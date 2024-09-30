英超｜迪姆華拿兩次單刀被奧拿拿化解　車路士年代失機王形象再現

曾效力車路士的迪姆華拿（Timo Werner），常給予球迷「門前失機」印象。周日（30日）熱刺3：0曼聯一役，他兩度單刀射失，引來不少批評，反襯出曼聯門將奧拿拿（Andre Onana）神勇狀態。



孫興慜在上周的歐霸賽事受傷退下火線，今場未有進入大名單，取代其左翼位置的，是借將迪姆華拿。領隊普斯迪高古（Ange Postecoglou）指華拿在此位置踢得更舒服：「我們借用他就是為了現在這樣的情境。」

熱刺僅用3分鐘便在奧脫福攻破曼聯大門，至比賽第38分鐘，迪姆華拿接應直線，在反擊中獲單刀機會，雖然馬菲斯迪歷特（Matthijs de Ligt）從後奮力追趕，但前者在未有太大壓力下射失，被出迎的奧拿拿用腳擋出，未能拉開比數。

下半場華拿再有一對一機會，他接應隊友妙傳跑到禁區，但再次射出地波，被奧拿拿倒地化解。

Sofascore統計，熱刺今場共錯失6次黃金機會（Big chances missed），迪姆華拿便獨佔2次。他雖有1次關鍵傳球及2次成功過人，但亦丟失球權18次，評分僅得6.1，為熱刺全隊最低——全場另外31名上陣球員中，唯一比他低分的，是上半場領紅被逐的般奴費南迪斯。

他這兩次單刀失機，甚有以前在車路士的影子，都是走位意識不錯，加上勤力又跑得快，能跑出不少機會，但埋門一腳表現不如人意；不過攻門之外，第72分鐘他亦有一次在禁區內無甚壓力情況下，關鍵傳球失誤情況，這本應能製造出不錯機會。

華拿今年1月從RB萊比錫借到熱刺，上季各項賽事14場入2球；今季大多賽事擔任後備，惟6場各項比賽仍未「開齋」。幸運的是今場熱刺大勝，普帥賽後也未有特別提及華拿。

迪姆華拿今場兩失單刀，所幸球隊仍然大勝。（路透社）

奧拿拿表現神勇 洗脫上季印象

與之相對，是曼聯門將奧拿拿今場多次化解熱刺攻門，除華拿兩次單刀外，上半場還有一次熱刺在禁區頂撞牆，占士麥迪遜前方已無防守球員，但笠射被奧拿拿化解。這次攻勢也是曼聯上半場防線縮影——中場形同虛設，後防一攻便現出破綻。

他今場錄7次撲救，熱刺今場xG（預期入球）為4.59，曼聯名宿里奧費迪南（Rio Ferdinand）便指，這名喀麥隆門將是隊內唯一表現出色球員。

上半場奧拿拿曾化解占士麥迪臣的威脅攻門。（Getty Images）

「沒有他的話，今場會被對手入6、7球。奧拿拿今季表現很出色，他挺身而出，為球隊貢獻多次出色撲救。」里奧費迪南表示。「今場他是唯一一名能獲正面評價的球員，曼聯被攻入3球，但他沒有任何犯錯，還助球隊不至於太早投降。」

去年奧拿拿加盟曼聯後，表現一直備受詬病，「紅魔鬼」今季戰績雖然不佳，但已甚少有批評奧拿拿的聲音。只是曼聯持續低迷，作為門將的他表現再好，也作用不大。