歐國聯｜蘭歷克率奧地利5：1大勝挪威　夏蘭特賽後為失色表現道歉

歐國聯B3組賽事，挪威作客1：5大敗予奧地利，隊長艾寧夏蘭特（Erling Haaland）上一仗打破國家隊入球紀錄，然而今戰卻幾乎隱形，賽後在社交網站向球迷道歉，承認今場表現不佳。



由於馬田奧迪加特（Martin Ødegaard）受傷，上場攻入個人在國家隊第34球的夏蘭特，今仗繼續戴上隊長臂章，率領挪威作客奧地利。

奧地利主帥蘭歷克（Ralf Rangnick）賽前大讚夏蘭特：「薩爾斯堡購買他時，我亦參與其中。當我成為紅牛足球主管，曾推動管理層帶他到RB萊比錫，不過他們未有理會，最後他以2000萬歐元的可笑價格加盟多蒙特。」

蘭歷克賽前大讚夏蘭特，稱後者比麥巴比更出色。（Getty Images）

「我知道他有多出色，難以置信的是，他在薩爾斯堡的前6個月只正選上陣2場。」蘭歷克續說道。「現在他為足球設下完全不同標準，或許基利安麥巴比（Kylian Mbappé）也一樣，就目前狀態來看，我認為夏蘭特更出色。」

開賽僅6分鐘，夏蘭特便在禁區頂起腳中柱，差點為挪威先開紀錄。然而這名前鋒之後再沒有搶眼表現，只有一次殺入禁區起腳，但跟對手有身體碰撞之下，射門完全偏離目標，即全場2次攻門都未能命中目標。

夏蘭特今仗陷入苦戰。（Getty Images）

與此同時，雖然上半場雙方1：1平分秋色，但下半場被奧地利憑十二碼領先後，挪威後防多次失位，連續三球都被對方以頭槌攻破大門，最終以1：5大敗，是2017年0：６不敵德國後最慘烈敗仗。

作為隊長，夏蘭特賽後在社交媒體以挪威文向球迷道歉，並表示會在下個國際比賽期助球隊爭勝：「對不起大家，我表現太差了。11月我會爭取（兩戰全勝）拿到6分！」

球隊慘敗，作為隊長的夏蘭特賽後在社交媒體道歉。（Instagram截圖）

目前挪威、奧地利及斯洛文尼亞在B3組同錄7分，根據賽制，挪威因與另外兩隊對賽戰績較佳，暫時排在榜首。