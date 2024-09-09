歐國聯｜C朗後備上陣入奠勝球　葡萄牙2:1反勝蘇格蘭

歐洲國家聯賽A1組，葡萄牙對蘇格蘭雖然早早落後，但後備上陣的C朗拿度（又名C羅，Cristiano Ronaldo）戴起隊長臂章，與曾在曼聯合作的般奴費南迪斯（Bruno Fernandez）聯手拯救球隊；葡萄牙主帥馬天尼斯賽後則解釋為何C朗會先列後備。



C朗在今個國際賽期有好表現，周五（6日）對克羅地亞射入奠勝球、更是個人生涯第900個入球，他早前曾談及自己在隊中的角色，坦言：「在我的思維裏，直到我退休為止，我都要做個正選球員，我也會尊重所有決定，不僅是教練的，還有我效力的球會；如果我在國家隊已沒有價值，也會主動離開。」

C朗個人職業生涯入球已突破900球。（Getty Images）

葡萄牙周一凌晨再在歐國聯跟蘇格蘭交手，C朗今次先列後備，蘇格蘭7分鐘便由麥湯米尼打開紀錄，葡萄牙整個上半場一直落後，下半場一開始便換入C朗和魯賓尼維斯，加強進攻，到54分鐘終於由般奴費南迪斯追平到1：1，但戰況隨後便膠着。

眼見葡萄牙即將失分，88分鐘，紐奴文迪斯左路突破，在對手力壓下仍成功出波到小禁區，C朗飛身剷入，助葡萄牙鎖定2：1勝局，兩戰全勝下暫列A1組榜首。

C朗攻入個人第901球，做出招牌慶祝動作。（Getty Images）

馬天尼斯賽後解釋為何讓C朗先做後備，透露這是C朗的選擇：「我們要做的決定是，讓C朗踢上半場然後換走、還是入替再踢到完場。他對國家隊來說很重要，當他入替、而我們需要入球，他能為整個球場帶來一種力量，令場面變得不一樣；當他離場，一切都會相反，令對手更有空間去發揮，尤其是在作客環境之下。」

馬天尼斯續指，葡萄牙國家隊所有球員都願意付出，「C朗作為隊長做得非常出色」。