香港網球公開賽｜前一姐大坂直美確認參賽 曾獲4屆大滿貫冠軍
撰文：陳旭暉
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香港網球公開賽將在10月28至11月3日舉行，賽會在周二（15日）宣布，前女子單打世界第一及4屆大滿貫冠軍大坂直美將會參賽。
大坂直美曾在2019及2021年贏得澳網冠軍，也在2018及2020年的美網封后，於2019年1月成為女單世界第一，是史上首名單打排名登頂的亞洲球手。
她今年以職業球手身份回歸，在法網第二輪幾乎戰勝「一姐」施安迪（Iga Swiatek），並於兩項賽事打入8強。雖有一段時間離開賽場，現時世界排名已回升至58位。
除此之外，今次確認與大坂直美一同來港作賽的，還有年僅20歲的網球新星舒奈達（Diana Shnaider），以及世界排名第38位的寶達寶娃 (Anastasia Potapova) 。
目前已確認的球手陣容中，還有力爭衛冕的費南迪絲（Leylah Fernandez）、「英國甜心」拉度簡奴（Emma Raducanu）、巴黎奧運混雙銀牌得主王欣瑜，前世界一姐夏納（Simona Halep）、英國球手包奧達（Katie Boulter）、高蓮絲（Danielle Collins）等，屆時香港觀眾可在維園，親眼欣賞一眾世界級球手獻技。
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