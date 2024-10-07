英超｜熱刺大好優勢下遭白禮頓反勝　普斯迪高古：上任後最差一仗

英超第7輪，熱刺在上半場領先兩球下，遭白禮頓連入三球反勝。「白百合」領隊普斯迪高古（Ange Postecoglou）賽後極度不滿，形容是上任以來球隊表現最差一仗。

大好優勢下反吞敗仗，除錄得球會近16年最差開季戰績外，熱刺此戰更創下一項尷尬的英超紀錄。



熱刺上輪在奧脫福以3：0大勝曼聯，一舉讓坦赫格帥位陷入危機。這支北倫敦球隊今仗作客白禮頓，再展現強大攻擊力，雖然隊長孫興慜缺陣，但近期狀態大勇的賓倫莊遜（Brennan Johnson），在23分鐘接應蘇蘭基（Dominic Solanke）妙傳，率先打開紀錄。加上占士麥迪臣（James Maddison）在37分鐘再入一球，熱刺上半場便已領先兩球。

賓倫莊遜（左）及占士麥迪臣（右）各入一球，助熱刺以兩球優勢進入更衣室。（Getty Images）

不過從更衣室出來後，戰況即翻天覆地。下半場展開僅3分鐘，白禮頓便由明達（Yankuba Minteh）追回一球，吹響反擊號角。佐真尼奧魯達（Georginio Rutter）及韋碧克（Danny Welbeck）分別在58及66分鐘建功，白禮頓在短短20分鐘內連入3球，反超前到3：2，完成反勝。

白禮頓下半場連入三球反勝。（Getty Images）

目睹球隊如2005年歐聯決賽「伊斯坦堡慘案」中的AC米蘭，普斯迪高古賽後大為不滿：「球隊表現令人失望，我對此感到非常沮喪，這或許是我來此執教後，最差的一場敗仗。下半場（表現）不可接受，或許我們太過自滿。」

雖然開季戰績不如上季般搶眼，不過賽前熱刺各項賽事錄5連勝，狀態正佳。然而今場落敗後，他們在英超7戰得10分，排在聯賽第9位，無論積分還是排名，都是自2008/09球季後最差成績，該季熱刺7戰僅得2分，在英超敬陪末席。

目睹球隊在大好優勢下遭反勝，普斯迪高古非常不滿。（路透社）

此外，熱刺還創下一項尷尬紀錄：他們是英超有史以來，第一支球隊10次於領先兩球或以上的情況下落敗。數據網站Opta指，熱刺領先兩球下反敗的場數，比其他球隊多出至少3場，更用「Spursy」，來形容——這個詞語並非正式英語，而是阿仙奴球迷用來取笑同城死敵熱刺戰績總是達不到預期、在成功前失之交臂。

普斯迪高古批評球員在順境下缺乏鬥心：「正常情況下我們應為一切奮戰，當你沒這樣做時便會付出代價，正如今場的我們。或許一切進展得太順利，有時候足球與人生會在這種時候將你絆倒，在我看來，下半場便是這種情況。」

他舉例指上月作客紐卡素時雖以1：2落敗，但該場比賽球隊奮戰至最後一秒，即使沒能取勝亦踢出精彩表現，當日鬥心今天卻蕩然無存。不過這名澳洲主帥認為自己須承擔責任，表示會在國際賽期完結後好好處理。

普斯迪高古批評球隊缺乏鬥心。（路透社）

熱刺名宿貝碧托夫（Dimitar Berbatov）也認為今場表現「非常熱刺」：「這情況以前在熱刺身上便出現過，以後也會繼續發生。他們有過不少表現出色的比賽，但之後便會因為各種原因而崩潰。」

「他們需要（在失第一球後）更為堅強及頂住壓力，不過熱刺未能做到。若你不能在頂級聯賽保持穩定，便要承受代價。」貝碧托夫續說道，他最後用一個詞語來總結舊東家現時的狀態：「熱刺踢得太善良了（too nice）。」