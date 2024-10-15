中國對印尼足球免費直播連結 晚飯時間即睇｜世界盃亞洲區外圍賽
撰文：顏銘輝
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世界盃亞洲區外圍賽第三圈18強賽，第四輪分組賽在周二（15日）舉行，中國對印尼的C組榜尾大戰，會在香港時間晚上8時舉行，港台電視31台將免費直播中國對印尼的比賽。此外，港台電視32會免費直播日本對澳洲、沙特阿拉伯對巴林。
港台擁有世界盃亞洲區外圍賽的香港區獨家播映權。除了電視外，球迷可以透過港台網站及「RTHK電視」應用程式收看賽事。
香港電台直播連結：https://www.rthk.hk/tv
香港電視31及32台10月15日世盃外直播賽程
直播比賽：日本vs澳洲
開波時間：晚上6時35分
直播頻道：港台電視32台
直播比賽：中國vs印尼
開波時間：晚上8時
直播頻道：港台電視31台
直播比賽：沙特阿拉伯vs巴林
開波時間：深夜2時
直播頻道：港台電視32台
在世界盃亞洲區外圍賽第三圈18強賽3戰全敗的國足，周二晚回師主場，迎戰青島，爭取首場勝利。國足上周四作客澳洲，在謝文能先開紀錄後連失3球，終以1：3敗陣，暫時3戰得0分，入2球而失12球。
中國對印尼是C組的榜尾大戰，國足0分敬陪末席，印尼亦未贏過波，3戰全和，以3分排小組尾二。在18強賽，印尼作客和沙特阿拉伯1：1，接着主場和澳洲0：0，上場作客與巴林踢成2：2。港台電視31台會在10月15日晚上8時，直播中國對印尼這場比賽。
港台電視32台當晚還有兩場直播比賽，在晚上6時35分，將免費直播C組的日本主場對澳洲。日本表現強勢，在18強賽3戰全勝，以9分獨領群雄，排C組榜首，至於澳洲上場擊敗國足後，暫時3戰勝和負各一，以4分在日本之下。
在深夜2時，港台電視32台還會直播另一場C組分組賽，由沙特阿拉伯主場對巴林，該場只有英語旁述。
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