否則他們不能競爭。那是無可能的。」曼聯自費格遜離任後未曾再奪英超,富豪拉傑夫入股收購25%股份並全權接掌足球部門運作,渴望令曼聯重拾昔日輝煌。

C朗不忘再次趁機表達對曼聯的熱愛,「我對曼聯的祝願,就如對我自己一樣——成為他們所能夠的最優秀球隊。我愛這球會……我不是那種會忘記過去的男人。」