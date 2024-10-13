伍泰龍三鐵亞洲盃奪第五　仍被困奧運陰霾：想尋回熱愛比賽的感覺

香港三項鐵人代表伍泰龍於巴黎奧運因被對手扯爛戰衣而無法完賽、哽咽哭訴的畫面至今仍令人記憶猶新，這位港將今（13日）在事件後首度參賽，雖於亞洲盃香港站取得第五位，但仍未走出陰霾。



香港三項鐵人亞洲盃連續兩屆於中環灣仔海濱舉辦，比賽以海濱長廊起步，參賽者先於會展對出的維港海域游750米，上岸後踩單車沿龍和道、國際金融中心、至中環碼頭繞6圈共19.8公里，最後途經政府總部及立法會一帶跑5公里衝線。

伍泰龍（右）奧運後首度參賽。（袁志浩攝）

男子精英組賽事，巴黎奧運港隊代表伍泰龍以第三名完成游泳項目，但之後於踩單車時被追上，最終以第五名衝線，其隊友奧斯卡及黃子圖分別取得第四及第六名，均無緣頒獎台，而三甲分別是澳洲的Lachlan Jones、Brayden Mercer及日本好手玉﨑稜也。

伍泰龍以第三名完成游泳項目。（袁志浩攝）

伍泰龍兩個月於巴黎奧運比賽開始後僅兩分鐘，在游泳期間被其他運動員從後扯爛戰衣，他表現受影響下最終無法完成比賽。三年間爭取入場券的努力化為烏有，當時他不禁留下男兒淚，更坦言十分心碎。

雖然已踏入2028年洛杉磯奧運周期，這位港將仍未走出陰霾，「奧運後沒什麼興趣去比賽，起床也不太想練習，有少少不開心。」他坦言只能以今個比賽作短期目標，「想借今次去尋回熱愛比賽的感覺，最終成績是令人看見希望的，游水差少少、踩單車也跟前列維持到距離，只是跑步到最尾已沒有氣力......」

伍泰龍坦言奧運後沒太大動力訓練。（袁志浩攝）

他透露自己有接受心理輔導，「那件事（巴黎奧運）已成過去，不會再想」，但表示不會隨隊友參與10月底韓國統營及11月初日本宮崎兩站世界盃賽事，「今年不會再比賽，這是我今年最後的比賽，下季（計劃）我也不清楚。」

伍泰龍（右）與黃子圖幾乎同時衝線。（袁志浩攝）

至於前香港三鐵「一哥」奧斯卡自從去年杭州亞運後，曾缺席國際性比賽8個月，他上月參加世錦賽武漢站，跟巴黎奧運金、銀、銅牌得主同場較量，終取得第25位。「那是我第一次重回世界水平競技，我跟其中一位獎牌選手同時落單車，也不錯吧。過去半年我維持高強度訓練、沒有傷病，我會保持這種狀態，繼續進步。」

港將奧斯卡取得第四位。（袁志浩攝）

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女子精英組方面，港將彭詩雅贏得季軍，冠、亞軍分別由澳洲運動員Zoe Clarke跟匈牙利選手Zsófia Kovács奪得；港隊成員蔡欣妍、韋祺分別取得第四、五位。

現亞洲排名第三的彭詩雅表示，今次比賽有助準備之後的世界盃，而港隊目標也放得更遠——香港女將過去只曾於2008年透過重新分配名額的方式、由麥素寧參與奧運，她們希望下屆能以「正式途徑」、以世界排名取得入場券。

「想變得更有競爭力，我們已開始準備下屆奧運，成員愈來愈成熟、實力更強，有能力以團隊合作方式去達到這項成就。」她又指，有信心港將明年能在主場舉行的全運會爭取佳績。