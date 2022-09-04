F1．荷蘭站｜車神之子面臨被炒排位賽即爭氣　車手市場傳聞整合

F1（一級方程式世界錦標賽）荷蘭站，最廣受談論的並非比賽，而是車手轉會傳聞。

由四屆冠軍華迪爾宣布季尾退役引發的一連串事件，令來季未有着落的車手今站都發威，當中「車神」舒密加之子米克舒密加（Mick Schumacher）周六的表現令人眼前一亮。



今站排位賽除韋斯達賓力壓兩部法拉利奪頭位之外，中游車隊充滿驚喜，除了史度爾駕駛阿士頓馬田戰車闖入Q3、卻遺憾地因機件故障未能爭取更高排位外，兩位來季席位未有着落的車手，包括哈斯車隊的米克舒密加和艾法托利的角田裕毅，演出都令人眼前一亮。

當中米克舒密加在隊友麥奴臣Q1便出局之下，順利闖入Q3，更以第8位起步；至於角田裕毅則在Q2以0.084秒之差險勝隊友加斯利，以第10名打入Q3，最終排第9起步。然而，遭麥拿侖解約、同樣來季面臨失業的列卡度，則在Q1出局。

米克舒密加今站排位賽表現出眾。（Getty Images）

米克舒密加季初兩度嚴重炒車，維修費用高昂，早已傳出財源緊絀的哈斯不想續用，加上哈斯與法拉利關係緊密，目前盛傳米克今年年底與法拉利車手學院合約結束後，雙方未必續約，更令哈斯棄用他的傳聞甚囂塵上。

米克季中開始表現有所改善，曾在英國站及奧地利站連續兩站得分，並在奧地利站獲得F1生涯最高的第6位，且看今站他能否再度得分，但即使表現有所改進，他來季的席位仍未有眉目。

米克舒密加的去向備受關注。（Getty Images）

在極為混亂的車手市場中，目前仍未落實來季席位的車隊眾多、傳聞滿天飛，當中Alpine懸空的席位成為焦點。

前身為雷諾的法國車隊Alpine，先是有兩屆冠軍艾朗素在華迪爾宣布退役後，突然「跳船」，來季轉投阿士頓馬田，Alpine本來欲提拔培育多時的青訓車手、2021年F2冠軍皮亞斯特利（Oscar Piastri），惟在Alpine的合約操作失誤之下，這位澳洲小將早已與麥拿侖簽約，Alpine雖曾力稱皮亞斯特利的合約有效、需在明年為法國車隊出戰F1，但最終國際汽聯的合約委員會判麥拿侖勝訴，皮亞斯特利隨即官宣下季開始為麥拿侖出賽，Alpine更需賠錢，人財兩失。

麥拿侖「勝訴」後即官宣皮亞斯特利為2023年車手：

We have signed 2021 F2 champion @OscarPiastri.



Oscar joins Lando to form our exciting F1 driver line-up from 2023. 👊



Full story. ⬇️ — McLaren (@McLarenF1) September 2, 2022

在愛快盛傳將留用周冠宇之下，目前仍有席位的車隊包括Alpine、哈斯、威廉士及艾法托利，由於Alpine為廠隊、戰績也屬中游之首，懸空的席位競爭激烈。在麥拿侖的列卡度落實來季失去席位後，曾盛傳他會回歸此前效力的Alpine，也曾傳過Alpine考慮邀米克舒密加出戰，惟近日風向劇變。

多間賽車媒體均報道，Alpine將付出「轉會費」買斷艾法托利車手加斯利的合約，與奧干組成法國車手陣容。加斯利與奧干為兒時好友，其後關係轉差，但兩人近日在訪問中都強調彼此關係良好，互相尊重，不過奧干亦道：「希望能與我的好友米克舒密加做隊友。」

加斯利（左）在2018年曾坦承與兒時好友奧干（右）「已不再是朋友」。（Getty Images）

儘管奧干如是說，加斯利「轉會」Alpine似乎已如箭在弦，紅牛顧問馬高（Helmut Marko）亦已確認正在與Alpine磋商加斯利轉會一事：「（加斯利）明年在艾法托利還有合約，但的確（與Alpine）在商討之中，只要Alpine滿足紅牛的條件，我們不會阻止加斯利離開，他作為法國車手加盟法國廠隊，將是夢想成真。」但這位操控紅牛旗下車手生殺權的顧問補充：「但目前我們的條件還未完全滿足。」

紅牛顧問馬高（右）稱，若Alpine能滿足紅牛的要求，願意讓加斯利（左）轉會。（Getty Images）

在Alpine的席位呼之欲出之下，另一個競爭激烈的席位，竟是紅牛「二隊」艾法托利。

多間媒體報道，紅牛欲邀米克加盟艾法托利，頂替大有可能離隊的加斯利，惟馬高斷然否認，並盛傳他想邀請IndyCar車手夏達（Colton Herta）加盟，惟夏達未有足夠積分去取得出戰F1所需的「超級駕駛執照（Super License）」，而且其他車隊大部份都反對國際汽聯給予夏達豁免，因此艾法托利這個可能懸空的席位仍懸而未決。馬高周六被拍到與米克舒密加的母親會面，令傳聞死灰復燃。

夏達目前效力IndyCar車隊Andretti Autosport，曾為麥拿侖測試F1戰車，據指造出的時間非常出色。（Getty Images）

而遭麥拿侖解約後，有關列卡度的去向，則未有太多消息傳出，他本人透露有車隊與他接觸，但他希望完成下周末的意大利站後，再作決定。有指哈斯車隊對列卡度有興趣，他也坦言不介意效力下游車隊，「一個長遠計劃和一個立刻就能贏車的機會比較之下，我當然想立刻就能贏，但我也不會太固執、太短視，輕易地就說我沒興趣。我會好好考慮一切。」

有傳聞指，列卡度或會「退下來」一年，未來出任平治車隊後備車手，2024年再尋找機會，他也不置可否：「我會考慮所有的處境，每個決定都有好處和壞處的，有時休息一下也會是好事。當然，保持（在F1）參賽也顯然有好處。」