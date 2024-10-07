中甲｜港足前主帥安達臣率雲南玉昆升班　提前4輪鎖定中超席位

周日（6日）晚，由前任港足主帥安達臣（Jørn Andersen）執教的中甲球隊雲南玉昆，在主場以2：0擊敗嘉定匯龍，提前4輪「衝超」成功，將成為雲南21年來首支中超球隊；而聯賽冠軍也即將到手。



今年5月，安達臣突然宣布辭去港足主帥職位，當時未有透露去向，僅稱有「難以拒絕的邀約」，到6月中旬正式執教雲南玉昆，取代因個人理由辭職的前國腳李金羽。

當時雲南玉昆已居中甲榜首，13戰得30分，9勝3和1負，2分領先次席的重慶銅梁龍，盛傳雲南重金羅致安達臣正是有意衝超；安帥執教半季、13場聯賽過後，完美複製前13場賽事戰績，也是獲得9勝3和1負，意味現時球會戰績為18勝6和2負、得60分，不過憑着如此穩定的表現，大幅拋離相對不穩的對手，現時則在榜首領先第2名的大連超越12分之多，意味餘下4輪若再取1分，便可贏得中甲冠軍。

由於中甲是每季聯賽首兩名可直接升班到中超，目前雲南玉昆已拋離第3名的廣州（前稱廣州恆大）15分，聯賽餘4輪下，提前鎖定聯賽前兩名、也獲得升班資格。

安達臣執教下，雲南玉昆表現穩定。（雲南玉昆微博）

安達臣賽後表達喜悅：「我非常開心，能夠和我們的球隊、工作人員、球會的大家一起贏得現在的成績，我代表球會感謝所有支持我們的球迷。明年我們將在中超聯賽，希望每一位球迷能夠在明年給我們更多的支持，幫助我們贏得每一場比賽，謝謝！」

港將徐宏傑在安達臣離任後半個月，亦加盟雲南玉昆，助球隊衝上中超：「我之前也去過梅州（梅州客家），在那邊踢了中甲。如今，可以跟著雲南玉昆一起創造球隊的歷史，包括我自己也是第一次有機會可以去中超。我覺得這對我們來說，還是創造歷史了。」

徐宏傑將首戰中超。（雲南玉昆微博）

雲南睽違21年再戰中超

雲南玉昆前身為2021年7月27日成立的雲南玉昆鋼鐵，2022年3月26日更名為玉溪玉昆鋼鐵，同年奪得中冠聯賽冠軍，升上中乙作賽。

之後球會改名為雲南玉昆，2023球季在中乙爭冠組第三未能直接升班，不過之後因遞補，獲2024球季中甲資格。今次提前衝超成功，是球會成立至今3年連升3級。

賽後球隊拉出橫額：「二十一年的期盼，中超，雲南來了。」（微博）

雲南上一次有球隊征戰中國頂級聯賽，已是中超成立前的2003年，最後一季「甲A」的雲南紅塔，這支雲南球隊該季獲第7名，不過之後其中超參賽資格被轉賣，成為重慶力帆，因此今次是時隔21年，再有雲南球隊升上頂級聯賽。

確定升班後，雲南玉昆隊長、同時也是雲南人的趙宇豪與現場球迷互動，一同在球場高喊「玉昆，板扎！」板扎是雲南首府昆明方言，形容很好很不錯，用於誇獎讚揚及感嘆。