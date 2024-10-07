意甲｜迪基亞「封神」！一場救兩球十二碼　領費倫天拿贏AC米蘭

周日（6日）意甲，費倫天拿門將迪基亞（David de Gea）大展神威，撲出兩球十二碼，協助「紫百合」主場以2：1擊敗AC米蘭。今場共有3球十二碼，全部「宴客」，迪基亞救出迪奧靴南迪斯及譚美阿巴謙射球，另外AC米蘭門將邁治蘭亦救了摩斯堅恩的一球。費倫天拿教練柏拿甸奴（Raffaele Palladino）盛讚迪基亞仍是頂尖的世界級球員：「信我！他仍然是一頭怪獸！」



迪基亞一場兩救十二碼！（路透社）

這場撲十二碼的盛宴由22分鐘開始，首先表演的是AC米蘭的邁治蘭。費倫天拿的摩斯堅恩主射，角度不算刁鑽，邁治蘭捉到路，一落地就接實皮球。

邁治蘭今場亦救了一球十二碼，當然風頭就不及救了兩球的迪基亞。（路透社）

35分鐘，費倫天拿憑耶仙艾里建功，先開紀錄。AC米蘭在上半場補時博得十二碼，交由迪奧費南迪斯主射，被迪基亞落地用手撲出，費倫天拿半場領先1：0。

56分鐘，AC米蘭又博得十二碼，這次轉一轉人，交由前鋒譚美阿巴謙負責，結果一模一樣，也被迪基亞撲出，皮球彈一彈地，迪基亞再起身接實。

迪基亞撲出譚美阿巴謙的十二碼。（路透社）

AC米蘭在60分鐘終於由基斯甸普列錫射入追平1：1，但費倫天拿的艾拔古蒙臣在73分鐘奠勝，助「紫百合」主場以2：1取勝。

迪基亞與隊友慶祝。（路透社）

兩救十二碼，迪基亞毫無疑問地當選今場的最佳球員，他今場總共作出7次撲救。33歲的迪基亞賽後說：「這是一個難以置信的晚上，我們已經努力工作了幾個月。我想談論更多撲十二碼以外的事，我們都想令球迷開心。這一晚的勝利十分重要，尤其對手是AC米蘭這樣的大球會。我們一直很努力，現在終於開始有回報了。」

迪基亞成為費倫天拿的英雄。（Getty Images）

費倫天拿教練柏拿甸奴說：「信我！他（迪基亞）仍然是一頭怪獸！他是頂尖的世界級球員。我們可以見得到，為何他是一位冠軍級球員，貨真價實。我們應該每日感謝他，他是一位頂級的門將，也是球員的典範。」

迪基亞在2023年夏天約滿曼聯，成為自由身球員，上季未有班落，到今夏簽約費倫天拿。迪基亞加盟費倫天拿後踢了6場比賽，已經救出了3球十二碼，除了今場兩球，在8月底歐協聯外圍賽對普斯卡斯學院亦救過一球。

對於兩球十二碼「宴客」，AC米蘭主帥方辛卡（Paulo Fonseca）批評球員私自轉換操刀人選，他表示賽前安排了普列錫為「劊子手」，但最終兩球十二碼分別由迪奧靴南迪斯及譚美阿巴謙主射。方辛卡說：「當然，我很失望。普列錫應該負責主射的。我跟球員說，這種事不能再發生。」