F1往事︱比利時站最激一幕　舒密加怒斥古達：「你想殺死我？」

F1（一級方程式世界錦標賽）告別暑假，本周末在比利時站重啟賽事。趁比賽上演前，F1在社交媒體分享比利時斯帕-弗朗科爾尚賽道歷來最激其中一幕——1998年「車神」米高舒密加與古達的戰車相撞，賽後怒氣沖沖找對方發晦氣：「你是否想殺死我？」

那一屆賽事車手總冠軍爭奪戰，舒密加與夏健倫非常接近，比利時站的意外亦成為冠軍誰屬的一大轉捩點。



1998年比利時站古達與米高舒密加戰車相撞一幕，成為經典。（影片截圖）

一場豪雨下的瘋狂比賽

1998年度賽季車手榜戰況激烈，比利時站前，麥拿侖車隊的夏健倫（Mika Hakkinen）累積77分，7分領先當時的兩屆冠軍米高舒密加（Michael Schumacher）。排位賽時麥拿侖戰車明顯佔優，夏健倫與隊友古達（David Coulthard）包辦一、二位起步，舒密加只排第四。

比利時站當天下着豪雨，甫開賽即在第一個彎道出事，古達的戰車打轉，導致13車連環相撞，只跑一圈便要停止。當時的賽例規定，任何在頭兩圈內暫停的賽事，必須取消原有起步，重新出發。當比賽再次起步，輪到夏健倫炒車，他的戰車打轉後與沙巴車隊的靴拔（ Jonny Herbert）相撞，未能繼續賽事，讓舒密加有機會搶奪帶頭位置。

希爾（Damon Hill）在第二圈起領前，舒密加第七圈爬頭後，再次發揮他擅長雨戰的實力，一圈快過一圈。他足足領放40秒，正當快要超越落後一圈的古達時，意想不到的戲劇一幕發生了。

舒密加與古達戰車相撞連環圖：

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米高舒密加：你是否想殺死我？

最初古達並未讓路，當轉入大直路，終決定減速讓舒密加爬頭，但他未有離開賽道，而濺起的水花讓舒密加看不清路況，撞向古達車尾。車神的法拉利戰車撞甩前翼和右前輪，古達座駕失去尾翼，兩車仍能返回維修站，舒密加一下車，便一邊脫頭盔，一邊大步衝向麥拿侖車房跟古達對質。

當時法拉利技師嘗試制止，被舒密加一手推開，他大罵古達：「你是否想殺死我？」繼而出手推撞，兩車手經歷一輪激烈爭吵，被雙方技師介入分開。

舒密加未能繼續賽事，該站最後由佐敦車隊的希爾奪冠，他的隊友拉夫舒密加（也就是米高舒密加的弟弟）得到亞軍。這是佐敦車隊首次包辦頭兩名，也是希爾F1生涯最後一次分站冠軍。這場瘋狂一戰只有8位車手完成賽事，古達竟然能夠繼續，惟他落後5圈，只得沒有分數的第七名。

古達5年後終認錯

賽事後一星期，舒密加與古達私下會面傾談個半小時後和解握手，前者其後說：「古達當時在斯帕沒有做錯」。不過古達在2003年、亦即是比利時站意外後5年承認，那次意外是他犯錯了。

「事後回想，當米高追至身後，他的反應是我刻意剎車或企圖殺死他。工作人員檢視數據，當時我並沒有剎車，自此一切已被埋藏。」古達說，「真相是，我當時減速讓他爬頭，但我在一個積滿雨水的位置收慢，我實在不應那樣做。現在我一定不會那樣，1998年時，我沒有足夠經驗和知識，亦從未試過有人這樣在我後方。」

「當知道他在我身後，車隊已告訴我讓他爬頭，我應該作出一個醒目一點的決定。」古達最終沒有向舒密加解釋一切，因為他也是在紐保林（盧森堡站）後才知悉一切。

古達退役後成為紅牛車隊顧問，亦擔任F1節目主持人。（Getty Images）

發生意外的比利時站，是該年尾四分站，假如意外沒有發生舒密加順利勝出，便能以80分反超前77分的夏健倫，之後的發展便難以預料。

現實沒有如果，舒密加雖在意大利站封王，夏健倫只得第四（舒：80分、夏：80分），惟盧森堡站夏健倫力壓舒密加奪冠，搶得4分優勢。該季最後一站，舒密加因輪胎問題退賽，夏健倫在日本鈴木賽道封王，並以100分首奪F1總冠軍，舒密加落後14分飲恨。