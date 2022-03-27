F1．沙特站｜舒密加嚴重意外退賽　超高速撞石屎牆戰車全毀｜有片

F1沙特阿拉伯站在吉達國際賽道上演，這條號稱「最快街道賽」的賽道危機四伏，今晨（27日）的排位賽，「車神之子」米克舒密加（Mick Schumacher）發生嚴重意外，令他無法出戰正賽。



吉達國際賽道的設計雖然帶來刺激的賽事，但由於不單路窄、速度高、更有許多「盲彎」，安全性常遭詬病，上季的正賽已有不少意外。今站排位賽第一回合（Q1）開始不久，亦已有威廉士車隊的拉迪菲（Nicholas Latifi）炒車出局，幸好撞擊不算太嚴重，但戰車損毀後他已無法續戰。

米克舒密加意外片段：

Mick Schumacher will miss the Saudi Arabian GP after a huge accident in qualifying.



That Mick is physically well after the crash is another reminder of the strength and safety of modern F1 cars for which we are incredibly thankful#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/qhLcw0elb7 — Formula 1 (@F1) March 26, 2022

七屆F1冠軍「車神」舒密加（Michael Schumacher）的兒子米克舒密加駕駛哈斯戰車成功打入Q2，展現不俗速度的他，卻在Q2餘下5分鐘時發生嚴重意外，他在12號彎「擒壆」時失控，以時速273公里撞牆後再反彈到對面牆，戰車側箱即時撞至粉碎、輪胎也飛脫在賽道上翻滾，賽會即時出示紅旗示意排位賽停頓，所有戰車都要返回維修站等候。

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意外發生後，直播畫面未幾便轉走，事發後近10分鐘也沒有播出任何米克與車隊的無線電通訊，令車隊及車迷十分擔心他是否遭受重傷，其他車手駛經事發位置時都即時查看其情況。

幸好經過一段時間後，哈斯車隊領隊史迪拿終確認米克清醒、表面也沒有受傷，不過仍需由直升機送往醫院接受預防檢查。他亦解釋為何事發後未能即時與米克透過無線電聯絡：「意外發生後，車子的資料立刻停止輸送、通訊也中斷了……不過我跟米克的媽媽聯絡過，米克是清醒的。」意外令紅旗持續近1小時，之後排位賽繼續上演。

米克需在救援人員幫忙下離開戰車。（Twitter）

其後哈斯車隊確認，米克經檢查後沒有大礙，已返回酒店休息，但車隊已決定讓他和其戰車退出今晚深夜的正賽。米克也在社交媒體貼出一張自拍照，讓車迷放心，道：「大家好！只想說我還好，謝謝大家的訊息。」

米克舒密加透過社交媒體報平安：

Hi everyone, I just wanted to say that I’m ok🙏

Thank you for the kind messages.

The car felt great @haasf1team, we’ll come back stronger❤️ pic.twitter.com/Mwpy0767kN — Mick Schumacher (@SchumacherMick) March 26, 2022

米克的意外在時速273公里下發生，承受極大衝擊，但最終仍安然無恙，是受惠於F1戰車極高的安全標準，戰車季前先要通過一系列撞擊測試，除了駕駛倉所在的「救生倉」（Survival Cell）非常堅固，加上「希奴（Halo）」、頭頸支撐裝置（HANS Device）等，都保護了他免受重傷。在2020年巴林站哥桑（Romain Grosjean）的嚴重意外後，F1再進一步提升了戰車救生倉可承受的衝擊力，也是米克能安然無恙的原因。

2020年巴林站，當時哈斯車手哥桑的戰車起步後不久便意外撞欄，戰車爆炸大火，他幸運地逃出火海，只有手部燒傷。事後F1進一步提升安全準則。（Getty Images）

不過這也同時反映，吉達賽道的安全性再次令人疑慮，Indy Car車手威爾遜（Stefan Wilson）在社交媒體稱，自己認識的多名車手都對賽道設計有保留：「很多位置與石屎牆的相對角度都設計得很差，這是我們擔心的原因。世界上還有很多很好的賽道，偏偏F1要在這裏比賽。」

他續指，明白一切是「錢作怪」，並怒批：「但這麼多人都看出有風險，竟還要在這比賽，實在不吐不快。這條賽道很可怕、沒有特色、沒有歷史價值、對F1來說沒任何正面意義。」