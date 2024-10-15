歐國聯｜德國34歲門將包文首次披甲　特別方式鍛鍊反應見成果

第三或第四門將或許是讓人感到無助的位置，尤其是曾經擁有紐亞（Manuel Neuer）與達史特根（Marc-André ter Stegen）兩名頂級門將的德國隊。

38歲的紐亞早前宣布從國家隊退役，本應「轉正」的達史特根又重傷，德國門將終有出頭天。34歲的奧利華包文（Oliver Baumann）在歐國聯迎來地標戰，力保清白之身，助德國以1：0擊敗荷蘭。



歐國聯A3組賽事，前兩名的德國與荷蘭展開榜首大戰。今仗雙方都派出不少新人，德國的贏波功臣利維寧（Jamie Leweling）便是其中之一。這名23歲的史特加前鋒首次代表國家隊，比賽僅第2分鐘便起腳破網，可惜助攻的基拿比（Serge Gnabry）越位在先，入球無效。

在主帥拿高士文（Julian Nagelsmann）帶領下，德國整體佔據優勢，全場錄13次攻門，荷蘭則難以撕破德國防守，雖然控球率有51%，但只有3次埋門。至比賽第64分鐘，利維寧禁區內勁射破網，為德國攻入全場唯一入球。

德國開賽僅2分鐘便攻破荷蘭大門，但經VAR檢查後被取消。（Getty Images）

奧利華包文在34歲終於迎來國家隊地標戰。（Getty Images）

由於達史特根受傷，德國上場由較年輕的紐布爾（Alexander Nubel）上陣，是首次代表國家隊，今場則是34歲的奧利華包文。

這名賀芬咸門將在4年前首次被徵召入伍後，一直苦無機會。此戰負責把守德國大門，雖然荷蘭攻門次數不多，但他未有怠慢，在90分鐘作出一次精彩撲救，將馬倫（Donyell Malen）的一次勁射擋出底線，阻止荷蘭追和比數。

包文在完場前擋出馬倫勁射。（微博）

包文能獲得今次得來不易的上陣機會絕非僥倖，賀芬咸官網指他在2017年便採用一種特別的訓練方式，這名門將會戴上不時閃爍的特殊太陽眼鏡，視野因而受限。包文希望通過這種方式，訓練其撲救時的集中力與反應。

首次為國家隊披甲上陣，並幫助球隊勝出，包文表示十分榮幸：「能為國出戰，我也十分感恩。所有射門都不容易撲救，不過很高興能幫助球隊。這整場比賽將永遠伴隨着我。」

機會，是留給有準備的人。（Getty Images）

主帥拿高士文賽後也給予包文高度評價：「整體而言我會給他1分（德國最高分數等級），他在持球方面也有非常好的表現，他踢得很好。」

今場勝出後，德國以3勝1和的不敗戰績排在A3組榜首，領先第2及第3位的荷蘭、匈牙利5分。