英超曼城官司大戰　關聯交易規例戰場有裁決　車路士撐曼城或中伏

曼城與英超的法律戰爭，雙方先在關聯交易（Associated Party Transaction，簡稱APT）規例上的交鋒有結果，3人獨立仲裁委員會昨日（7日）公布裁決，曼城及英超各自發聲明宣布勝利。



曼城是應屆英超冠軍。（Getty Images）

究竟誰勝誰負？曼城強調的是某幾項範疇得勝，APT規例有條文違反英國競爭法及程序公平，曼城指出APT只管關聯方的商業贊助金額是否公平，卻無視班主向球會提供零息貸款造成的不公平，獨立委員會同意曼城的說法，而外界預計這個判決會影響很多球會。英超方面強調APT規例的整體理念、框架及決策都得到肯定，獨立委員會駁回了曼城大部分的質疑；英超承認少部分內容不符現行法例，但相信可以很快解決。

這次裁決與英超指控曼城違反115項財政條款的聆訊並沒有直接關係，但對曼城一方是重大的鼓舞，令外界意識到英超的財政規例可能存有漏洞。那項涉及115項控罪的聆訊才是曼城與英超的「主戰場」，非公開聆訊在上月中開始，預計要審訊10個星期。

曼城與英超的法律戰還未完。（Getty Images）

在APT規例之戰，曼城贏了什麼地方？

在程序問題上，曼城贏了兩項。在英超審核曼城與關聯方的贊助上，英超未有給予曼城足夠資訊及機會去回應決定，而且英超的審核時間亦超出了自身訂立的25日期限。曼城有權之後向英超追討損失。這兩項是對大局無關痛癢的小勝，不會動搖APT規例的任何條文。

曼城最有影響力的勝利是，質疑APT規例的不公平。APT規例針對的是球會擁有人關聯方與球會之間的贊助合約，設立公平市場價值測試，確保贊助金額不會超出市場公平價值，以避免班主透過不合理的高額贊助增加球會的收入，以繞過財政公平條例限制。曼城認為ART條例完全無視球會擁有人向球會提供零息貸款，因為貸款零利率是違反了合理市場價值，令獲得零息貸款的球會得到不合理優勢，變相減少了支出。獨立委員會認同曼城的看法，指ART規例無合理解釋下無視班主貸款，屬於違反英國競爭法。

在APT規例之戰，英超贏了什麼地方？

曼城針對ART規例的論點非常多，但只有與上文相關的成立獲勝。獨立委員會駁回了大部分曼城的質疑，例如曼城認為自己受到針對，是遭到偏見的受害者。委員會認為英超的監管團隊可信，可以公平地為每筆贊助進行公平市場價值測試，沒有存在偏見，亦沒有發現英超有針對波斯灣地區資本所控制的球會。

委員會亦認為公平市場價值測試的定義清晰明確，具透明度，亦沒有帶歧視成分。委員會判英超審核曼城個案時間過長，是因為英超違反了自己訂立的條文，而非條文本身有任何問題。

曼城領隊哥迪奧拿。（Getty Images）

今仗誰勝誰負？

英國《BBC》訪問Mishcon de Reya律師事務所合夥人兼體育主管Simon Leaf說：「這次的裁決會令英超感到尷尬，因為在幾個狹義的領域中，他們的條文被發現是不合法的，但整體而言，裁決證實大多數的APT規例合法。因此，我們預計未來規例會有一些變化，但總結來說，這場不是曼城的徹底勝利。」

哪些球會支持曼城？哪些球會支持英超？

在這次聆訊中，車路士、紐卡素及愛華頓是曼城的證人。

阿仙奴、曼聯、利物浦、韋斯咸、賓福特、般尼茅夫、富咸及狼隊就提供書面聲明，表達支持英超賽會的立場。

阿仙奴及車路士都有過億的班主貸款。（Getty Images）

下一步會發生什麼事？

英超表示，就委員會指違反競爭法的條文，聯賽及球會可以快速有效地解決這些問題。如果按裁決修例，ART規例將會納入對班主貸款的規管，例如確保貸款的利率及條件合乎市場公平價值。英超將於下周舉行大會，商討是次判決的內容。

一旦ART規例規管班主的零息貸款，將衝擊多支英超球會的財政狀況，包括愛華頓、阿仙奴、白禮頓及車路士。這幾間球會都獲得過班主提供的大額貸款，若果到時要按市場價格計算利率開支，將會收緊他們的財政空間。

截止22/23球季，阿仙奴從班主獲得的貸款為2.59億鎊，而車路士則為1.46億鎊。愛華頓及白禮頓獲得班主貸款更多，前者高達4.51億鎊，後者亦有3.73億鎊。賓福特及水晶宮亦有數千萬鎊的班主貸款。至於曼城、曼聯、紐卡素、熱刺、韋斯咸則沒有任何班主貸款。