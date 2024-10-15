馬甸尼第三代披意大利戰衣　父母在場見證歷史一刻︱歐國聯

意大利在歐國聯A2組賽事對以色列，順利4：1大勝續排榜首，比賽焦點反而是完場前16分鐘一次換人調動——23歲的丹尼爾馬甸尼（Daniel Maldini）入替拉斯柏多利（Giacomo Raspadori），首度披上大國腳戰衣，成為馬甸尼家族第三代國腳，寫下歷史一頁。



跟爸爸保羅不同，丹尼爾司職進攻中場。（路透社）

馬甸尼家族三代名將

馬甸尼家族連續三代皆有名將，丹尼爾的爺爺施薩馬甸尼14次代表意大利，也在1996至1998年期間執教國家隊，父親保羅馬甸尼球員生涯成就更高，126次為意大利上陣，可惜在國家隊始終與大賽冠軍擦身而過，世界盃與歐國盃均只曾獲亞軍，他2002年退出國家隊，錯過4年後的世界盃冠軍。

馬甸尼一家與AC米蘭的淵源，丹尼爾當然是紅黑兵團出身，他9歲已加入AC米蘭青訓系統，升上一隊後卻未能站穩陣腳，屢次被外借，今季正式加盟蒙沙。跟司職後衛的父親不同，丹尼爾的位置是進攻中場，保羅馬甸尼和太太Adriana Fossa親自到烏迪內（Udine），見證兒子首披大國腳戰衣一刻。

這是意大利國家隊歷來首次出現祖父、父親和兒子三代皆成為大國腳，寫下歷史一頁。施薩馬甸尼2016年離世，終年84歲。

賽後丹尼爾稱，「這是很強烈、很正面的感覺。很開心我能後備上陣，而比賽亦進行得很順利。我很開心父母都在場觀看，當我回家時會跟他們傾談。」