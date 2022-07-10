F1．奧地利站｜衝刺賽咸美頓起步即遇意外　與車神之子鬥法成焦點

世界一級方程式錦標賽（F1）奧地利站，周六晚（9日）的衝刺賽中，近期大有進步的「車神之子」米克舒密加（Mick Schumacher）與咸美頓（Lewis Hamilton）的一段火拼，成為賽事焦點。



23歲的米克舒密加為一代「車神」舒密加（Michael Schumacher）的長子，他去年挾F2冠軍之名升上F1，加盟哈斯車隊。今季哈斯戰力大幅提升，季初他卻曾因兩次嚴重炒車惹來廣泛批評，被指僅是「以父之名」才有F1席位，更一度傳出哈斯考慮棄用他。

不過，上一站在英國銀石站，米克終於以第8名奪得F1生涯的首次積分，也許是該戰令他信心大幅提升，他今站在排位賽已排第7，造出時間僅比排第6的隊友麥奴臣慢不足0.04秒，表現出色；他在周六的衝刺賽，同樣有好表現。

米克舒密加去年以F2冠軍身份升上F1，今季季初表現曾遭劣評，近兩仗卻突然大躍進。（Getty Images）

今站衝刺賽在暖胎圈已有事故，第8名起步的艾朗素，其Alpine戰車引擎熄滅，無法啟動，結果所有戰車要再造一個暖胎圈，艾朗素則無法出賽。正式起步，第10名起跑的艾法托利車手加斯利想把握前方艾朗素留下的空位，超越第9的咸美頓，然而他爬頭後犯錯與咸美頓碰撞，自己戰車彈起、飛出賽道外，終跌落隊尾，咸美頓也因此跌落第11位。

上站銀石站，加斯利遭佐治羅素犯錯碰撞，今站他卻「複製」這個錯誤，撞到咸美頓、毀了自己比賽。（Getty Images）

及後戰局未有太大改變，值得留意的僅有排第2及3名兩架法拉利「內鬥」，令頭位起跑的韋斯達賓受惠，揚長而去，最終奪冠，法拉利的陸克萊守住第2、辛斯第3。另一焦點是米克舒密加與咸美頓在末段的一輪鬥法。

辛斯上站受惠於戰術奪冠，今站一起步就挑戰陸克萊，陸克萊認為這令他們失去追逐韋斯達賓的機會。（Getty Images）

米克舒密加在衝刺賽中段，曾多次向隊友麥奴臣進攻，結果造福緊隨的紅牛車手佩雷斯，讓他一舉超越兩部哈斯戰車，米克與麥奴臣跌落第7及第8位，轉眼間，咸美頓亦已殺到米克身後。由於衝刺賽只有頭8名會獲得積分，因此米克要守住的是最後一個積分位置。

米克亦一直牢牢地將咸美頓守在身後，然而其後麥奴臣未有理會車隊不要拉開距離、為米克留下DRS（減阻系統）助他防守的指示，自行加速令米克掉出DRS範圍外，頓失優勢。但米克仍然奮力守住，可惜到第21圈大直路時遭咸美頓以DRS爬頭，未竟全功，他以第9名完賽，僅僅錯過積分。

米克舒密加與咸美頓的精彩攻防戰：

「小舒密加」賽後面露不悅 被指似足爸爸

儘管米克的表現獲大讚，車隊更在社交媒體以「大師級防守」形容，但一向彬彬有禮的他卻在賽後訪問顯得怒氣沖沖，直指車隊處理比賽的方式「奇怪」：「我覺得我們（與車隊）要好好談談，當然，跟咸美頓的鬥法十分好玩，但首先這件事根本不應發生。我顯然（比麥奴臣）快一點，所以……」

訪問他的天空電視台記者追問：「你覺得你應該要（在比賽中）跟麥奴臣交換位置嗎？」米克直接回答：「是的」，記者續問他比賽時有否透過無線電跟車隊就此溝通，他亦回答有，記者又問：「車隊拒絕了？」米克再稱是，再被問道車隊有否就此解釋，他就說：「這正是我要去了解的事。」

米克受訪時表情明顯不悅，許多車迷立刻翻出其父舒密加出戰F1年代時，同樣神情不悅的照片，直指米克「越來越像爸爸」，尤其是生氣時的表情。